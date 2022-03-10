Ya döneceksin, ya sineceksin, hep yağ çekeceksin, itaat edeceksin, biat edeceksin korkma baş tacısın!

KKTC Dışişleri Bakanlığı, “dış ilişkisi sıfır seviyesinde bir ülkenin” aslında en “gereksiz bakanlığıdır.

Haaa olan dış ilişki seviyesinde iyi işler yapılabilir; bir şikayetim yok…

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KKTC’de Dışişleri Bakanı olacak kişinin illa ki “uluslararası ilişkiler, diplomasi, uluslararası hukuk” alanlarında bilgi ve tecrübesi olmasına da sanırım hiç gerek yoktur…

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UBP hükümetin büyük ortağı mı?

Başbakan hariç 23 da vekili mi var?

Evet!

O 23 vekilin hepsi, o bakanlık görevine getirilebilir…

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Peki neden illa ki Tahsin Ertuğruloğlu?

Elbette çok özel sebepler bir takım çok özel iddialar yok değil…

Ama bana göre asıl mesele, “güç ispatı”dır…

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Türkiye’yi yönetenler ve buradaki temsilcileri, her kabine oluşumuna kesinlikle müdahale etmişlerdir…

Bu kez de “Ertuğruloğlu kabinede olacak” denmiştir…

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Bunun sebebi, yukarıda da dediğim gibi özel bazı sebepler olabilir ama asıl sebep, “benim dediğim olacak” tavrıdır.

Net “sömürgeci” tavrı!

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UBP’nin Parti Meclisi, hatırlayacaksınız, Faiz Sucuoğlu’na kabineyi kurma görevini verirken, “parlamento dışı bakan atanmayacak” kararını da onaylamıştır…

Ve Sucuoğlu kabineyi kurarken, bir şekilde Türkiye’ye O da “güç gösterisi” de içeren bir tavırla bakmıştır.

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Ve Ersin Tatar da o listeyi onayladığı anda, Türkiye’den bombardıman başlatılmıştır.

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“Bu kabine değişecek; Tahsin bey kesinlikle girecek…”

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Bunlar dillendirilmeye başlandığı anda, Faiz Sucuoğlu, “ne münasebet”lerle başlayıp, “yalan rüzgarından” çıkmıştır ama sonuç ortada…

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Türkiye’yi yönetenler ve buradaki temsilcileri, Faiz Sucuoğlu’na net bir şekilde ayar çekmiştir…

Sucuoğlu da ayarın çekilmesini kabul etmiştir…

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Sucuoğlu açık bir şekilde aşağılanmıştır…

Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na kaydırılan Hasan Taçoy da aşağılanmıştır.

Ve bu bakanlıktan istifaya zorlanan Oğuzhan Hasipoğlu aşağılanmıştır…

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Ama, bunların çok ötesinde; Sucuoğlu’nu yüzde 60 oranında oyla genel başkan yapan UBP üyesi aşağılanmıştır…

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Ve hepsinden öteye, UBP’ye oy veren yüzde 40 oranındaki KKTC seçmeni de aşağılanmıştır…

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Ve ne ilginçtir, bu saydıklarımın hepsi, gayet normal bir şekilde, yaşananları kabul etmiştir…

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Başka sömürge devletlerinde, sömürgecilik tarihinde buna benzer bir olayın yaşanıp yaşanmadığını bilemiyorum ama bu seviyede bir şerefsizlik, bu seviyede bir onursuzluk ve bu seviyede bir aşağılama; kesinlikle dünya sömürgecilik tarihine geçecektir!

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Haaaa “taaa en baştan Ertuğruloğlu bu görevi kabul etmemeliydi” mi diyorsunuz?

Katılıyorum!

“Önce kendi toplumum, sonra partim” mi demeliydi?

Yüzde yüz haklısınız!

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Peki şimdi ne olacak?

Hiçbir şey olmayacak…

Acı taraf da orada…

Türkiye’yi yönetenler ve bu seviyede pervasızca Kıbrıs Türk toplumunu aşağılayanlar da bunu bildiklerinden dolayı çok rahattır!

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Başka ne mi olacak?

Faiz Sucuoğlu hala uslanmadı ve “ben istediğimi yaparım” deyip, “kuklanın, kuklacıya isyanına” yeltenirse; bakın görün, bir sene dolmadan, UBP genel başkanlığından indirilir…

“Olmaz” mı diyorsunuz?

