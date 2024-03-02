Cemal YILDIRIM/Film yönetmeni

Geçtiğimiz Salı akşamı, belgesel filmimiz Süt Babam'ın gösterimi için Larnaka’daydık.

Etkinliği, Yerinden Edilmiş Mağusalı Topluluklar Birliği düzenlemişti ve gösterim, Makenzi’de bulunan dernek binasındaydı.

Katılım oldukça fazlaydı.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLUYDU...

Salon tıklım tıklım dolmuş, hatta insanlar dışarı taşmıştı.

Duygu dolu müthiş bir gece yaşadık.

Yer bulup oturamayan yaşlı insanların, etkinlik boyunca ayakta filmi izlediğine ve ağladığına şahit oldum.

Bu bizi derinden etkiledi. Filmden sonra eşim Birgül'ün etrafında adeta bir sevgi seli oluştu. İzleyiciler onu içtenlikle kucaklıyordu. O an aklıma, bir Kıbrıslırum dostumun söyledigi şu sözler geldi...

"Cemal, siz bu filmle, Kıbrıslırumlar’ın, Kıbrıslıtürkler’e bakışını değiştirdiniz ve bu inanılmaz bir mucizedir. Lütfen gösterimlere devam edin..."

Dostum çok haklıymış, akşam buna bir kez daha şahit olduk.

İNANILMAZ BİR DUYGU SELİ YAŞANDI...

Gösterim sonunda elinde şehit kardeşinin fotoğrafı ile bir kadın Birgüle yaklaştı ve ona sarılıp ağladı.

Başka bir kadın kuzeyde kalan köyü ve evi için sarılıp ağladı.

Diğeri sırf Birgül'ü görmek, duyup etkilendiği bu hikakenin kahramanları ile tanışmak için geldi, Birgül'e sarıldı...

İnanılmaz bir duygu seli yaşandı...

Her türlü politik görüşten, dil din ırk ayrımından, etnik ve ırkçı milliyetçilikten, düşmanlıktan, kinden, nefretten arınarak, sadece bu adaya olan sevgimize sarılmaktı o sarılmalar, o gözyaşları.

Biri biterken diğeri başlıyordu karşılaştığımız duygu yoğunluğunun. Bu kez savaşta genç bir kız olan bir kadın yanımıza yaklaştı. Ağlıyordu.

Mağusalı bir ailenin çocuğuydu ve Türk ordusu Mağusa’ya, Maraş’a girdiğinde esir alınmışlardı. Ancak askerlerin içerisindeki bir Türk Yüzbaşı onları korumuş kollamış ve ayrı düştükleri anne ve babaları ile buluşmasını sağlamıştı. Bu yüzbaşıyı hiç unutamamış.. Adeta bize yalvarıyordu "bulun bu yüzbaşıyı lütfen" diyordu.

Larnaka zaten çocukluğumun büyülü şehriydi, önceki akşam bunun için bir sebebimiz daha oldu bu gösterim sayesinde...

Anlatacak o kadar çok şey yaşadık ki önceki akşam, ancak çok uzun oldu yazı. Burada keseyim. Etkinliği düzenleyen Mağusalı, Yerinden Edilmiş Topluluklar Birliği’ne, Birlik başkanı Mihalis Çurtas ve Lenia Konstantinu’ya ve organizasyonda emeği geçen herkese, geceye katılan tüm izleyicilere sonsuz teşekkür ederiz... İyi ki varsınız...



Belgesel film gösterimi ardından sevgi seli yaşandı... Herkes Birgül Kılıç Yıldırım'ı kucaklamak istiyordu...





Belgesel film gösteriminden...





Süt Babam belgesel filmin Larnaka gösteriminde Birgül Kılıç Yıldırım ve Mehmet Kılıç...

Süt Babam belgesel film gösterimi için salon hıncahınç doldu, çoğu insan filmi ayakta seyretti...

İtalya’dan “kayıplar” konusuna ilgi...

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’a yaptığı ziyaret esnasında Kayıplar Komitesi’nin ara bölgedeki laboratuvarına da bir ziyaret yaparak burada çalışan bilim insanlarından bilgi aldı.

