YDÜ: "Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasındayız"
Yakın Doğu Üniversitesi, (YDÜ) Times Higher Education’ın “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026” sonuçlarına göre dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında olduklarını duyurdu.
A+A-
Yakın Doğu Üniversitesi, (YDÜ) Times Higher Education’ın “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026” sonuçlarına göre dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında olduklarını duyurdu.
Yakın Doğu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bu başarının 18 Kasım Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağı basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
Yapılan açıklamada söz konusu basın toplantısının saat 13.00'te, YDÜ Atatütk Kültür ve Kongre Merkezi'nin büyük salonunda gerçekleşeceği ifade edildi.
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : ydü