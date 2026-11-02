Azerbaycan yalanlarıyla avutulmak!

Azerbaycan İsrail'e önemli miktarda petrol sağlıyor…

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Petrol Bakü Tiblis Ceyhan Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye geliyor.

Yani Türkiye’deki Ceyhan'dan İsrail'e petrol ulaşıyor.

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Türkiye'nin İsrail'e resmî petrol satışı var mı?

Bu konu kanıtlanmış değil ama bazı iddialar da yok değil!

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Azerbaycan ile İsrail arasında askeri iş birliği var mı?

Var!

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Peki şu anda Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkileri İsrail yüzünden bozuluyor mu?

Bir yığın insan bunu söylemeye başladı!

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Yani İsrail, Türkiye-Azerbaycan arasındaki gerilimi bilinçli olarak mı organize ediyor?

Evet!

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Peki KKTC?

Yıllardır, en başta Türkiye, bu konuda bazı beklentiler içerisine girdi mi bilemiyorum ama bize bu Azerbaycan’ı çok pahalıya sattılar!

“Tek millet üç devlet” falan dediler!

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Haaa çok üzgünüm ama medyum değilim, büyücü de değilim!

Yıllardır bu konuda yazdıklarımın tamamı gerçek çıktı!

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Türk’tü, Müslüman’dı diyerek “KKTC’yi tanıyacaklar” saçmalığından, sersem salak propagandadan vazgeçin!

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Azerbaycan acı gerçeği resmen kanıtladı; sadece çıkarlar var!

İsrail’in hatırına, Türkiye’yi sattı!

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Artık Azerbaycan yalanları yazmazsınız umarım!

Sevin be bu memleketi!

Büyük Av başladı…

Dün de bahsetmiştim, sabah ilk gittiğimiz yer, Doğancı – Taşpınar arasındaki tepecikler…

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Doğancı Avcılık Kulübü, “ekili alanlara girmeyin” çağrısı yaptı, girmemeye özen gösterdik…

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Bahsettiğim bölge enfes bir yer…

Güney Batı tarafta Fugasa Maden Tepesi, tam Güney istikamet Trodoslar ve Kuzey’de masmavi Akdeniz…

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Bazen, doğanın güzelliğine o kadar kaptırıyorum ki, yüzüme keklik çarpsa fark etmeyeceğim…

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Ama!

Evet işin bir de aması var!

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Bir noktada, bazı köylüler veya bazı çobanlar, ölen hayvanlarını atmışlar…

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Görüntü felaket!

Koku daha felaket!

Ve o doğanın huzur dolu ortamında, hastalık riski bile var diye düşünmek üzücü!

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Gerçekten sevmiyoruz!

Bence bu ülkeyi gerektiği kadar sevmiyoruz!

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Eminim hayvan leşlerini imha edebileceğimiz yer vardır!

Değilse, yoksa, kazarsınız bir büyük çukur, gömersiniz yani!

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Neyse!

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Doymadık ya!

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Hadi bir de öğleden sonra yakına gidelim!

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Gönyeli’nin Kuzey Batı istikameti…

Kuzey Çevre Yolu altından geçip, Kanlıköy’e giden toprak yoldan değil, sağa doğru ya da tam Kuzey istikametinde gidiyoruz…

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Az daha ileride, kurumaya yüz tutmuş Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü Ormanı var…

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Yol üzerinde, Kuzey’e doğru giderken, bu kez tam Doğu tarafınızda kalan yerde, yanılmıyorsam bir meteoroloji istasyoncuğunun da bulunduğu noktada akasya ağaçları altında üç beş fassa görüyorum…

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İnip yürüyorum!

Fassalar pırrr!

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Az daha ilerliyorum; olamaz!

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Birden çok kişi, oradaki ağaçların altına, yanına, her yanına çöp dökmüş!

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Sevmiyoruz işte!

Bu ülkeyi sevsek, bu kadar güzel bir tepeye bu kadar iğrenç çöp bırakmayız!

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Kaldı ki; o kadar mesafeye gidecekseniz, eminim çok daha yakınlarda o çöpleri bırakacak bir yer bulursunuz!

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Değilse arayın Gönyeli Belediyesi’ni!

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Amacım içinde olduğumuz seçim döneminde, herhangi bir belediye hakkında iyi ya da kötü şeyler söylemek değil!

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Gönyeli’deki belediye başkanı ve rakibi, çok sevdiğim iki insan…

Daha çok oy alan kazanacak tabii ki…

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Ama dün sabah televizyon ekranında Gönyeli’deki bu sorumsuz insanların yani çöpleri olur olmaz yere dökenlerin tabii ki ağızlarına yanmak istedim.

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Yazıklar olsun!

Yuh olsun!

Hatta ötesi!

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Temizlik Şubesi anında gitti!

Temizledi!

Ve bana da fotoğraf gönderdi!

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Elbette temizlik belediyelerin görevi!

Ama öyle noktalar var ki, vatandaş azıcık sorumluluk hissetse veya şöyle diyeyim; aynı vatandaş azıcık bu memleketi sevse, o çöpleri oraya bırakmayacak!

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Bazı noktalarda “buraya çöp ve moloz dökmek yasaktır” diye yazıyor; birileri gidip ne kadar çöp ve moloz varsa, oraya bırakıyor!

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Doğaya çöp atan insanları tanımlamak için yalnızca “çevreye duyarsız” demek yetmez!

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Bunların saptanıp, çok ciddi şekilde cezalandırılmalarına olan inancım, çocuk tacizcilerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine olan inancım seviyesindedir!

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Çünkü mesele sadece temizlik meselesi değildir!

Sorumluluk, görgü, vicdan ve toplumsal bilinç meselesidir!

Ve o toplumsal bilinç içerisinde, “vatan sevgisi” bulunmalıdır!

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Doğaya çöp atanlara küfretmek caizdir!

İçimizden küfrederken, bunların çevre vandalı, vicdansız, vatan haini, medeniyet yoksunu, görgüsüz ve saygısız olduklarını eklemek şarttır!

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Medeniyetsiziz: Doğaya çöp atan insan, aslında kendi medeniyetsizliğini sergiler.

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Doğayı kirletmek bir çevre sorunu olduğu kadar bir karakter sorunudur. Kültürsüzlüktür.

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Sevin be bu memleketi!

Lütfen!

Doğancı – Taşpınar arasındaki muhteşem doğal güzelliğin ve manzaraların içinde bu görüntüler de var…

Gönyeli Ovası… Belediye temizlik ekipleri, dün sabahki televizyon programımızı ihbar kabul etti ve hemen temizledi…