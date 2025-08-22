“Yıllar içinde bir mekân işletmenin zorluklarını ve nasıl başa çıkacağımı öğrendim”

Eski Kıbrıs meyhanelerinin az örneklerinden olan Alican’ın Yeri Meyhanesi günlük soğuk mezeleri ön plana çıkıyor.

Meyhane, mevsimine göre mezeler ve dileyene dil ve beyin seçenekleri sunuyor.

Orbay yıllardır mesleğin içinde olduğunu söylerken şöyle devam ediyor: “İnsanları tanımayı ve bir mekân işletmenin zorluklarını ve nasıl başa çıkacağımı öğrendim. Her insan ayni değildir bazıları yiyip içtiği gibi kalkmasını biliyor bazıları zorlanıyor, bu da işimizin zorluğu ama mesleğim sayesinde farklı insanları tanıma imkânı buldum.”

Her Cuma fırın kebabı ve kelle…

“İşleri biraz hareketlendirmek için her Cuma fırın kebabı ve kelle yapıyorum. Fırına ayrıca bulduğum zamanlarda rosto dil koyuyorum. Bazı müşterilerim çok beğeniyor.”

Mangalda kebap çeşitleri…

“Taze kırmızı et ve kendim sosladığım tavuk menümüzde yer alıyor. Yaz aylarında dışarıda çoğu gecelerde güzel esiyor. Kışın içeride Kıbrıs’a özgü mekanda hizmet veriyorum.”

Meyhane açma fikri…

“10 yaşında rahmetli amcam Durmuş Orbay’a giderdim, yardım etmeye. Oradan kaldı, meraklıydım da o yüzden meyhane açmayı istedim.”

“İnsanlara burasının onların olduğunu söylerim”

“Yıllar içinde gelen müşterilerim ile burasının var olduğunu söylerim. Onlar olmasa, gecede birkaç masa müşterim olmasa çoktan batardık. Ama müşterilerim bazıları artık yıllardır geldiği için dostum, arkadaşım oldu.”

Saat 00:50… Alican Orbay fırın kebaplarını Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece fırına koyarken…