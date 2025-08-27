Kıbrıslı Türklerin adanın güneyine geçişlerde KKTC kimlik kartlarını kullanmaları durumunda ek bilgiler istendiğine dair bilgiler güney basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi, “Yeni Barikatlar Açmak Yerine Geçişlere Yeni Engeller – Hristodulidis Holguin’i Barikatlarda Bilgilerin ‘Güncellenmesi’ Şeklindeki Yeni Önlemle Karşılıyor – Hükümetin Barikatlarda Tehlikeli Akrobasileri” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, güneye geçişlerde ek bilgiler talep etme yönünde başlattığı uygulamanın “iki toplum arasında ve akabinde Kıbrıs sorununda yeni sorunlara yol açtığını” yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Kıbrıslı Türklerden “hangi Kıbrıslıyla ilişkili olduklarını gösteren belgeler istediklerini” belirtirken Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün “hiçbir şeyin değişmediğini” söylemesine karşın Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin dünkü açıklamasında değişiklik olduğunu kabul ettiğini vurguladı.

Bu kadar ciddi bir konu hakkında, Hristodulidis’in “hiçbir şey değişmedi” şeklindeki kısa açıklamasının dışında ne başkanlıktan ne de dışişleri bakanlığından tatmin edici bir açıklama gelmediğini belirten gazete, Kıbrıs Rum polisinin ise, “bugüne kadar uygulanan prosedürde değişiklik olduğunun” kabul edildiğini yazdı.

Schengen’e hazırlık

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin açıklamasına göre, bugüne kadar adanın güneyine geçişlerde KKTC kimlik kartlarını ibraz edenlere ilişkin prosedürde değişiklik olduğu, bu kişilerden, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportuna sahip kişilerle ilişkilerini kanıtlayacak ek belgeler sunmalarının talep edildiğini aktaran gazete, bu yeni düzenlemelerin Rum hükümeti tarafından Schengen bölgesine girişe hazırlık amacıyla ve AB’yle hiçbir diyaloğa geçilmeden tek taraflı şekilde uygulamaya konulduğu bilgisini aldığını vurguladı.

Gazete, talep edilen ek belgelerin, yeni sisteme kaydedilmesi amacıyla sadece bir kez isteneceği, belgelerin sunulmamaları halinde ise sınır kapısında geçişe izin verilmeyeceği de aktardı.

Haberde ayrıca, Yeşil Hat Tüzüğü’nün 10’uncu maddesine göre yapılacak her türlü değişikliğin AB Komisyonu’na bildirilmesi ve onay alınması gerektiği de vurgulandı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıslı Türklerin Geçişlerinde Değişiklik İddiaları Gerçekleri Yansıtmıyor” başlığı altında okuyucuya aktardı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, KKTC kimlik kartıyla geçiş yapmak isteyenlere izin verilmediği şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını, son iki gündür uygulamaya konulan şeyin; “KKTC evraklarıyla geçmek isteyenlere yönelik bazı ek kayıtların alınması olduğunu” açıkladığını aktardı.

KKTC evraklarının geçiş noktalarında “taranamadığını” ve elle kayıt yapılması gerektiğini bu yüzden de gecikmelerin yaşandığını iddia eden gazete, özellikle “Ayios Dometios” (Kermiya) kapısında yaşanan gecikmelerin, yukardaki önlemler uygulanmadan önce de yaşandığını, bu durumun da Kıbrıs Rum polisinin geçiş noktalarını işletme şekli ve personel sayısına dair soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.