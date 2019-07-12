2 ithal, 2 yerli üründe limit üstü

Gıda denetimlerinde iki ithal iki de yerli ürün numunesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

İTHAL KAYISI VE ŞEFTALİ

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 5-11Temmuz arasında 40 ithal üründen alınan numunelerin ikisinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedildi. Halil Kasap Pazarlama’ya ait kayısıda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği; yine ilaç kalıntısı saptanan Orc Foods Ltd’e ait şeftalilerin de firmanın isteği üzerine imha edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, yerli ürünlerde ise Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur ve Güvercinlik köyünde roka üretimi yapan Cuma Polat'ın ürünlerinden alınan numunelerde de limit üstü pestisit saptandı ve ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.