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“Gıkını çıkarmaksızın, her söylenilene başını sallarsa” sıkıntı yoktur ama bir daha diklenirse; başına çorap örmek, karalamak, bitirmek hiç de zor değildir!

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Sömürgecilerin asıl hedefi hep bu olmuştur…

Azıcık dikleneni ezerek sindirmek…

Sinen ya da dönenler, sömürgecilerin her zaman tercih ettiği kişilerdir!

Ötekiler mi?

Ötekileri zaten Okan Dağlı olayında da gördük, ebedi hainler!

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Düşünün Tahsin Ertuğruloğlu’nun da gençliğinde solculuğu vardı…

Sindi, bir numaralı milliyetçi oldu, baş tacı edildi…

-*-*-

Daha kötüleri de var ama…

Denktaş’a, TMT’ye, Türk Ordusu’na yıllarca hakaret eden hatta Türk Bayrağı yakma noktasına kadar işi taşıyan ama şu anda baş Türk ulusalcısı olanlar!

Eskiden bir numaralı Maocu olup, sonradan büyükelçilik soyanlar bile var!

Onlar, Türkiye’nin baş tacıdırlar!

-*-*-

Ya döneceksin, ya sineceksin, hep yağ çekeceksin, itaat edeceksin, biat edeceksin korkma baş tacısın!

Çözüm istemeyeceksin!

Federal çözümden “şimdilik” hiç bahsetmeyeceksin!

Allah korusun ama ya Tahsin Ertuğruloğlu ya da Ersin Tatar gibi olacaksın!

Tamamdır!

Gerisini merak etmeyin!

Kimse endişe etmesin,

Tahsin abi görevde!

Mustafa Naimoğulları dedi ki, hayvanlarımızı da ağıllarımızı da hükümete bırakacağız, onlar baksın!

Sorunlar çok büyük!

Endişe etme Mustafam, Tahsin abi görevde!

-*-*-

Erhan Arıklı, Ercan’ın bitirileceğini söyledi… Temmuz’un 20’sini de tarih olarak verdi…

Başka bir zaman olsa, “Atma Erhan hocam” diyecektim ama demiyorum, Ercan kesin bitecek…

-*-*-

Artık maaş ödeyememe gibi bir derdimiz olmayacak…

Sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı ayağa kalkacak…

-*-*-

Cypfruvex, mandalinayı Rusya’ya satacak!

Kıb – Tek mi?

Asla sıkıntı yaşamayacak ve sevinin çocuklar, elektrik ucuzlayacak!

-*-*-

Akaryakıtta, önümüzdeki hafta, bilemediniz bir Perşembe sonrası kesin yüzde 31 ucuzluk olacak!

Toplu taşımacının kontakt kapamasına hiiiç gerek kalmayacak!

-*-*-

Yıllardır bitirilemeyen yollar bitecek; Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Karpaz’a değil; Baf’a ve Limasol’a da hastane inşa edilecek! Toplam hastane ve sağlık odası inşaatı sayısı 31 olacak!

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Vatandaş, üzerindeki lambası yanmayan tek bir direk görmeyecek!

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Borçlu belediye kalmayacak!

Asgari ücret 14 bin 031 TL olacak!

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Oteller turist dolacak; marketler ucuzlayacak…

Çiftçinin yüzü gülecek yüzü!

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1 sterlin, 3,1 TL; 1 Euro 2, 31 TL, 1 Dolar da 1,31 TL olacak!

Yazın bir yere!

Hiiiiiç ama hiç endişeye gerek yok sevgili Kıbrıs Türkü!

Artık Tahsin abi var!

Allah Anavatan Türkiye’yi da Tahsin abiyi da başımızdan eksik etmesin!

Yoksa ne olurdu halimiz?

Egemeniz, eşitiz!

Sağlığınıza…

Yooook vallahi çok içmedim!

Kıbrıs Cumhuriyeti, yani Rum Yönetimi, Ukrayna’ya insani yardım gönderdi… İnsani yardımı, Panama Bandıralı, “Lider Trabzon” adlı Ro ro gemisi Limasol’dan aldı ve dün Selanik yolundaydı… Geminin sahipleri Türk ve Trabzonlu olsa gerek… Benim dikkatimi çekti, sizin de çekti mi? (Fotoğraf: CNA)