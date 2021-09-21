Yüz yüze eğitim tekliyor

Fehime ALASYA

İki yıla yakındır kapalı olan okulların açılmasının üzerinden bir hafta geçti. Halen bazı okulların sınıflarında güvenli ve sağlıklı eğitim ortamı yaratılamadı.

Bazı okullarda rastlanan pozitif vaka veya temaslılara ilişkin okul ve evdeki eğitimin gidişatına ilişkin bir netlik olmadığı ifade edildi.

İlköğretimde başlanan seyreltilmiş eğitim ile yaşanabilecek eğitim kayıplarına ilişkin tartışmalar sürerken bazı liselerde de bu uygulamaya gidildi, 45 kişiyi aşan sınıf için geçici çözüm olarak öngörüldü.

Gerek temaslı, gerekse de pozitif olan öğretmen ve öğrencilerin okula 10 gün boyunca gidemeyecek olması nedeniyle uzaktan eğitime erişimi konusunda belirsizlikler olduğunu söyleyen eğitim sendikaları, benzer durumlarda eksik olan öğretmenin yerine kimin görev yapacağına ilişkin hiçbir ön çalışma yapılmadığından dert yandı. Sendikalar, öğretmen eksikliği durumunda en hızlı çözüm olarak ‘geçici ek öğretmen kadrosu oluşturulması’ gerektiğini ifade ederken, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulun kendi içindeki görevlendirmelerle konuya çözüm yaratılacağını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Yeni mesleki okullar açarak özellikle düz liselerdeki yığılmayı önleyebiliriz”

Eğitimde geride kalan bir haftanın Eğitim Bakanlığı açısından çok olumlu geçtiğini anlatan Bakan Amcaoğlu, sürecin planladıkları gibi işlediğini belirtti. Bazı okullarda kalabalık nüfustan kaynaklı sınıf mevcutlarının aşıldığını anlatan Amcaoğlu, bunun için altyapıların güçlenmesi, yeni okullar açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Söz konusu alanda özellikle mesleki liselerin açılması ve düz liselerdeki yığılmanın önlenmesi için Şubat ayını işaret etti.

Ortaya çıkan sıkıntıların kısa sürede giderildiğini dile getiren Amcaoğlu, “Sendikalara eylem yapmak yerine gelin oturalım ve çare üretelim dedik, öyle de oldu. Çareler üretiyoruz. Sürekli yeni okul inşaatları için faaliyetlerdeyiz. Amacımız bir an önce yeni okul altyapılarını devreye sokmaktır. Bu sayede LTL’deki sıkıntıları da kalıcı olarak ortadan kaldırabiliriz. Şubat ayında bitecek olan yeni okul ile bu sıkıntıları gidereceğiz.” dedi.

Amcaoğlu, Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki sıkıntıları kalıcı olarak aşma hedefinde olduklarını kaydetti. Okullardaki Bulaş Kurularının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceği eğitime çağırdıklarını ifade eden Amcaoğlu, bulaş temas protokolünün de burada bir kez daha paylaşılacağını anlattı.

“Altyapı üzerinden asenkron eğitim ve gerekli materyallere ulaşma şansı olacak”

Temaslı olan veya pozitif olan öğrencilerin durumunu da değerlendiren Amcaoğlu, eğitim kayıplarının yaşanmaması için Bakanlık bünyesinde var olan bazı uygulamalar ve öğretmen desteğiyle gayret gösterileceğini belirtti.

Amcaoğlu şöyle devam etti: “Altyapı üzerinden asenkron eğitim ve gerekli materyallere ulaşma şansı olacak. Programdan derslerin izleyebilecek. Türkçe dersini kaçıran bir çocuk, bu sisteme girip izleyebilecek. Asenkron eğitim, öğretmenlerinin de desteği ile açığını kapayabilecek.

Aşılı olan öğrenciler 7 gün, aşısız olanlar ise 10 gün okuldan uzak kalacak ama bu kayıp yaşayacağı anlamına gelmeyecek.”

“Yığılmaları ortadan yeni okullar ile kaldırmak için çabalıyoruz”

Pozitif veya temaslı olan öğretmen telafisi için ise okulun kendi içindeki görevlendirmelerle konuya çözüm yaratılacağını anlatan Amcaoğlu, 344 yeni öğretmenin de dün itibariyle görev başı yaptığı bilgisini verdi.

Amcaoğlu, “Ara ara öğretmen eksiklikleri bize geliyor ve tamamlıyoruz. Süratle teşkilat kadrosundaki boş kadroları çoğaltmamız lazım. Her açılan okulun 50’ye yakın öğretmene ihtiyacı vardır.” şeklinde konuştu.

Mevcut okullara yapılan ek dersliklerde de öğretmen ihtiyacı bulunduğun kaydeden Amcaoğlu, “Meslek lisesine gitmesi gereken yerde buna şans bulamayıp da düz liseye gitmek zorunda kalan öğrencilerin önünü açmak ve bu yığılmaları ortadan yeni okullar ile kaldırmak için çabalıyoruz. Şubatta bu okul bitince gerekli aktarmaları yapacağız” dedi.

