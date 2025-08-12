Maviş: "Yönetemiyorsanız, bu kurumları gerçek sahibi olan halka devredin"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı yaşanan maaş kriziyle ilgili yazılı açıklama yaparak, 280 emekçinin 12 gündür maaşlarını alamadığını vurguladı.

Maviş kurumu ayakta tutmaya çalışan emekçiler için, "Yıllardır maddi ve manevi fedakarlık yapan emekçiler, bugün hükümetin maaş gaspıyla ve haklarından vazgeçmeleri yönünde yapılan açık şantajla karşı karşıya" dedi.

1984 yılından bu yana kayyum yönetiminde olan Kooperatif Merkez Bankası’nın siyasi talimatlarla yönetildiğini ifade eden Maviş, kötü yönetimin bedelinin her defasında emekçilere ödetildiğini ifade etti.

"Atamalar, liyakate değil siyasi sadakate göre yapıldı"

KTÖS Genel Sekreteri, kurumlarda yaşanan sorunun temelinde siyasi atamaların bulunduğunu dile getirerek, "Koltuklar, liyakatle değil siyasi sadakatle dolduruldu. Bu tablonun sorumlusu, yandaş atamalardır" ifadelerini kullandı.

Kooperatiflerin ve iştiraklerinin, Kıbrıs Türk halkının alın teriyle yaratılmış öz kaynaklar olduğunu hatırlatan Maviş, "İsminde ‘Kıbrıslı Türk’ geçen kurumlarımızdan rahatsız olanlara sesleniyoruz: Yönetemiyorsanız, bu kurumları gerçek sahibi olan halka devredin!" çağrısında bulundu.

"KTÖS olarak Koop-Sen’in yanındayız"

Sendikal dayanışma vurgusu yapan Maviş, KTÖS olarak Koop-Sen’in mücadelesini omuz omuza sürdüreceklerini belirterek, “Emekçilerin alın terinin karşılığını alana kadar bu mücadeleyi büyüteceğiz” dedi. “Yaşasın sendikal dayanışma, yaşasın emek mücadelesi” sözleriyle açıklamasını sonlandıran Maviş, hükümeti ve ilgili kurumları sorumluluk almaya çağırdı.