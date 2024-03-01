Faşistler, sahte Türk milliyetçileri, geçmişinde Türk Bayrağı yakacak seviyede “aşırı solcu fino” bir avuç zavallı, Avrupa Parlamentosu’ndaki tek Kıbrıslı Türk milletvekili Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de propaganda yaptığından yakınıyor!

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Bunların tamamının Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu ve Kimliği yani Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı vardır…

Ama hepsi, “ayrı ve egemen eşit bir devlet” diye bağırıp çağırmakta, “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu da hakkımızdır” gibi ilginç bir savunma yapmaktadır!

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Oysa yaptıkları açık yüzsüzlüktür!

Hem ayrı egemen ve eşit bağımsız bir devletiniz var, hem de “düşmaaaan” dediğiniz devletin pasaportunu mu taşıyorsunuz?

Yüzsüz bile değilsiniz!

Sorry yani!

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Pasaport alırken kuyruğa girip, kedicikler gibi miyav miyav Rum görevliler önünde, Tayyip Erdoğan’ın önünde durduğunuzdan daha kibar ve saygılı durmayı becermekte bir numarasınız ama mesele Kızılyürek’e geldiğinde, maşallah aslan kesiliyorsunuz!

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Kıbrıs’ta, Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığı almak isteyip de alamayan, anne ve / veya babası “Kıbrıslı olmayan” ya da daha doğru ifadeyle “Türkiyeli olan” çok sayıda çocuğumuz, gencimiz, insanımız var…

Bunlara zaman zaman “kimliksizler” diyoruz…

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Demek ki, ülkede kimliksizlerin yanında, bir de yüzsüzler varmış!

Bu barış düşmanı, sahte diplomacı, sahte devlet hammacısı, sigara kaçakçısı yüzsüzlerin inadına, Niyazi Kızılyürek diyorum…

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Niyazi Kızılyürek ve AKEL’e oy vermeliyiz…

Neden?

Çünkü vermezsek; bizdeki yüzsüzlerin Güney’deki kardeşleri sandığa gidecek…

Biz gitmezsek, yerimize gidecek olan ELAM’cıların oyları çoğalacak ve onlar kazanacak…

Yüzsüzlerimizin derdi ve hevesi de budur!

Asıl hedef, çözüm karşıtı faşistlerin bir birine desteğidir…

Ve bizim asıl hedefimiz de tersi olmalıdır…

Bu yüzden AKEL ve Kızılyürek…

Narenciye vaadi bile sahte!

Sahte diploma!

100 milyon TL’yi aştığı iddia edilen yolsuzluk!

Sahte ihale!

Sahte akaryakıt alımı!

Sahte vatandaşlık!

Sahte öğrenci!

Sahte işçi!

Sahte komutan!

Sahte futbolcu!

Tamam devlet zaten sahte, biliyoruz ama “narenciye kurtuldu”yu anlayamadım!

Türkiye, Güzelyurt’a depo yapacak ve narenciye de kurtulacak!

Vay be!

Şükran!

Fantezi seviyesine bak!

Levent Özadam yazdı!

Bir devlet dairesine, bir gece kulübünden seks endüstrisi emekçisi bir kadın çağrılmış!

Aslında sevgili Levent “bir kadın” demedi…

Kim bilir birden çok kadın da olabilir!

-*-*-

Fantezi seviyesine hayran kaldım!

Sevişecek yer mi kalmadı?

-*-*-

Egemen ve eşit dediğiniz “Devleti” soyuyorsunuz tamam da kerhane olarak kullanmasak diyecektim!

Hangi projeler?

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; KKTC Hükümeti’ni yöneten üçlü koalisyonun üç liderini kabul etti…

Ankara’da görüşüldü!

Ve dün Kıbrıs gazetesinin yazdığı habere göre, bu görüşme sonrası dendi ki; “2027’ye kadar tüm projeler bitirilecek!”…

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Bu demektir ki, Türkiye, 2027’ye kadar erken merken seçim istemiyor!

Mesajı aldık!

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Ama çok merak ettiğim bir şey var; bitirilecek olan projeler nelerdir?

Sahte diploma verilmesi artırılacak mı?

Kıb – Tek’e usulsüz ve rüşvet kokan ihalesiz akaryakıt alımı devam mı edecek?

Kaça yapıldığı herkesten gizlenen ve kelimenin tam anlamıyla kara para aklama istasyonu halindeki külliyenin bitirilmesi mi 2027’ye kadar bitirilecek proje?

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Bardon gancelli ama gerçekten proje mi var?

Teleferik mi?

Girne Dağları’nı orta yerinden delip geçmek mi?

Omorfo Hastanesi kesin bitecek mi?

Girne Hastanesi’ni hala mamır edemediniz bilmem bilginizde mi?

AMATEM binacığı da yarım durur hatırlatayım!

Güzelyurt’a su da gitmeyecek, o iş da yattı, bilginize getireyim!

Milliyetçilerin üzüntüsü büyük!

Avukat Akan Kürşat aklandı mı?

Aklandı!

Ne aleyhine suçlama getirilebildi, ne de dava açılabildi!

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Tabii ki bir çok “milliyetçi kardeşim”, ciddi hayal kırıklığı yaşadı!

Çok üzüldü!

Çünkü Akan Kürşat’ın illa ki suçlu bulunması, hatta hapse girmesi için dua ediyorlardı!

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Neden mi?

Çünkü sevgili Fazilet Özdenefe’yi vuracaklardı!

Fazilet hanım CTP’li bir vekil!

Meclis Başkan Yardımcısı!

Akan Kürşat’ın eşi…

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Sahte diplomacı, hayali koyun ihracatçısı, puro kaçakçısı, VIP’den valizlerle sigara toptancısı “milliyetçiler” çok ciddi üzüntü içerisindedir…

Şişko Dünya tehlikesi!

Obezite, uluslararası tıp dergisi Lancet’e göre, açlıktan daha büyük bir küresel sağlık tehdidi haline geldi…

Yani bu cümleyi açarsak; açlıktan ölümler, şişmanlıktan ölümlerden daha az!

Biraz daha açacak olursak, “çok yemekten dolayı gerçekleşen ölümler”, “hiç yemek bulamamaktan dolayı ölümleri” geçmiş durumda!

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Dünya’da her 8 kişiden biri tıbbi açıdan obez sayılıyor…

(Bu sekizde birden biri de benim…)

Haliyle tüm Dünya’da klinik anlamda obez sayılan kişi sayısı tarihte ilk defa 1 milyarı geçti…

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Ve yine tüm Dünya’da, düzensiz ya da yetersiz beslenmeden dolayı “aşırı zayıf” insan sayısı sadece 550 milyon!