“Altyapılar güçlenmeli ki sınıf mevcutlarımızı azaltalım”

Okullardaki tadilatın yaz aylarında tamamlandığını da sözlerine ekleyen Amcaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Tadilatların büyük kısmı yapıldı, küçük sıkıntılar olabilir, olacaktır da tabi ama çözüyoruz.

Süratle altyapıların hayata geçmesi gerek ki sınıf standartlarına uyabilelim. Bunu yapmazsak bu tartışmalar sürüp gidecektir. Metehan bölgesindeki 700 kişilik Meslek Lisesi için çalışmalarımız bu nedenledir. Klasik liseler ve meslek liselerin altyapıları güçlenmeli ki sınıf mevcutlarımızı azaltalım.”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“Pozitif çıkan bir öğretmenin görevini kimin üstelenecek belli değil, kılavuzda bu detaylar yok”

Eğitimde sıkıntılı başlanan haftaya böyle devam etiklerini kaydeden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, “Özellikle testler konusunda kaos ile başladık. Bazı öğrenciler testlerini yaptıramadı.” dedi.

Pozitif çıkan bir öğretmenin görevini kimin üstelenebileceğine ilişkin de belirsizlik olduğunu anlatan Elmalı, bu konuda Bakanlığın eğitim kılavuzunda da netlik olmadığını anlattı. Elmalı, “Bu konuda hiçbir netlik yok, bir öğretmen birçok sınıfa girebiliyor. Onun yerine kim bu derslere girecek belli değil. Örneğin bir coğrafya öğretmeni olan okulda bu öğretmen pozitif veya temaslı olursa bu sorun nasıl çözülecek belli, değil.” şeklinde konuştu.

Kalabalık okulların varlığının da hala sürdüğünü anlatan Elmalı, bu noktalarda özel çalışmalar yapılması gerektiğinin de yeniden altını çizdi.

Lefkoşa Türk Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki ‘dönüşümlü eğitim’ çözüm önerisini de değerlendiren Elmalı, “Talebimiz bu değildi. Fırsat eşitliği korunarak tedbir alınmalıydı. Sınıf sayıları 50’ye yaklaşıyordu bu nedenle elzem çözüm üretildi.” yorumunu yaptı.

Söz konusu iki okul dışında sınıf sayıları yine kalabalık olan okulların bulunduğunu belirten Elmalı, Mağusa Namık Kemal Lisesi’nin de benzer durumda olduğunu anlattı. “Burada öğretmenlerin ve okulun talebi ile tam gün devam etmek yönünde oldu. Bakanlık ile istişare içindeler. Bölme meselesini onaylamıyoruz ama bazı okullarda mecbur kalıyoruz” dedi.

Çözüm önerisi: “Kısa vadede geçici öğretmen alımı”

Çözüm önerilerini de anlatan Elmalı, şöyle devam etti: “Talebimiz, belli bütçe oluşturulup sözleşmeli öğretmene alınması ve çocukların ikiye bölünmesi, bir grubun öğleden sonra bir grubun sabah okula gelmesiyle ilgili kısa vadeli çözüm talebimizdi. Uzun vadede ise okul sayıları artırılmalı. Buna göre bütçe oluşturulmalı.

Önceliğin eğitim olması gerektiği noktasındayız. Bu bağlamda uzun ve kısa vadeli planlama yapılmalı.

1 yıl için 12 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu söyledik. Birçok farklı amaç için milyonlar ayrılıyor ama eğitim için 12 milyon TL ayrılmıyor. Ayrılıp eğitim tam gün yapılabilirdi.”

Öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiklikleri hala sürüyor

Öğretmenlik ve müdür ile müdür muavinliği sınavlarının yapıldığını buna karşın hala atamaların beklendiğini belirten Elmalı, 10 müdür, 32 müdür muavini, 92 tane de öğretmen ataması beklediklerini ifade etti.

Söz konusu sınavların çok geç yapıldığını dile getiren Elmalı, “Okulların açılacağı tarih belli, neden okullar açılmadan planlanıp önceden yapılmıyor? Örneğin Lefke Gazi Lisesi’nde 10 tane öğretmen eksikliği vardır. Bu çok büyük bir eksiktir. Önceden giderilebilinirdi. Bu yıllardır devam eden yanlış bir süreçtir.”

Ortaokullardaki COVID-19 durumu ne?

Okullar açılmazdan önce bazı öğretmen ve öğrencilerin COVID-19 olduğunun tespit edildiğini ifade eden Elmalı, “Bunun dışında geçen bir haftalık sürede yeni vaka haberi almadık. Bu alanda özel bir çalışma da yapmadık. Cumaya kadar daha net bir tablo çıkar” dedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“Temaslı veya pozitif öğretmen ile öğrencilerin eksiği nasıl giderilecek düşünülmedi”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, temaslı veya pozitif öğretmenlerin boşluğunun doldurulması ile aynı durumda okula gidemeyen çocukların eğitime nasıl devam edeceği konusunda hiçbir ön çalışma bulunmadığını kaydetti.

