Yeşil Bilezik Projesi lansman kokteyliyle tanıtıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” lansman kokteyli ile halka ve basına tanıtıldı.

Forte Live Mağusa’da gerçekleşen proje lansman kokteyline AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, AB Program Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Yöneticisi Emilie Crozet, AB Program Destek Ofisi mensupları, AB Hibe Destek Ekibi temsilcileri, yerel kurum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda ilkokul öğretmeni, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

Etkinlikte, Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu projenin sunumunu gerçekleştirirken, MKD Dernek Başkanı Dudu Cumaoğulları ve AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty konuşma yaptı.



Alibeyoğlu: “Projede çevre okuryazarlığı odaklı eğitim ve faaliyetler, çevresel sürdürülebilirliği destekleyici araçlar olarak yer alacak”

Sunumunda, iklim krizi ve çevre sorunlarının bu denli büyük boyutlara ulaştığı günümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın en temel ve kapsayıcı bileşeninin tartışmasız ‘çevresel sürdürülebilirlik’ olduğunu vurgulayan Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, çocuk ve gençlere yönelik çevre okuryazarlığı odaklı eğitim ve faaliyetlerin, uzun vadede çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için araç olarak kullanılacağını anlattı.

Projede eğitimlerin yanı sıra araştırma, savunuculuk, ağ oluşturma, çevre koruma ve çevre iyileştirme faaliyetlerinin de yer alacağını belirten Alibeyoğlu, projeyi misyonuna ulaştıracak en önemli paydaşların Mağusa’daki ilkokullar, ilkokul öğretmenleri, çevre uzmanı eğitmenler, çevreci gençler ve çevre gönüllüleri olduğunun altını çizdi.

Çevre okuryazarlık düzeyi yüksek gençlerin, geleceğin profesyonel yaşantısına yeni bir perspektif kazandıran güneş enerjisi mühendisliği, rüzgâr enerjisi mühendisliği, organik tarım mühendisliği, eko-turizm, kent bahçeciliği, ısı yalıtım uzmanlığı, doğal yaşam koçluğu, su kalitesi teknisyenliği, yeşil kozmetik uzmanlığı, çevre hukuku uzmanlığı gibi çevre dostu yeşil meslekleri benimsemesinin daha olası olduğunun belirten Münise Alibeyoğlu, projenin ‘Yeşil Meslekleri’ teşvik edecek bir kurguya da sahip olduğunu söyledi.



Cumaoğulları: “Tıpkı ‘Altın Bilezik’ deyiminde olduğu gibi yeşil bilezik projesi çocuklarımıza geleceğimiz için en önemli yeşil becerileri kazandırmayı hedefliyor”

MKD olarak 30 yıldan uzun bir süredir eğitim, kültür, sanat, spor ve çevre odaklı yüzlerce etkinlik ve onlarca proje gerçekleştirdiklerini ifade eden MKD Başkanı Dudu Cumaoğulları, giderek artış gösteren çevre sorunları göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir kalkınma için büyük önem arz eden ‘yeşil becerilerin’ ilkokul seviyesinden başlayarak bireylere kazandırılmasını odağına alan bu projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Başkan Cumaoğulları, 3 yılın sonunda, proje kapsamında eğitim alacak veya etkinliklere dahil olacak olan her çocuğun ve gencin, tıpkı ‘altın bilezik’ deyiminde olduğu gibi hayat boyu yanında taşıyacağı bir ‘yeşil beceri’ kazanmasının, uygulamasının ve bunu bir yaşam kültürüne dönüştürmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Docherty: “Sivil toplum kuruluşlarının nüfusun gerçek ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlamada hayati bir rolü vardır”

AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, MKD ile farklı projelerde de çalıştıklarını ama bu projenin çevre temalı olmasından ötürü ayrı bir önem taşıdığının belirtti. Projenin hem öğrenciler hem de öğretmenler arasında küresel ısınmanın getirdiği büyük riskler konusunda farkındalık geliştireceğini söyleyen Docherty, çevre bilincine sahip özellikle gençlerden oluşan yerel bir ağın politikacıların gereken şekilde harekete geçmeleri için sürdürülebilir bir baskı oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

“Mağusa ve Karpaz, gelişim için muazzam bir potansiyele sahiptir, ancak bunun sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.” diyen Docherty, yerel sivil toplum örgütlerinin nüfusun gerçek ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlamada hayati bir rolü olduğunu ve MKD gibi sivil toplum kuruluşlarının, yerleşik oldukları bölge halkı için muazzam bir kaynak olduğunu sözlerine ekledi ve projeyi uygulama sürecinde MKD’ye başarılar diledi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje, çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Üç yıl boyunca devam edecek proje kapsamında, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturulacak ve oluşturulan model ve mekanizmalar pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’daki ilkokullarda ve Özel Eğitim ve İş Okulu’nda uygulanacak.

