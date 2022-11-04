Yeni Ercan’ı fırsata çevirmek

“Yeni Ercan Havaalanı olağanüstü oldu” dedi bir dostum.

Gitmiş, yerinde incelemiş, “büyük yatırım” diyor.

Öyle!

Yatırım büyük ama siyaset küçük!

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11 senedir uğraşıyorlar Ercan’la!

O kadar senede “uzay üssü” kurulurdu.

Kıbrıslı Türkler önemli oranda kurallarını kendilerinin koymadığı bir dünyada yaşıyorlar.

Söz hakları yok!

Kendi kararlarını kendileri veremedikleri gibi geleceklerinin sınırlarını da çizemiyorlar.

O nedenle kimi “büyük” yatırımlar, çok farklı gailelere hizmet ediyor ve Kıbrıslı Türklerin iradesi dışında gelişiyor.

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Yine de Yeni Ercan Havaalanı bir fırsata dönüştürülebilir.

Tam da altın fırsat!

Ekonomik ve siyasi kurtuluş olur bu!

Türkiye’nin “iç hattı” kıvamında seyahatlerle sınırlı kalmak yakışmayacak bu yeni projeye…

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Öneri masada duruyor!

Birleşmiş Milletler kontrolünde Ercan’ı doğrudan uçuşlara açmak için fırsat var.

“Rusya’dan direkt uçuş olacak” diye heyecan yapıyorlar ya, güven yaratıcı öneriler ciddiye alınırsa, yalnızca Rusya’dan değil dünyanın dört bir yanından gelecek uçaklar, onlarca farklı havayolu gelecek ve adanın kuzeyi nefes alacak.

Ercan’ı yenilerek İstanbul ya da Ankara’ya değil “dünyaya” açmaktır iş!İki buçuk hava yolu “iç hat” tadında gidip gelmesi değil…

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Kıbrıs’ın kuzeyini iyice görünmez yapan, Avrupa’ya sırt dönen ve Kıbrıslı Türkleri uluslararası toplumdan uzaklaştıran bu zihniyet elbette gidecektir.

İşte yeni Ercan’ı böylesi bir fırsat görmek lazım. Kıbrıs’ın kuzeyini dünyadan uzaklaştıran zihniyeti götürmek ve dünyayı Ercan’a getirmek!

O zaman “büyük yatırım” da karşılığını bulacak.

Yeni Ercan Havaalanı’nı Birleşmiş Milletler yönetiminde, 1944 Chicago Sözleşmesi de dahil uluslararası hukuk kurallarına tam uyumla doğrudan uçuşlara açarak, uluslararası havaalanı statüsü kazandırmak olmalıdır hedef…