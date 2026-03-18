Güncel Çeşitlemeler

Akaryakıt fiyatlarındaki olası artışların vatandaşı etkilememesi adına oluşturulan Fiyat İstikrar Fonu’nda, 2025 yılı sonu itibariyle 7 milyar TL birikti. Bu bilgiyi Meclis’te muhalefet paylaştı ve sordu “Bu 7 milyar TL nerede? Ne yaptınız?”

Buradan bir kez daha soralım “7 milyar TL nerede?”...

Hür-İş, Maliye Bakanlığı önündeydi...

Tepki yanlış politikalara ve zamlara karşıydı ve savaşın bahane edilerek, zamlar yapıldığı vurgulandı.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, “Maliyenin açığını kapatmak için bu kadar artış yaptıklarını söylüyorlar. Enerji politikamız da yanlış olduğu için elektriğe de zam gündemde. Bugün akaryakıta yapılan zamlar, Fiyat İstikrar Fonu’nu ve kaynaklarımızı doğru düzgün kullanmış olsalardı belki de bu denli yapılmayacaktı. Belki de hiç yapılmayacaktı.” dedi.

Memleketin çok büyük sorunları yokmuş gibi, Sunat Atun tarafından zorunlu emeklilik yaşının 60’tan 65’e çıkarılmasını öneren yasa önerisi Meclis’e sunuldu...

Milletvekilleri bu öneriden, sunulmadan 5 dakika önce haberdar oldu.

KTAMS da bu konuda net konuştu ve “Hükümet kamu çalışanları lehine hiçbir adım atmıyor. Sendika olarak her türlü eylem hakkını sonuna kadar kullanırız” dedi.

Hükümet ise Norveç örneğini gösterdi.

Toplumsal gerçeklikten bu kadar uzak bir hükümet duruyor karşımızda.

Hayaller Oslo, gerçekler Lefkoşa...

Kıbrıs’ın güneyinde “şap” ile mücadele devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Hastalık Güney’den başladı” dedi.

Çavuş’a yanıt Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi Sözcüsü Sotiria Yeorgiadu’dan geldi ve “Elinde kanıt varsa, kanıt ve belgeleri incelememiz için bize de iletsin” dedi.

Var mı?

Günün en tartışılan konularından biri trol hesaplar...

CTP Milletvekili Devrim Barçın meclis kürsüsünden sordu: “Trol hesaplara dün itibariyle 50’şer birn TL çek verdiniz mi?”

İddia edilen ödeme, Maliye Bakanlığı tarafından “hane halkı yardımı” adı altında, kişi başı 50 bin TL olarak yapılmış...

Bu arada Mart bitiyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı 12 bin TL’lik desteğin ikinci taksidinden ses yok...

Son olarak coğrafyamızda büyük savaş devam ediyor...