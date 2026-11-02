Azerbaycan yalanlarıyla avutulmak!
Azerbaycan İsrail'e önemli miktarda petrol sağlıyor…
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Petrol Bakü Tiblis Ceyhan Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye geliyor.
Yani Türkiye’deki Ceyhan'dan İsrail'e petrol ulaşıyor.
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Türkiye'nin İsrail'e resmî petrol satışı var mı?
Bu konu kanıtlanmış değil ama bazı iddialar da yok değil!
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Azerbaycan ile İsrail arasında askeri iş birliği var mı?
Var!
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Peki şu anda Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkileri İsrail yüzünden bozuluyor mu?
Bir yığın insan bunu söylemeye başladı!
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Yani İsrail, Türkiye-Azerbaycan arasındaki gerilimi bilinçli olarak mı organize ediyor?
Evet!
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Peki KKTC?
Yıllardır, en başta Türkiye, bu konuda bazı beklentiler içerisine girdi mi bilemiyorum ama bize bu Azerbaycan’ı çok pahalıya sattılar!
“Tek millet üç devlet” falan dediler!
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Haaa çok üzgünüm ama medyum değilim, büyücü de değilim!
Yıllardır bu konuda yazdıklarımın tamamı gerçek çıktı!
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Türk’tü, Müslüman’dı diyerek “KKTC’yi tanıyacaklar” saçmalığından, sersem salak propagandadan vazgeçin!
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Azerbaycan acı gerçeği resmen kanıtladı; sadece çıkarlar var!
İsrail’in hatırına, Türkiye’yi sattı!
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Artık Azerbaycan yalanları yazmazsınız umarım!
Sevin be bu memleketi!
Büyük Av başladı…
Dün de bahsetmiştim, sabah ilk gittiğimiz yer, Doğancı – Taşpınar arasındaki tepecikler…
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Doğancı Avcılık Kulübü, “ekili alanlara girmeyin” çağrısı yaptı, girmemeye özen gösterdik…
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Bahsettiğim bölge enfes bir yer…
Güney Batı tarafta Fugasa Maden Tepesi, tam Güney istikamet Trodoslar ve Kuzey’de masmavi Akdeniz…
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Bazen, doğanın güzelliğine o kadar kaptırıyorum ki, yüzüme keklik çarpsa fark etmeyeceğim…
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Ama!
Evet işin bir de aması var!
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Bir noktada, bazı köylüler veya bazı çobanlar, ölen hayvanlarını atmışlar…
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Görüntü felaket!
Koku daha felaket!
Ve o doğanın huzur dolu ortamında, hastalık riski bile var diye düşünmek üzücü!
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Gerçekten sevmiyoruz!
Bence bu ülkeyi gerektiği kadar sevmiyoruz!
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Eminim hayvan leşlerini imha edebileceğimiz yer vardır!
Değilse, yoksa, kazarsınız bir büyük çukur, gömersiniz yani!
-*-*-
Neyse!
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Doymadık ya!
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Hadi bir de öğleden sonra yakına gidelim!
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Gönyeli’nin Kuzey Batı istikameti…
Kuzey Çevre Yolu altından geçip, Kanlıköy’e giden toprak yoldan değil, sağa doğru ya da tam Kuzey istikametinde gidiyoruz…
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Az daha ileride, kurumaya yüz tutmuş Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü Ormanı var…
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Yol üzerinde, Kuzey’e doğru giderken, bu kez tam Doğu tarafınızda kalan yerde, yanılmıyorsam bir meteoroloji istasyoncuğunun da bulunduğu noktada akasya ağaçları altında üç beş fassa görüyorum…
-*-*-
İnip yürüyorum!
Fassalar pırrr!
-*-*-
Az daha ilerliyorum; olamaz!
-*-*-
Birden çok kişi, oradaki ağaçların altına, yanına, her yanına çöp dökmüş!
-*-*-
Sevmiyoruz işte!
Bu ülkeyi sevsek, bu kadar güzel bir tepeye bu kadar iğrenç çöp bırakmayız!
-*-*-
Kaldı ki; o kadar mesafeye gidecekseniz, eminim çok daha yakınlarda o çöpleri bırakacak bir yer bulursunuz!
-*-*-
Değilse arayın Gönyeli Belediyesi’ni!
-*-*-
Amacım içinde olduğumuz seçim döneminde, herhangi bir belediye hakkında iyi ya da kötü şeyler söylemek değil!
-*-*-
Gönyeli’deki belediye başkanı ve rakibi, çok sevdiğim iki insan…
Daha çok oy alan kazanacak tabii ki…
-*-*-
Ama dün sabah televizyon ekranında Gönyeli’deki bu sorumsuz insanların yani çöpleri olur olmaz yere dökenlerin tabii ki ağızlarına yanmak istedim.
-*-*-
Yazıklar olsun!
Yuh olsun!
Hatta ötesi!
-*-*-
Temizlik Şubesi anında gitti!
Temizledi!
Ve bana da fotoğraf gönderdi!
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Elbette temizlik belediyelerin görevi!
Ama öyle noktalar var ki, vatandaş azıcık sorumluluk hissetse veya şöyle diyeyim; aynı vatandaş azıcık bu memleketi sevse, o çöpleri oraya bırakmayacak!
-*-*-
Bazı noktalarda “buraya çöp ve moloz dökmek yasaktır” diye yazıyor; birileri gidip ne kadar çöp ve moloz varsa, oraya bırakıyor!
-*-*-
Doğaya çöp atan insanları tanımlamak için yalnızca “çevreye duyarsız” demek yetmez!
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Bunların saptanıp, çok ciddi şekilde cezalandırılmalarına olan inancım, çocuk tacizcilerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine olan inancım seviyesindedir!
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Çünkü mesele sadece temizlik meselesi değildir!
Sorumluluk, görgü, vicdan ve toplumsal bilinç meselesidir!
Ve o toplumsal bilinç içerisinde, “vatan sevgisi” bulunmalıdır!
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Doğaya çöp atanlara küfretmek caizdir!
İçimizden küfrederken, bunların çevre vandalı, vicdansız, vatan haini, medeniyet yoksunu, görgüsüz ve saygısız olduklarını eklemek şarttır!
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Medeniyetsiziz: Doğaya çöp atan insan, aslında kendi medeniyetsizliğini sergiler.
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Doğayı kirletmek bir çevre sorunu olduğu kadar bir karakter sorunudur. Kültürsüzlüktür.
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Sevin be bu memleketi!
Lütfen!
Doğancı – Taşpınar arasındaki muhteşem doğal güzelliğin ve manzaraların içinde bu görüntüler de var…
Gönyeli Ovası… Belediye temizlik ekipleri, dün sabahki televizyon programımızı ihbar kabul etti ve hemen temizledi…