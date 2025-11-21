“Üreticinin yanındayız, çözüm için hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, beraberindeki heyetle birlikte Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve birlik temsilcilerini CTP Genel Merkezi’nde kabul ederek sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede kaba yem ve balya sıkıntısından şap hastalığı nedeniyle kapanan Türkiye kapısına, artan maliyetlerden üretimdeki düşüşe kadar sektörün temel sorunları ele alındı.

Görüşmede Erkut Şahali’ye CTP MYK Üyesi Mehmet Kale Kişi eşlik etti.

Kısa bilgilendirme sunumunda birlik yetkilileri, mevcut koşullar nedeniyle çiftliklerin üretimden hızla uzaklaştığını ve acil destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Şahali: Yönetim boşluğu üreticiyi derin bir çıkmaza sürükledi

CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, toplantıda yaptığı değerlendirmede hayvancılık sektörünün uzun süredir sadece ekonomik baskılarla değil, aynı zamanda yönetim eksikliğiyle mücadele ettiğini vurguladı. Şahali, kaba yem krizinin üreticiyi besleme maliyetlerinde çaresiz bıraktığını, balya tedarik zincirinin çöktüğünü ve şap hastalığı nedeniyle Türkiye kapısının kapanmasının sektörü bambaşka bir belirsizliğe sürüklediğini belirtti.

Şahali, tüm bu tabloyu “yönetim kaynaklı bir istikrarsızlığın sahadaki somut sonucu” olarak nitelendirerek, üreticinin yalnız bırakıldığını ve sorunların büyümesine seyirci kalındığını ifade etti.

CTP’nin üretim politikalarının güçlendirilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulamaların hayata geçmesi için üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirten Şahali, üreticinin yanında durma iradesini net bir dille ortaya koydu.

Onalt: Hükümet sektöre karşı duyarsız kaldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, CTP Genel Merkezi’ndeki görüşmede yaptığı değerlendirmede hükümetin sektöre karşı duyarsız kaldığını belirtti. Onalt, özellikle kaba yem ve balya temininde yaşanan sıkıntılar ile şap hastalığı sonrası Türkiye kapısının kapanmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Onalt, üreticilerin giderek üretimden uzaklaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hayvancılık sektörü alarm veriyor. İnsanlar artık çiftliklerinde üretim yapmak istemiyor. Maliyetlerin bu seviyede kaldığı bir ortamda üreticinin ayakta kalmasını beklemek gerçekçi değildir. Hellim tescil sürecinin hızlandırılması ve maliyetlerin aşağı çekilmesi için somut adımlar bekliyoruz.”

Birlik heyeti ayrıca sektörün temel ihtiyaçlarını ve sorunlarını kısa bir sunumla CTP heyetine aktardı.