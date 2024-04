Zoraki protokol kaos getirdi!

Serap ŞAHİN

Kasaplar, UBP – YDP – DP Hükümeti ile “yurttaşın bayramda mangalını yakması hedefiyle” imzaladığı “1 ay süreyle kuzu etinde tavan fiyat 550 TL olacak” protokolünün geri çekilmesini istedi, bunun sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Sözcüsü Mustafa Cumhur, protokolde yanlış hesaplama olduğuna işaret etti, “Maliyetlerimizi hesaplamamıza bile fırsat verilmeden alelacele şekilde protokol imzalatıldı” dedi; emirnamenin zoraki imzalatıldığını savundu.

Cumhur, kontrolsüz artan nüfusa hayvan sayısının yetersiz olduğunu söyleyerek “İthal et kaçınılmaz. Hükümet bunun önünü açmalı” dedi.

“Emirnameye imza atılırken başkanın aklı neredeydi?” sorusunu soran Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise bunun, hem üretici ile hem de halkla dalga geçmek olduğunu söyledi “Kendisine zorla mı imza attırdılar?” şeklinde konuştu.

Naimoğulları, ithal ete karşı olduklarının altını çizerek “Memlekette hayvan yoksa ithal et olsun. Eğer yüksek olan fiyatsa, o zaman maliyetler düşürülsün” dedi, hayvan sayısının talebin üstünde olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, emirnamenin geri çekilmesiyle ilgili kendisine herhangi bir bilgi gelmediğini belirtti, açıklama yapmadı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kuzu eti fiyatında yapmaya çalıştığı narh uygulamasının başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyerek, "Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.

Kasaplar Birliği'nin kuzu eti fiyatını 550 TL'ye sabitleyen emirnamenin geri çekilmesini talep ettiğini anımsatan Erhürman, narh uygulamasının konulmadan önce gerekli istişarelerin yapılmadığını, bu nedenle başarısız olunduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Sözcüsü Mustafa Cumhur:

“Protokol bir nevi zoraki imzalatıldı”

Kasaplar ve hükümet arasında imzalanan emirnamenin acil bir şekilde kaldırılması gerektiğini belirten Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Sözcüsü Mustafa Cumhur, “Aksi takdirde kasap mesleği sürdürülemez hale gelecektir” dedi.

Protokolde yanlış hesaplama olduğunu söyleyen Cumhur, hükümetin söz konusu kararı alelacele aldığına işaret ederek “Maliyetlerimizi hesaplamamıza bile fırsat verilmeden alelacele şekilde bu protokol imzalatıldı” dedi. Cumhur, bunun sürdürülemez olduğunu belirtti, sorunu ilgili bakanlara defalarca dile getirdiklerini kaydetti.

“Bütün bayram boyunca bizi denetleme altına tuttular” ifadelerini kullanan Mustafa Cumhur, “Bir nevi baskı altında bu işi götürmeye çalışıyoruz. Hesap kitap yapılmaya bile fırsat verilmedi. Protokol bir nevi zoraki imzalatıldı. Bu saatten sonra daha fazla gitmez” şeklinde konuştu.

“İthal et kaçınılmaz hale geldi”

Et ithalatının kaçınılmaz bir hale geldiğine işaret eden Cumhur, Kıbrıs’ın kuzeyinde en büyük sorunun nüfus artışı olduğuna dikkat çekti “Güncel hayvan sayısının 2 katı adada olsa yine yetersiz. Bir yerden sonra fırsatçılıklar da başladı” dedi. Kıbrıs’ın güneyinde yurttaşlara yerli et ve ithal et seçeneği sunulduğunu belirtti “Bizim halkımıza neden sunulmasın?” sorusunu sordu.

“Bu memleketi sadece hayvancı mı yönetecek?” sorusunu soran Mustafa Cumhur, “Bu kadar insanın geçimini hayvancı mı belirleyecek?” şeklinde konuştu. “Kıbrıs’ın güneyine geçemeyen insanların kuzeyde yaşadıkları suç mu” sorusunu da soran Cumhur, “Biz kasaplar olarak ne hayvancının ne de devletin karşısındayız. Biz istiyoruz ki güneye geçen vatandaşlarımızı oraya muhtaç etmeyelim. Kendi vatandaşımız kazansın. Örneğin Dikmen’de oturan bir insan neden kendi bölgesinden et almasın” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu konuya ciddi bir şekilde el atması gerektiğini vurgulayan Cumhur hem vatandaşa hem hayvancıya hem de kasaplara bir an önce çare üretmesi gerektiğini kaydetti, “İthal etin önünün açılması gerekir” dedi.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Bu hem üretici ile hem de halkla dalga geçmektir”

“Emirnameye imza atılırken başkanın aklı neredeydi?” sorusunu soran Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Üyelerini toplayıp önce maliyetini hesaplayacaksın. Başkanları protokole imza atıp sonra çıkıp özür diliyor. Bu, hem üretici ile hem de halkla dalga geçmektir” şeklinde konuştu, “Kendisine zorla mı imza attırdılar?” sorusunu sordu.

“Bir memlekete ithal et gelebilmesi için o memlekette hayvan eksikliği olması gerekir” diyen Naimoğulları, maliyetlerinin düşürülmesinin ve ithal et konusunun 2 farklı konu olduğunu söyledi. Maliyetlerin düşürülmesinin hükümetin sorumluluğunda olduğuna işaret eden Naimoğulları, “Önce siz hayvancının maliyetlerini düşüneceksiniz. Kasap da bu maliyetleri masaya koyacak ve ona göre hesap yapacaktı. Yapamayanlar bu işten artık vazgeçsin” dedi. Bütün meselenin hayvancıyı ve halkı mağdur etmek olduğuna işaret eden Naimoğulları, “Kasaplar kontrol altına girdikleri için şikâyet ediyorlar. Her noktada denetime gidilmeli. Biz buna karşı değiliz” dedi.

Hükümetin tüm tarafları bir araya getirip maliyet hesaplarını alması gerektiğini belirten Mustafa Naimoğulları, “Gereken neyse tekrardan gözden geçirilsin” ifadelerini kullandı.

“İthal ete karşıyız”

Hayvancılar Birliği olarak ithal ete karşı olduklarını vurgulayan Naimoğulları, “Memlekette hayvan yoksa ithal et olsun. Eğer yüksek olan fiyatsa, o zaman maliyetler düşürülsün” dedi, “Şu anda memlekette hayvan eksikliği söz konusu değildir” diye devam etti.

Hayvan sayısının talebin üstünde olduğunu kaydeden Naimoğulları, “Tek başına emirname kaldırılsın demekle olmuyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş:

“Bana öyle bir bilgi gelmedi”

Kasaplar Birliği’nin emirnamenin geri çekilmesi ile ilgili kararına yönelik “Bana öyle bir bilgi gelmedi” diyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, birliğin herhangi bir görüşmede bulunmadığını söyledi.

"Narhı bile uygulatamadan yüzünüze gözünüze bulaştırdınız"