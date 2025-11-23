“Uzakdoğu ülkelerinden olan müşterilerim pilavunaya büyük rağbet gösteriyor”

Kıbrıslı Türk gençlerin son zamanlarda üniversite eğitimi ve sonrasında çalışmak için tercih ettiği ülkelerden biri olan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da adadan gidenleri hem şaşırtan, hem de sevindiren bir mekan var artık; MLT Bakery and Coffee…

25 yaşında Kıbrıs’tan Hollanda’ya taşınan Meltem Koral açtığı mekanla Kıbrıs kültürünü bir Avrupa başkentinde yaşatmaya çalışıyor. Amsterdam’da sıra dışı bir başarı hikayesine imza atıyor.

Gerek dekorasyonu gerek menüsüyle bizzat uğraştığı “MLT Bakery and Coffee” adlı mekanda Kıbrıs’a özgü lezzetler yaparak Amsterdamlılarla buluşturan Koral, Kıbrıs’tan götürdüğü hasır iskemle, su kabağı, Karpaz eşeği biblosu, hasır sele ve benzeri şeylerle süslediği dükkanında kültürünü de tanıtmayı ihmal etmiyor.

Her gün sabah 05.00’te uyanıp pilavuna, hellimli, zeytinli ve tahınlı gibi ürünleri yapan Koral’ın dükkanı Hollanda’da yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan da uğrak mekanı oldu. Özellikle hellimli, zeytinli ve tahınlılar Hollandalılardan yoğun ilgi görüyor. Sırada ceviz, incir, bergamut ve turunç macunları var. Yaz sezonunda güllü süt de satışa sunulacak.

“Kıbrıs’ta yaptığım işimi buraya taşıdım”

Henüz 25 yaşındayken çeşitli sebeplerden ötürü ablasının da yaşadığı Amsterdam’a yerleşen Meltem Koral, başka bir amaç için gitmiş olmasına rağmen bu şehirde bir girişim yapma fikrini aklının bir köşesinde her zaman bulundurdu.

“İlk başta farklı işlerle uğraştım. Ben Kıbrıs’ta da online olarak pastacılık yapıyordum. Neden burada da olmasın diye düşündüm. Hollanda halkının göstereceği ilgiden emin olamadığım için ilk olarak bölgeye özgü bir mekan açmayı planladım. Ondan sonra ‘Neden bunu kendi kültürümü yansıtarak yapmayayım?’ diye düşündüm. Epey bir yol kat ettikten sonra başarıp yaptım ve şu an meyvelerini topluyorum”

“Nenemden kalma hasır iskemleyi Kıbrıs’tan Hollanda’ya taşıdık”

Meltem Koral, iki ay önce açtığı MLT Bakery and Coffee adlı dükkanında sadece Kıbrıs’a özgü yerel lezzetleri sunmakla kalmadı, mekanın iç dekorasyonunu Kıbrıs kültürüne özgü motiflerle ve eşyalarla zenginleştirdi. Hasır selelerden su kabağına, iskemleye, Karpaz eşeği biblosundan Kıbrıs’a ait fotoğrafların yer aldığı mekandaki bir adet hasır iskemle herkesin ilgisini çekiyor.

Nenesine ait olup, 1974 yılında yapılan bu sandalyeyi Kıbrıs’tan büyük zorluklarla getirdiklerine işaret eden Koral, getirdikleri iskemleyi de model olarak gösterip, orada benzerlerini yaptırdıklarını kaydetti.

“Her şeyimiz el yapımı”

Mekanın içerisinde bulunan her şeyi kendi yaptığını ifade eden Meltem Koral, tezgahın önünde bulunan sarı renkli duvarı da tek başına yaptığını söyledi. Boyasından sıvasına kadar dükkânın tüm işlerini kendisi, eşi ve ailesiyle birlikte yaptığını kaydeden Koral, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim burayı açma sürecim 7 ay sürdü. Dükkan boşken 7 ay kira parasını ödedim ve hazırlık yaptım. Burada bir yer tutmak çok pahalı. Burayı kiralamak için 70 kişi başvurdu ancak ben seçildim. Hem büyük yer bulmak, hem de o yiyecek – içecek iznini almak çok zor. Ailem bana çok destek oldu bu konuda. Eşim de çok destek oldu. Onlar olmasa yapamazdım” dedi.

“Hollanda’da yaşayan Kıbrıslı Türkler mekanımı yeni öğrenmeye başladı”

Dükkânın iki ay önce faaliyete geçmesine rağmen Hollanda’nın yerel halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Meltem Koral, ilk başta Amsterdam’da yaşayan Kıbrıslı Türklere ulaşamadığını ancak daha sonra sosyal medya gruplarından mekanının duyulduğunu söyledi.

Amsterdam’da yaşayan Kıbrıslı Rumların da mekana büyük ilgi gösterdiklerinin altını çizen Koral, “İlk Kıbrıslı Rumlar keşfetti. Sonra Kıbrıslı Türkler geldi, gelen gidip başkasına söyledi ve kulakta kulağa, sosyal medya gruplarında yayıldı ve onlar da gelmeye başladı” dedi.