İtalyan Cumhurbaşkanı’na ziyareti esnasında Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade, Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis ve Üçüncü Üye Sekreteri Bruce Koepke eşlik etti.

Ziyaret esnasında laboratuvarda Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını inceleyerek büyük ilgi gösteren İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella’ya, laboratuvar koordinatörü adli antropolog İstenç Engin ve diğer bilim insanları bilgi verdi. İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella, gerek Kayıplar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’ndaki çalışmalara, gerekse Kayıplar Komitesi’nin “kayıplar” konusundaki çalışmalarına hayran kaldı ve İtalya’nın desteğini ifade etti...



İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Kayıplar Komitesi laboratuvarı yetkililerinden bilim insanı İstenç Engin'den bilgi alırken...



İtalyan Cumhurbaşkanı'nın Kayıplar Komitesi laboratuvarını ziyaretinde kendisine Kayıplar Komitesi yetkilileri Müftüzade, Pandelidis ve Koepke eşlik etti...

“Filistin konulu ödüllü filmin İsrailli yönetmeni Abraham, ailesinin tehdit edildiğini söyledi...”

Berlinale'de "en iyi belgesel" ödülünü kazanan "Başka Ülke Yok" belgeselinin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham, İsrailli sağcı bir çetenin ailesinin evine gelip kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan ve 74. Uluslararası Berlin Film Festivalinde (Berlinale) "en iyi belgesel" ödülünü kazanan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) adlı belgesel filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham, İsrailli sağcı bir çetenin ailesinin evine gelip kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Abraham, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlinale'deki konuşmasının ardından kendisi ve ailesine yönelik tehditlere ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli yönetmen Abraham, "Sağcı bir İsrailli çete dün beni aramak için ailemin evine geldi ve gece yarısı başka bir kasabaya gitmek durumunda kalan aile üyelerimi tehdit etti" dedi.

MEDYA VE ALMAN POLİTİKACILAR HEDEF GÖSTERDİ

Hala ölüm tehditleri aldığını ve İsrail’e dönüş uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını belirten Abraham, Berlinale'de "apartheid'e son verilmesi çağrısında" bulunduğu konuşmasının, İsrail medyası ve Alman siyasetçiler tarafından anlamsızca "antisemitik" olarak yaftalandığını ve bundan sonra söz konusu sıkıntıları yaşadığını kaydetti.

AİLESİ TOPLAMA KAMPLARINDA KATLEDİLEN YÖNETMENE "ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASI

Abraham, Almanların antisemitizmi, yalnızca İsrail'i eleştiren Filistinlileri susturmak için değil aynı zamanda kendisi gibi "Gazze'deki cinayetlere" son verecek ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına izin verecek bir ateşkesi destekleyen İsraillileri de susturmak için kötüye kullandığını ve böylece kavramın içini boşaltarak tüm dünyadaki Yahudileri tehlikeye attığını ifade etti.

Büyükannesinin Libya'daki bir toplama kampında dünyaya geldiğini ve büyükbabasının aile fertlerinin çoğunun Holokost sırasında Almanlar tarafından öldürüldüğünü aktaran Abraham, Alman politikacıların antisemitizim terimini "ailesini tehlikeye atacak biçimde kendisine karşı silah olarak kullanma cüretini göstermelerine" öfkelendiğini belirtti.

"EŞ YÖNETMEN BASEL ADRA DAHA BÜYÜK TEHDİT ALTINDA"

Abraham, söz konusu davranışların Masafer Yatta bölgesinde işgal altında yaşayan, filmin eş yönetmeni Filistinli Basel Adra’yı daha çok tehlikeye attığını kaydetti.

ABRAHAM, BERLİNALE'DE NE DEMİŞTİ?

25 Şubat'ta ödül törenindeki konuşmasında Abraham, "Ben İsrailliyim, filmin yardımcı yönetmeni Basel Adra ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok; benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli" ifadelerini kullanmıştı.

(EVRENSEL – 28.2.2024)



Başka Ülke Yok adlı belgeselinin eş yönetmenleri Basel Adra ve Yuval Abraham...