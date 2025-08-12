“Uzlaşı yok, grev devam edecek”

YENİDÜZEN

Kooperatif Çalışanları Sendikası (Koop-Sen) Başkanı Mehmetali Güröz, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın kooperatif iştiraklerindeki emekçilerinin maaşlarının ödeneceğini açıklamasının ardından YENİDÜZEN’e konuştu.

Koop-Sen Başkanı Güröz, Bakanlık yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini ve herhangi bir uzlaşının söz konusu olmadığını vurguladı. Grevlerinin süreceğini kaydeden Güröz, yarın 08.00’da Başbakanlık önünde olacaklarını da açıkladı.

Çalışanların özlük haklarına ciddi kısıtlamalar getiren 8 maddelik tasarruf tedbirlerine işaret eden Güröz, “Bu tasarruf tedbirleri altında bize dayatılanlarla ilgili de görüşülmedik. 8 maddelik dayatma geri çekilince grev bitecek” dedi.