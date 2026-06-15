Yalanla nereye kadar!

Sadece dünkü gazetelere bakıp da KKTC’nin nasıl bir “devlet” veya nasıl bir “şey” olduğunu rahatlıkla anlamak mümkün!

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Yenidüzen’le başlayalım isterseniz…

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Türkiye’deki Yeşil Sol Parti’den Dr. Ecehan Balta’nın, çevreyle ilgili sorunlara dikkat çekişi bir yana; özellikle Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili riski hatırlatışı öte yana; söyledikleri gerçek ders!

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Mesela mı?

Mesela, manşetteki başlığa da yansıyan acı gerçek; Kıbrıs’ta hedeflenen kalkınma değil, örgütlü yıkım!

Uzun uzadıya anlatmanın bir anlamı yok ama Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde özellikle Türkiye kontrollü gelişmeler, tam anlamıyla örgütlü yıkımdır!

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Türkiye, mafyamızı geçtim; iş insanlarımızın bile zengin olmasına anında çökebiliyor hatta açıktır, çöküyor!

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Gelelim ikinci konuya…

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Eğitim…

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İlkokul ve orta eğitim öğretmenlerimizin iki sendikasının liderleri Yenidüzen’e konuşmuş!

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Devlet okulları sıkıntılı!

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Ham maddi sıkıntı, hem inşaat açısından yetersiz hem de çok, ama çok kalabalık!

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Peki hastane?

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Gazeteci arkadaşımız Özlem Çimendal’ın başına gelenleri anlattığı sosyal medya paylaşımı, Avrupa’nın manşetinde yer bulmuş…

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Sorun mu?

Sorun ne doktordur, ne hasta bakıcı, ne de personel!

Sorun, aşırı nüfus yoğunluğuna, sağlık sisteminin yanıt veremiyor olmasıdır!

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Yargıda personel eksikliği…

Kıbrıs’ın sür manşetinde, Yüksek Adliye Kurulu’nun raporundan alıntılar vardı…

Personel yetersiz!

Neden?

Çünkü aşırı yoğun nüfus ve artan suç oranlarına yetişemeyen bir yargımız var ve personel de dayanamıyor!

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Güvenlik?

İç güvenlik?

Rezalet!

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Ayıptır söylemesi, bunu yazarken ben utanıyorum ama ipini koparanın elini kolunu sallayarak, cebinde beş para yokken bu ülkeye rahatlıkla girebiliyor olması, rezalet bile değil; ötesidir!

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Ve polisimiz, tıpkı yargımız gibi, artan suç ve suçlulara yetmiyor!

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Sadece suç ve suçlular artmadı; suç cinsleri de çoğaldı!

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Vatan gazetesinin manşeti mi?

CTP ve Ticaret Odası toplantısında bir kez daha ortaya konan acı gerçek; alışveriş Güney’e kaydı!

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Sebeplerini defalarca yazdık; illa ki tek sebep bizdeki pahalılık olmayabilir ama en büyük sebep kesinlikle pahalılıktır!

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Kötü yönetim…

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Özgür Gazete’nin manşetinde, çok kötü yönettiğimiz Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) konusu var…

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Birincisi, TMK meselesini diplomatik açıdan başımıza giyme sorunu söz konusu…

İkincisi, maaşlara gittiği iddia edilen para meselesi…

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Ve sorunlu kredilerin 6 milyar TL’ye dayanmış olması…

Bunlar, “Tahsili gecikmiş alacaklar”…

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Yani insanlar, şirketler battı!

Borçlarını ödeyemiyorlar!

Ve yarın, mahkemeler bu konuda zaten sıkıntılı; sıkıntı bir o kadar daha artacak; alacak verecek davaları zirve yapacak!

Kalk altından kalabilirsen!

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Bunları yazıyoruz; tutarsız ve de ahlaksız dış siyasetinizi eleştiriyoruz diye, tamamı Türkiye kökenli ve son dönemlerde KKTC’ye gelmiş bazı kişiler ve kim olduğu belli olmayan (annesi babası belirsiz demedim ha) troller, ağızlarına geleni söylüyor!

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Gerçi tümüne teşekkür ediyorum; söyleyecek – savunacak hiçbir şeyleri yok!

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KKTC de yok!

Olanı zaten batırdılar!

Çaldılar, çırptılar, yediler, yuttular, sadece milliyetçilikle – dincilikle işi sıyırmaya çalışıyorlar!

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Elli tane daha cami inşa etseniz ne olacak!

Sabahtan akşama Arapça dua ettiğinizde ne olacak?

Bir şey olsaydı, 52 senede olurdu!

Tümünüze has….r!

Cehenneme kadar yolunuz var!

Ezikler, yenikler sizi!

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Yalanla, propagandayla geldiğiniz yer buraya kadar!

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Haaaa unutmadan hatırlatalım…

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Bu yalancı, provokatörler, bir süre önce, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki araç plakalarına kafayı takmıştı!

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Türkiye’den iş insanlarımıza saldırmayı ve onlardan para vurmanın - yemenin – çökmenin yollarını arayan bu “çökelekler”; plakalardaki PKK harflerini, “bakın Rumlar plakalarına terör örgütünün ismini yazdırmış” diye haber yapmıştı!

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Ey sevgili ganimetçi güruh; şu anda Güney’de yeni plakalar TMT oldu!

İlgilenin!

Yiğidi öldür hakkını yeme!

Azerbaycan, İsrail’in en büyük akaryakıt sağlayıcısıdır…

Bunu ben uydurmuyorum…

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Hangi kaynağı araştırırsanız araştırın, en iyi ihtimalle, İsrail’in akaryakıt ihtiyacının yüzde 40 ile 65’ini Azerbaycan sağlıyor…

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Üstelik, bu akaryakıt yani petrol, Bakü – Tiflis – Ceyhan (BTC) boru hattıyla Türkiye'nin Ceyhan limanına ulaştırıldıktan sonra tankerlerle İsrail'e gönderiliyor ki o da ayrı bir mesele!

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Yine de, Başbakan Ünal Üstel’in, Azerbaycan Başbakanı ile Bakü’deki başbakanlıkta, iki devletin ulusal sembolleri eşliğinde fotoğraf çektirmiş dahi olması; evet, önemlidir…

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En azından “çözümsüzlük yanlısı” olan ve son dönemlerde öteki Türki devletlerden büyük destek gören Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bazı kodamanlarına net mesajdır…

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Haaa, Bakü – Ercan charter uçak seferlerinden de söz ediliyor!

Başlasın!

Alkışlarım!