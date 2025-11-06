"Yerli şirketlerin katılımı, rekabet ve şeffaflık şart!"

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), KKTC ile Türkiye arasında 24 Eylül 2025 tarihinde imzalanan “KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü”nün kabul edilemez olduğunu belirterek, sürecin şeffaflık, rekabet hukuku ve katılımcılık temelinde yeniden başlatılması gerektiğini açıkladı.

ESPA, ülkenin dijital altyapısının güçlendirilmesinin acil bir gereklilik olduğunu ancak protokolün, yerel şirketleri devre dışı bırakan, kamu kaynaklarını riske atan ve tüketiciyi yeterince korumayan bir yöntemle imzalandığını vurguladı. İhale yapılmadan kapalı kapılar ardında atılan bu adımın piyasada uzun süreli bir tekel yaratma riski taşıdığına dikkat çekildi.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği gibi paydaşların da protokolle ilgili teknik, hukuki ve ekonomik sorunlara işaret ettiği belirtilen açıklamada, EMO’nun kamuoyuna duyurduğu bilgilendirmenin protokolün kamu yararına aykırı olduğunu ve rekabeti engellediğini ortaya koyduğu ifade edildi.

ESPA, yerli girişimcilerin ve teknik kapasitesi kanıtlanmış şirketlerin stratejik altyapı projelerinden dışlanmasının yatırım ve istihdam olanaklarını zayıflattığını ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını tehlikeye attığını belirtti.

Merkez, kamu kaynaklarını ve stratejik altyapı projelerini ilgilendiren kararların şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde alınması gerektiğini, yerli üretici ve yatırımcıların dışlanacağı bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, yetkililere protokolü derhal iptal etme ve yerine tüm paydaşların katılımıyla şeffaf ve rekabetçi bir ihale süreci başlatma çağrısı yapıldı