“Uzakdoğulular pilavunayı çok beğendi”

Dükkandaki hazırlayıp satışa sunduğu ürünlerle ilgili de konuşan Meltem Koral, pilavunadan tahınlıya, hellimliden zeytinliye kadar Kıbrıs’a ait birçok ürün hazırladığını ve sattığını söyledi.

Bu ürünleri günlük olarak hazırladığını ifade eden Koral, her gün sabah 05.00’te uyanarak ürünleri yaptığını açıkladı. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinden olan müşterilerinin pilavunaya büyük rağbet gösterdiğini vurgulayan Koral, “Hellimli, zeytinli, tahınlı gibi ürünler yapıyoruz. Bazı günler tahınlı kek yapıyorum, o da rağbet görüyor. Özellikle yabancı müşteriler ‘Tahını hiç bu şekilde denememiştik’ diyorlar. Çok seven var, özellikle kekini ayrı sevenler var” dedi.

“Bilmedikleri için uzaktan bakıyorlardı, şimdi alıştılar…”

Meltem Koral, Amsterdam’da yaşayan yerel halkın Kıbrıs’a özgü ürünlere ne kadar rağbet gösterdiği sorusunu yanıtında, önceleri uzaktan bakan bölge halkının ürünleri tadıp, beğendikçe alıştıklarını söyledi.

Bazı daimi müşteriler de kazandığını ifade eden Koral, Hollandalıların özellikle hellimliye büyük ilgi duyduğunu kaydetti. Koral, yerel halkın hellim ve hellimliyi bilmediğini ancak MLT Bakery ürünleri sayesinde öğrendiklerini söyledi.

“Hellim marketlerde satılıyor olmasına rağmen yerel halk çok bilmiyor. Hellimliyi çok soran var. Zeytinliye rağbet ediyorlardı ilk başta. Ama sonra hellimliyi deneyince çok beğendiler. Hollanda’da tuzlu börek çok az var diye hellimli onlara farklı geldi ama alıştılar.”

“Kıbrıs kültürünü yansıtan biblolar da satılmaya başladı”

Meltem Koral, dükkanın içerisinde yer alan Kıbrıs’a özgü motif ve bibloların müşterilerin ilgisini çektiğini ve bazılarını satışa sunduğunu belirtti.

“Bu motiflerin hepsini Kıbrıs’ta yaptırdım. Annemler Kıbrıs’a gittiklerinde biraz daha getirdiler. İnceliyorlar, ilgilerini çekiyor. Eşek biblosunu satın almak isteyenler oldu ama satmadım.”

Dükkanın içerisinde tavana asılı şekilde duran su kabaklarının da Hollandalılar tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydeden Koral, bu ürünlerin hepsini Kıbrıs’tan Hollanda’ya taşıdığını vurguladı. Mekan içerisinde Kıbrıs’a özgü fotoğrafların tümünün kendisi tarafından çekildiğini söyleyen Koral, tamamen kendi tasarımlarıyla Kıbrıs Türk kültürünü yansıtmaya çalıştığını aktardı.

“Macunlarımızı da yakında tanıtmaya başlayacağım”

Gelecek süreçte menüye eklemeyi düşündüğü ürünlerle ilgili konuşan Meltem Koral, “Ceviz, incir, bergamut ve turunç macunlarımız var” dedi. Bu macunları yerel halka tanıttıktan sonra keklerini yapmayı planladığını ifade eden Koral, “Hollandalılar, ‘Bunlar ekmeğe mi sürülür?’ diye soruyorlar. Tadına baktıkça beğeneceklerine eminim” dedi.

İki hafta önce kabak böreği yaptığını ve çok güzel geri dönüşler aldığını dile getiren Koral, “Herkes çok beğendi. İçinde yer alan pirinç ve kaynanmış bademden dolayı çok ilgi topladı. Çok yeniyiz, daha çok ürünümüz var” şeklinde konuştu.

“Yaz sezonunda güllü süt de olacak”

Mekanın açılış tarihini yaz aylarına denk getirmek istediklerini ancak bunun hayata geçmediğini belirten Meltem Koral, “Açılışı yaz sezonuna yetiştirebilseydik güllü süt koymayı düşünüyordum ama yetiştiremedik. Çocukların güllü sütü çok seveceğine eminim. Önümüzdeki yaz bunu da menüye ekleyeceğiz” dedi.

“Kıbrıslı Türk gençler denemekten vazgeçmesinler, başaracaklar”

Röportajın son kısmında adada ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlere seslenen MLT Bakery and Coffee’nin işletmecisi Meltem Koral, Kıbrıslı Türk gençlerin her şeyi başarabilecek güce sahip olduklarını, denemekten vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Dükkanı açarken kendisi ve ailesinin bir birikimleri olduğunu ve bunu da dükkanı hayata geçirmek için kullandıklarını ifade eden Koral, eşinin de kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Girişim yapmak isteyen gençlere “Kesinlikle çok düşünmeyin, hayata geçirin” diye seslenen Koral, eşi ve ailesinin de kendisini teşvik ederek bu yola çıktıklarını söyledi. Kıbrıslı Türk gençlerin istemeleri halinde her şeyi başarabileceklerini vurgulayan Koral, “Düşünmeyin, uygulayın” dedi.

Haber ve fotoğraflar: Timuçin Yıldırım (TAK)