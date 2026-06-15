LEFKE'DE BİR "HIV" MESELESİ

HIV pozitif çıkan 'eskort' kadına 3 ay izin verildi, bu sırada kadın fuhuş yaptı. Sonra 'deport' edildi. Doğrulama testi sonucu geldi: Bu kez negatif!



Lefke'de günlerdir çok sayıda insanın endişe ile konuştuğu bir HIV meselesi var.

İddia o ki öğrenci bir kız "fuhuş" yapıyor ve daha sonra HIV pozitif olduğunu öğreniyor. Yine de fuhuşa devam ediyor.

Derken "deport" ediliyor, yani yurt dışına gönderiliyor. Dedim ya, iddialar ciddi. Kız öğrencinin aynı zamanda Gemikonağı'nda bir markette de çalıştığı konuşuluyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Hanım'ı arıyorum, "Hiçbir bilgim yok, senden duydum" diyor.

Samimiyetine de inanıyorum. Çünkü ülkede kurumlar arasında koordinasyon kalmamış.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Hocamızı arıyorum, o da aynı tepkiyi veriyor: "İlk kez duydum..."

Üstelik böylesi durumlarda YÖDAK'a da bilgi verilmiyormuş.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar geri dönüyor az sonra...

"Bu kadın 'Çalışma İzni' için başvurmuş, 3 ay kendine süre verilmiş. Testi yapılmış tabii... İlk testi HIV pozitif çıkmış. Sonrasında kadının aslında eskortluk, yani fuhuş yaptığı da anlaşılmış. Kadın deport edilmiş."

Daha ilginci... İlk tarama testinin "pozitif" çıkmasının ardından enfeksiyon hastalıklarına gitmiş mesele... Kadından "doğrulama testi" istenmiş. Bu arada yurt dışına gönderilmiş kadın... Temel Sağlık Hizmetleri sorumluluğunda yapılan test sonucu bu kez "negatif" çıkmış...

Bir testin önce pozitif, ardından yapılan doğrulama testinin negatif çıkması, kişinin "HIV negatif" yani virüsü taşımadığı anlamına da gelebilir; virüsü taşıyıp "bulaştırmadığı" anlamına da... Ya da bir üçüncü teste ihtiyaç vardır belki... Bunu en iyi yorumlayacak olan uzmanlardır elbette... Tabii kadın deport edilmiş alel acele...

Siz niye kadını apar topar deport ediyorsunuz; kimlerle ilişki kurmuş, neler yapmış, niye bir sağlık merkezinde gözetim altında tutmuyor ya da kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamıyorsunuz?

Test sonuçları çıkana kadar kadına verilen "üç aylık izin" neyin nesi? Bu nasıl bir sistem?

Tabii esas mesele hem çalışma izinlerine dair başıboşluk... Hem de cinsel eğitim eksikliği elbette... HIV ile ilgili bilinç eksikliği de bir başka mesele...

Bu arada kadının "öğrenci" olduğuna dair yoğun iddialar olsa da bu yönde bir bilgiye ulaşamadığımı da eklemek istiyorum.

Bir not daha... Yine Deren Hanım bilgi veriyor:

"10 yıllık bir protokol var, ülkeye girişte HIV pozitif görünen kişiler hemen deport ediliyor. Ama ülkemizde yaşayan kişiler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun şubattaki son kararına göre artık takibe alınacak. Hemen deport edilmeyecek (Eğer gece kulübünde/pavyonda çalışmıyorsa...). Çünkü hemen deport etmek de insan haklarına uygun değil. Ayrıca bunun bir tedavi süreci var..."

Bu süreçten de alacağımız çok dersleri var eminim... Ama önce kadının cinsel ilişki kurduğu kişileri bularak, gerekli tarama ve kontrolleri yapmak, hem kişilik hakları, hem de toplum sağlığı gözetilerek süreci titizlikle ilerletmek gerekiyor.