"Yakanızda Atatürk, beyninizde şeriat"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Atatürk’e “başöğretmen” unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde ortak bir eylem gerçekleştirdi. Sendikalar, hem eğitim politikalarına hem de öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Pankartlarla tepki gösterildi

Eylemde “Bilimsel eğitim, laik ve çağdaş yaşamdan vazgeçmeyecek, yasaklarınıza esir olmayacağız”, “Öğretmenlere saldırı ve itibarsızlaştırma politikaları kabul edilemez” ile “Yakanız Atatürk, beyninizde şeriat. Çocuklarımız çadırda, derdiniz hala ilahiyat” ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.

Çavuşoğlu'na alkışlı protesto

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Öğretmenler Günü kapsamında AKM'de düzenlenen etkinliğe giriş yaparken öğretmenler tarafından alkışlarla protesto edildi.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Aygün Kaçmaz, iki sendika adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada, eğitimde “bilimsellikten uzak politikaların hayata geçirildiğine, öğretmenlerin hedef gösterildiğine ve demokratik yapıların zayıflatıldığına dikkat çekildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Anayasa ve yasalar hiçe sayıldığı için protesto ediyoruz”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, ilahiyat kolejine ilişkin iddiaların toplumda ciddi endişeler yarattığını belirtti.

Eylem, “İlahiyat kolejinde paralel yapılanma olduğu basına da yansıdı. Öğretmenler sendikalarını itibarsızlaştırmak için bakan bir takım açıklamalar yapıyor. Öğretmenlerin tam günü istemediğini öne sürüyor ama bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor." dedi.

Konuşmasını sürdüren Eylem, protestonun gerekçesini şu sözlerle aktardı:

“Anayasa, yasaklar ve tüzükler hiçe sayıldığı için burada bulunuyoruz.”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Bu hükümet toplum için bitmiştir”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise eğitim sistemine yönelik eleştirilerini daha sert ifadelerle dile getirdi.

“Diploma sahtekârlığından uyuşturucu kaçakçılığına kadar uzanan bir sistemle karşı karşıyayız.” diyen Gökçebel, demokrasinin tüm yapılarına müdahale edildiğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun “manipülasyonu dinle bezelediğine” dikkat çeken Gökçebel, “Bu eğitim bakanı ve hükümet bu toplum için bitmiştir. Toplum uyumamalıdır. Böyle bir eğitim bakanı ile umutlanabilmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Çelenk bırakıldı

Açıklamaların ardından sendika temsilcileri, Atatürk büstüne çelenk bırakarak eylemi sonlandırdı.