Türk siyasetçi, sinemacı ve yazar Sırrı Süreyya Önder, özgün ve samimi aksanıyla yaptığı bir konuşmada, iktidarı şöyle eleştirmişti:

“Allah bizi utandırmasın diye dua ettiniz, Allah dualarınızı kabul edip, utanma duygunuzu elinizden aldı.”

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Bir yol ihalesi anlatmıştım dün...

Günde "1 milyon lira" şaştı hesap (!)

Girne-Alsancak yolu günde 1 milyon kıymetlendi…

Karayolları'nın yaptığı tahmini keşif bedeliyle ihale sonucu arasında 14 günde 13 milyon TL fark var.

Ya “hesap bilmiyor uzmanlar” demiştim, ya da “büyük bir vurgun” var.

Yine ses çıkmadı!

Ne yönetenlerden ses var, ne de sivil toplumdan, yurttaştan…

Şaşırmıyor, bağırmıyor, kabulleniyoruz.

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“Okumuyorlar” diyeceğim ama değil...

“Medya Takip” ajansları var artık...

Her bakanlık kendisiyle ilgili ne yazılmış, ne söylenmiş, okumasa da öğreniyor.

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"Başbakan" tayin ettikleri Ünal Üstel'in Elektrik Kurumu’na yakıt alımıyla ilgili bir sözü daha "yalan" çıktı ya!

"13 Dolar’a yakıt geliyor” denmişti.

İlgili şirket “bu fiyata olmaz” diyerek aradan çekildi.

İhalesiz alımlar nedeniyle yarım milyar lirayı buluyor kamusal zarar!

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"Utanma" duygusu yitirilmiş artık...

Ne deseniz, ne yazsanız, ne konuşsanız fayda etmiyor.

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Bir de şu var.

Bu insanlar her türlü yolsuzlukta, kirlilikte, hilede, beceriksizlikte yeniden seçiliyorlar.

Kendilerini seçecek seçmen kalmasa, yeni seçmen getiriyorlar.

"Merak etme işin olacak" diye sırtını sıvazladıkları da ayrıca mutlu...

İhaleler, krediler, yurttaşlıklar, kiralar, imtiyazlar arasında ayrı bir "saadet zinciri" yaratılmış.

“Bizim işimiz de oldu, olacak” beklentisi.

Eli kulağında!

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Utanma duygusu yitirilmiş çünkü “biz sizi seçtiririz" diyor birileri…

Deniz ötesinden gelme “kerameti kendinden menkul” birkaç memur çiziyor rotalarını, böylece ya "seçim" değişiyor icabında ya da "seçmen."

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Demokrasi ve irade gibi büyük bir sorun var ortada...

Bunu çözmedikçe zor!

Mülkiyeti, toprağı, yönetimi "defolu" bu yapıda “utanç” denen duygu da kayıplarda!