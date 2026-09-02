Arıklı dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma sürerken, soruşturmanın selameti açısından bazı adımlar atacağını açıkladı.

Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kaza Kırım Ekibi’nin soruşturma ve inceleme amacıyla adaya geldiğini belirterek, soruşturma tamamlanıncaya kadar Limanlar Dairesi’nin Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceklerini söyledi.

Arıklı ayrıca, gemi kazasıyla ilgili hukuki veya adli bir sorumluluğunun bulunması halinde adli makamların rahat hareket edebilmesi amacıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’ne yarın başvuracağını belirten Arıklı, talebinin yapılacak ilk Olağanüstü Meclis Birleşimi’nde görüşülmesini isteyeceğini kaydetti.

“Hükümetten çekilme” gündemi ertelendi

Arıklı, aldığı bu kararın ardından yarın “Hükümetten çekilme” gündemiyle toplanması planlanan YDP Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Arıklı, kararını kamuoyuyla paylaşarak soruşturma sürecinin bağımsız ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.