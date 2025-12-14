Yeni bir bütçe, yeni hedefler, acaba gerçekçi mi?

Bütçe'nin tümünün onaylanma tarihi 19 ARALIK 2026 o tarihe kadar muhtemelen meclis komitesinde görüşülmek üzere gönderildiği 31 Ekim tarihinden günümüze kadar tabiri caizse,

EROZYONA UĞRAYAN BÜTÇE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ 1 OCAK 2026 TARİHİNE KADAR DA MUM GİBİ ERİMEYE DEVAM EDECEKTİR.

Tablodan görüldüğü üzere meclis komitesine sevk edildiği 31 Ekim tarihine göre TL ve USD olarak REEL kayıplar:

MECLİS KOMİTESİNDE ONAYLANDIĞI 28 KASIM 2026 TARİHİNDE:

USD BAZINDA KAYIP: 49.495.532,84 USD

TL BAZINDA KAYIP: 2.103.678.935,14 TL

MECLİS GENEL KURULU 12 ARALIK 2026 TARİHİNDE:

USD BAZINDA KAYIP: 67.615.383,33 USD

TL BAZINDA KAYIP: 2.885.472.960,62 TL

Bugün itibariyle TL bazındaki 2 MİLYAR 885 MİLYON 472 BİN 960 TL rakamının ne anlama geldiğini daha kolay mukayese edebilmek için 2026 bütçesinden bazı rakamları paylaşırsak;

******* Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2026 bütçe açıklarına destek vermek amacıyla verilecek verilmesi öngörülen kredi: 2 MİLYAR 300 MİLYON TL.

Görüldüğü üzere 2026 yılı bütçesi henüz onaylanmadan yürürlüğe gireceği 1 OCAK 2026 tarihine kadar önümüzde daha 20 gün olmasına rağmen TL'nin yabancı para birimlerine göre değer kaybının az olması için TC. Merkez Bankası tarafından baskılanmasına rağmen bütçe açıkları için KREDİ olarak verilmesi gereken miktarın %25,45 daha fazlası yani rakamsal olarak,

2 MİLYAR 885 MİLYON 472 BİN 960 TL DEĞER KAYBETTİ.

**** Başbakan yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı Bütçesi:

2 MİLYAR 725 MİLYON 299 BİN TL. Bakanlığın adı neredeyse bir satırı tümüyle kaplıyor! Ama bakanlık için ayrılan ödenek 42 günde TL'nin USD karşısındaki değer kaybından daha az !!!!!!

****** Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi: 581 MİLYON 609 BİN TL.

TL'nin 42 gündeki değer kaybı bakanlığın bütçesinin 4,96 katı.

*** 2026 TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ: 2.339.220.000,00 TL.

***** 2026 BÜTÇESİ PARA CEZALARI: 2.168.626.000,00 TL.

Değerlendirme ve yorum: Kullandığımız para birimi nedeniyle ne yazık ki çok ciddi bir şekilde İSTİKRARLI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ !!!

DOĞAL OLARAK BU DURUMDAN 2026 YILI BÜTÇEMİZ DE NASİBİNİ ALACAKTI. ALDI ve ALMAYA DA DEVAM EDECEKTİR.

NOT: 19 ARALIK 2025 TARİHİNDE MECLİS GENEL KURULUNDA 2026 BÜTÇESİ ONAYLANDIĞINDA BU TABLOYU O TARİHTEKİ KURA GÖRE GÜNCELLEYİP AYNI FORMATTA PAYLAŞACAĞIM...