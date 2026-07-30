Gazze biter – biz izler!
Gazze’de televizyon kamerası kalmadı!
Medya, orada savaş – ölüm yokmuş gibi davranıyor!
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Sözde “ateşkes”in üzerinden neredeyse 10 ay geçti ama Filistinlilerin acısı dinmiş değil!
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Gazze’de insanların evlerinin yüzde 90’dan fazlası harap edildi, yıkıldı, kullanılmaz halde
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Nüfusun yüzde 70’i bizim göçmenlik zamanlarımızdaki gibi çadırlarda, barakalarda yaşam mücadelesi veriyor…
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Resmi istatistiklere göre tarımsal amaçlı su kuyularının da yüzde 90’a yakını hasar gördü… Yıkıldı…
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Gazze’de ayakta kalan konutlarda yaşamaya çalışan yüzde 30’luk nüfusun da sağlıklı temizlik maksatlı suya erişimi sıfır…
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Elektrik üretiminin yüzde 90’ı hasarlı…
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Çocukların yüzde 91’i okula gitmiyor, gidemiyor ve okulların yüzde 93’ünün yeniden inşa edilmesi gerekiyor…
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İki yaşın altındaki bebeklerin tamamı; küçük çocukların yüzde 70’i ise ya orta ya da en yüksek seviyede gıda güvensizliği yaşıyor…
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Pekiiiii; bu rakamları kimden öğreniyoruz?
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Amerikan Kongresi’nden!
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Ne ilginçtir ki Amerikan Kongresi’nde 85 yaşındaki Yahudi kökenli sosyalist siyasetçi olan Bernie Sanders’den başka konuya değinen de yok!
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Netanyahu ve ekibi Gazze’de resmen kıyım hatta soykırım gerçekleştirdi!
Üç yıl içinde Gazze’de çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere neredeyse 75 bin insan katledildi!
175 bin insan yaralandı…
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Gazze’nin altyapısı tamamen yok edildi.
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İsrail Gazze’nin tahminen yüzde 70’ini kontrol tam anlamıyla ediyor…
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Gazze’nin içinde onlarca askeri karakol kurmuş durumda…
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“Ateşkes”in ilan edilmesinden bu yana geçen dokuz ay içinde İsrail, son günlerde altı kişilik bir aile de dâhil olmak üzere en az 1 200 civarında Filistinli öldürüldü…
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İşgal, kalıcı hale gelmek üzere!
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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “Gazze bizimdir” dedi… Binlerce “yerleşimci”, yakın bir gelecekte Gazze’ye “çökecek!”…
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Amerika mı?
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Amerika Birleşik Devletleri, Gazze’de yaşananların kesinlikle suç ortağıdır.
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Uluslararası hukuk mu?
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Avrupa mı?
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Avrupa Birliği mi?
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Yoksa Filistin halkının babası, kahramanı Recep Tayyip Erdoğan mı?
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Ne yazık ki Türkiye’den ya da Recep Tayyip Erdoğan’dan tek bir ses gelmiyor!
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Azerbaycan ve Türkiye’nin “acıdır ama gerçektir”, İsrail devleti ile ilişkilerinde sıkıntı olmadığı da gayet net bir şekilde aktarılıyor!
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Amerika, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ve hükümetine – Lübnan ve İran’a da bomba yağdırsın diye on milyarlarca dolarlık askerî yardım yapmaya devam ediyor… Hatta birlikte bombardımana katılabiliyor…
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Gazze’den veya Gazze ile ilgili tek olumlu haber yok!
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Ne mi diyecektim?
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Haaa diyecektim ki; bir toplum veya bir halk, kendi kurtuluşunu gerçekleştiremez, ona buna bel bağlarsa, kesinlikle tükenir, tüketilir ve kimse de sesini çıkarmaz…
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Ama önce o toplumun içten zayıflatılması kolay tüketilmesi açısından çok önemlidir…
Bu yüzden o toplumun ikiye bölünmesi, bir tarafın hain – öteki tarafın da biatçı hale getirilmesi ilk şarttır!
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Bilmem anlatabildim mi?
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İş işten geçtikten sonra, özellikle Amerika’dan, İngiltere’den, Avrupa Birliği’nden, NATO’dan ya da Rusya ile Çin’den ve hatta ve hatta Türkiye ile Azerbaycan’dan destek beklemek, ölüden gözyaşı beklemek olur!
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Sonuç: Gazze bitti ve Dünya sadece bu bitişi izledi…
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Kıbrıs Türk Toplumu mu? Tükenmeyi durdurmak imkansız…
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Ne öğretiyorlar bize?
Ya hepimiz Türküz, Kıbrıs Türküyüz!
Ya da Kıbrıslı!!!
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“Kıbrıslı Türk” olmak birinci grup için ihanet sebebine dayanıyor, ikinci grup için ise azınlık olmak!
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“Kurtarılmak” da hiç işe yaramıyor anlayacağınız!
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Benden ol mutu ol!
Değilse kaybol!
Bir kültürün bitişinin mühürlenmesi…
İnsan ömrü sınırlıdır tabii ki…
Allah sırayı bozmasın; Allah gecinden versin…
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Çok değerli iki Kıbrıslı değeri daha yitirdik…
Tekin Birinci ve Orhan Mullahasan…
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Tekin Birinci, iş dünyamızda marka olmuş çok değerli bir isimdi…
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Orhan Mullahasan, bir dönem, siyasetin kalbinin attığı, toplumsal anlamda değeri olan Kıbrıslı kahveciliğinin belki de en bilinen adresine ismini veren Mulla Hasan’ın oğluydu; o tarihi mekanı ağabeyinden sonra bir süre çalıştıran kişiydi…
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Her ikisini de kaybettik…
Orhan Mullahasan’ı Lefkoşa’dan uğurladık; Tekin Birinci’yi de Cuma ikindi namazı sonrası yine Lefkoşa’dan uğurlayacağız…
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Elbette hepimiz bir gün meçhule giden yolculukta yerimizi alacağız da; Kıbrıslı Türk olmanın verdiği bir eziklik var içimde…
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Böyle değerli isimler, topluma katkısı çok fazla olmuş – markalaşmış insanları tek tek yitirdiğimizde tabii ki daha çok üzülüyorum ama asıl üzüntüm ya da acım; bu ölümlerle birlikte bir devrin, bir kültürün tamamen tükenişinin mühürleniyor olmasıdır…
(Orhan Mullahasan)
(Tekin Birinci)