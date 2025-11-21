Yunanistan Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine Kıbrıs'ta.
Konstantinos Tasoulas'ın Kıbrıs'ta Nikos Hristodulidis ve Başpiskopos Georgios ile görüşecek.
Tasoulas ayrıca bugün gerçekleşecek askeri törene de katılacak.
Yunanistan Cumhurbaşkanı programının ardından bugün Yunanistan'a dönecek.