Maviş, “Sağlık bakanlığı pozitif ve temaslı öğretmen, öğrenci durumunda olası varyasyonları düşünmediği için şu an bu okullarda eğitimin ilgili sınıflarda nasıl devam edeceği ile ilgili sorun yaşıyoruz” dedi.

Temaslılar veya pozitif çıkan öğrenciler için kaybedecekleri 10 günlük sürede uzaktan eğitime dair bir çözüm üretilmediğinin altını çizen Maviş, Kolejlerde kurulan hibrit sistemini örnek göstererek, bu sistemin kurulmadığını anlattı. Maviş, “Sınıftan birkaç çocuk pozitif olursa, sınıftaki dersler devam edecek, evde olan çocuklar ise bu derslerden uzak kalacak. Hâlbuki hibrit sistem kurulsa evde iken de sınıfta olup biten dersleri dinleyebilecek” şeklinde konuştu.

“Taşımacılıktan kaynaklı yığılmalar hala var”

Seyreltilmiş eğitim ile kalabalık sınıf sorununun geçici çözüldüğünü anlatan Maviş, okul öncesi olan okullarda taşımacılıktan kaynaklı yığılmaların hala yaşanmaya devam ettiğini belirtti. Son çare olarak seyreltilmiş eğitime geçildiğine vurgu yapan Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın Okulda, sınıfta ve taşımacılıkta “sosyal mesafe” sorununa çözüm olacak önerileri dikkate alması gerektiğini belirtti.

Tüm okullarda temaslı veya pozitif olunması durumunda ciddi ders kayıplarının yaşanacağın aşikar olduğunu söyleyen Maviş, bu okullarda gerekli önlemlerin alınması için geçici ek öğretmen kadrosu oluşturulması gerektiğini belirtti.

“En hızlı çözüm ise öğretmen kadrolarının arttırılması”

Maviş, sıkıntılarla ilgili şöyle devam etti:

“Öğretmen temaslı ve pozitif ise yerine birinin görevlendirilip görevlendirilmeyeceğiyle ilgili boşluklar var. Geçici öğretmen konusunda yasal düzenleme gerek çünkü bu vakalar hiç bitmeyecek, birçok okulda yaşanacak. Okullara da yetki verilmiyor. Eğitim durmasın ama öğretmenlerin yerine de birileri gönderilsin. Örneğin Ruso Ortaokulu açık ama 6 A sınıfında öğretmen temaslı olduğu için sınıfta yok. 10 gün bu sınıfa hangi öğretmen devam edecek? Bunlar düşünülmeyen ve pratikte ortaya çıkan sorunlardır, acil çözüm bulunmalı.

En hızlı çözüm ise öğretmen kadrolarının arttırılmasıdır.”

Müdür ve muavin atamaları: “Bürokratik süreç hızlanmalı”

Tadilatı ve inşaatları halen devam eden bazı okulların bulunduğunu da belirten Maviş, nüfus yoğunluğu artan ve öğretmen ihtiyacı olan bazı okullara geçici veya ek öğretmenler de verildiğini kaydetti.

Bazı bölgelerde ise okullarda az da olsa öğretmen eksikliği olduğunu anlatan Maviş, “Müdürü ve müdür muavini sınavları da yapıldı, atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Atanana müdür ve müdür muavini yerine gelecek olan öğretmenlikle ilgili hala belirlenmedi. Bürokratik süreç hızlanırsa sorun erken vadede giderilecek.” dedi.

İlkokullardaki COVID-19 durumu ne?

10’u aşkın ilkokulda birçok pozitif veya temaslı…

Şht. Tuncer İlkokulu’nda biri okula hiç başlayamayan, 3’ü okula başladıktan sonra COVID-19 olan 4 pozitif çocuk, 2 temaslı öğretmen ve 5 temaslı öğrenci olduğu bilgisini veren KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, temaslı ve pozitif olan çocukların eğitimine ara verdiğini belirtti.

İnönü İlkokulu eğitime başladı. Vadili İlkokulu’nda bir öğretmen negatife döndü, 2 öğretmenin de dün test yapacağı ifade edilirken, 5 öğretmene çarşamba günü test yapılacağı bilgisi verildi, bir öğretmen ise eşinden dolayı temaslı durumunda. Vadili İlkokulu’nda geçtiğimiz hafta 3 çocuğun COVID-19 olduğu kayıtlara geçti.

Cihangir-Düzova İlkokulu’nda COVID-19 olan bir öğretmenin negatife döndüğü belirtildi.

Diğer İlkokullardaki vaka durumları şöyle:

Atatürk İlkokulu’nda iki pozitif vaka, Karşıyaka, Alasya ve 23 Nisan İlkokulu’ndaki vakalar negatife döndü, Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndaki öğretmene bugün test yapılacak. Gönyeli ve Yedikonuk İlkokullarında toplam 2 çocuk temaslı.

Gönyeli İlkokulu’nda da 1 pozitif vaka ve 4 yakın temaslı çocuk olduğu bilgisi de dün itibariyle sendika kayıtlarına yansıdı.