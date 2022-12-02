Vay yavolle vaaaay!

Geleceğe yürüyen KKTC’de nüfus meselesine sürekli dikkat çekiyoruz...

Bu konuda gerçekçi, dürüst bir sayım yapılmasını “egemen” kesim istemiyor!

Neden?

Çünkü “soykırım” belgelenecek!

-*-*-

Efendim, “soykırım” illa ki Sırpların Boşnak Müslümanlara yaptığı değildir!

Bir yerde bir soyu kırmışsanız, o da soykırımdır!

-*-*-

Ve KKTC’de nüfus bu yüzden kimsenin bilmediği bir “bilmece” olarak kalmaya devam etmektedir...

-*-*-

Ancak, “geleceğe yürüyen” bu ülkede, yani KKTC’de zaman zaman bazı “iktidara mensup” vekil ya da bakanlar, bazı gerçekleri ağızlarından kaçırabilmektedir...

Mesela Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Postası’ndan arkadaşımız Erçin Şahmaran’a dedi ki, “... Nüfus patlamasından dolayı kurum ve kuruluşlarımız yetersiz kalıyor”...

-*-*-

Son derece açık yüreklilikle yani “naif” bir şekilde yapılan bu açıklama, bahsettiğim meseleleyi gayet net açıklar bir ifade içermektedir...

-*-*-

Nüfus patlaması!

Öyle diyor bakan!

Peki bu nüfus nasıl patladı?

-*-*-

Kıbrıslı Türkler eğer bir tür tavşansa, kesinlikle “ova tavşanı”dır...

Bir, bilemediniz iki yavru doğurur!

Ev tavşanı değiller ki, her karında 15 bebek doğursunlar!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Efendim, göç veya göçlerle bir çok devletin nüfusunda rahatsız edici değişiklikler olabilir!

Bu seviyede mi?

KKTC’deki gibi mi?

Yapmayın Allah aşkına!

-*-*-

Meseleyi nereye bağlayacağım biliyor musunuz?

1974’te kazandığımız iddia edilen savaştan sonraki tüm siyasetlerin çöktüğü gerçeğine!

Tek tek ele alın isterseniz!

-*-*-

Mesela “siyasi” durum!

İki devlet kurduk, ikisinin toplamı urup etmedi!

Hala yalanlarla, aldatmacalarla, sürekli kaybediyoruz!

-*-*-

“Ama ambargo ve izolasyonlar altında eziliyoruz!” mu diyeceksiniz?

Bu da bizim suçumuz veya zayıflığımız değil mi?

Biri bize ambargo koyuyorsa, kötülük yapıyorsa ve bunu koskoca anavatan ile birlikte bertaraf edemiyorsak, ne işe yaraıyoruz ki?

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dünya’nın en kaliteli devletlerinden biri olması ve bizim “KKTC” ile resmen sadece ve sadece “siyasi kişisel tatmin” yapmamız, zavallılığımızdır!

-*-*-

Ulaşıma gelin!

İç ulaşım; dış ulaşım!

Gemicilik, balıkçılık, asfalt kalitesi, lambalar, yollar, bayındırlık, limanlar, tarihi eserler, plajlar, denizler!

Lütfen, “aha bu alanda mükemmeliz” diyebilir misiniz?

Larnaka Havaalanı kapansın, güney’den önce Kuzey’deki oteller batacak!

O noktadayız ama hiç umurumuzda değilmiş gibi davranmayı “siyaset” sayıyoruz!

-*-*-

Haaa, inkara gerek yok, casinoculukta Dünya’nın en iyileri arasındayız...

Ve fuhuş sektöründe hiç de fena değiliz!

Kara para aklamada da ilk 20’ye rahat gireriz diye düşünüyorum...

Uyuşturucu ve insan ticaretinde, nüfus oranına göre Dünya şampiyonluğumuzun garanti olduğundan eminim!

-*-*-

TL ödeniyoruz, Euro – Döviz ödüyoruz!

Eti bile okka – kilo karışımı kazıklı yiyoruz!

Pahalılıkla mücadele edemiyoruz!

Ülkede yapılan en iyi şey, “hamaset”...

Ve hamasete dayalı propaganda!

Derken Sterlin dün 23 TL oluyor ve oturduğumuz yerde daha yoksul oluyoruz!

-*-*-

Hep yalan!

Ve en acısı nedir biliyormusunuz, kendi başarısızlığımızı ve acizliğimizi, bu maçı kaybettiğimiz gerçeğini gizlemek için hep hakemi suçluyor olmamız!

Ya da hep karşı tarafı suçluyoruz!

Güney Kıbrıs’ta yapılan basit bir otopsiyi bile yalanla “düşmanlığa” çevirdiğimiz açıkça yüzümüze vuruluyor, hiç utanmıyoruz!

-*-*-

Üniversiteler ülkesi olacağız diyoruz; üniversite açmayı “sayısal” bir başarı görme zavallılığını aşamıyoruz!

Ve “üniversiteler ülkesi” diyerek, memleketin hem insan ticareti, hem de suç ve fuhuş yuvası olmasına aldırış bile etmiyoruz!

-*-*-

Her gün yalan söylüyoruz!

“Yeni siyasetimiz Dünya’da kabul görmüştür” diyoruz...

Nerede o Dünya?

Hani?

“Efendim Gambiya Başkan Yardımcısı geldi, bizim başkan da oraya gidecek!”

Eeee, ne olacak?

Boş verin Gambiya’yı, Zambiya’yı!

Türkiya’ya bakın siz!

Önce Türkiya sizi tanısın!

Ağanız gibi davranmasın!

Eşit görsün!

Sonra “ötün”!

-*-*-

Lefke’de mahkeme binasına tuvalet yapamıyorsunuz!

Aynı mahkemenin zeminini ve çatlak duvarlarını tamir edemiyorsunuz!

Lefkoşa’da alkol ve uyuşturucu ile mücadele maksadıyla başlattığınız inşaat yarım!

Okullarda tavan çocukların başına ha yıkıldı ha yıkılacak!

Güzelyurt’ta hastane inşaatı atıl!

Girne’de mahkemelik!

Ama “Külliyemiz olacak ve tüm Dünya’ya çıkarıp bu külliyeyi sallayacak ve korku vereceğiz” inancıyla resmen “sokaklarda çocuklarımızı tehdit eden” cinsi sapıklardan daha zavallı duruma düşüyoruz!

-*-*-

Nasıl nasıl?

“Yeni siyasetimiz Dünya’da kabul görmüştür” mü demiştiniz!

Elyeliler da der; “Vay yavolle vaaaay!”

Türkiye’de ne varsa, KKTC’de de olacak... Yok canım, açlık, pahalılık falan değil, külliye külliye! Anladığım kadarıyla yeni büyükelçi bu sıkıntıları kesin çözecek... Nasıl mı? Bol bol toplantı yaparak ve tabii ki selfie çekerek! Hiç korkmayın!