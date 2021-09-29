Umudu utanç görmek, düşmanlığı kazanç

Siz Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama işittiniz mi, Asya bebeğe dair?

Bir umut mesajı, işbirliğine teşekkür…

"Devlet"in televizyonu ve ajansı da görmedi böylece!

Bakanı ve vekili de...

Sağlık Bakanı açıklama yaptı ama Kıbrıs Cumhuriyeti demeye utandı.

Güney de diyebilirdi.

"Kıbrıslı Rum mevkidaşım" diye de başlayabilirdi söze!

Öyle bir anlattı ki, Asya bebek Ankara’dan ayrıldı ve evrende bir bilinmeze yol aldı.



* * *

Ankara'dan bir çocuğu Yunanistan'a kaçırsalardı eğer...

Oradan da Larnaka'ya...

Bıçaklasalardı örneğin…

Yaralasalardı…

Atina’da bir Kıbrıslı Türk çocuğu dövselerdi, sevmek yerine!

Lefkoşa’nın güneyinde taş düşseydi, bir Türk’ün başına!

İşte o zaman bangır bangır bağıracaktı “KKTC” devleti!

Cumhurbaşkanı, temsilcisi, sözcüsü, danışmanı peş peşe konuşacaktı.



* * *

Çatışma varsa eğer bu zihniyet hiç susmuyor.

Nefret ve hınç varsa, beraber ve solo bağırıyorlar, olabildiğince çirkin, olabildiğince kindar!

Düşmanlaştırma fırsatlarını tepmiyorlar asla...

Eğer bir umut varsa ortada, bir barış eli, işbirliği ve ortak müşterek varsa, kardeşlik varsa kardeşlik.

İşte o zaman sessizlik sarmalı büyütüyorlar.

O zaman gizliyorlar olabildiğince...

Mahcup ve görünmez oluyorlar.

* * *



Kıbrıs ülkesinden utanıyorlar.

“Birlikte” ne varsa yerin yedi kat dibine gömmeye hazır birileri yönetiyor bu ülkeyi!

Bir de onların varlığında cesur olamayanların ürkekliği, korkaklığı, distopyası…

İnsanların beynine işliyorlar ne kadar ayrılıkçı sembol varsa, düşman öğretilerini çoğaltıyorlar, ne zaman ki bir umut filizleniyor, koparıyorlar.

Kıbrıs’ta bölünmeyi tutuşturan ve içten içe hep kor tutulan yangın, ne varsa “ayrı ayrı” olsun diyedir.

Buna karşı umut yeşerir yine de…

Yurdumuz ve geleceğimiz ortaktır çünkü…

Sınırsızlığımız insan sevgisidir.

Birbirini düşman görenlerin düşmanlıklarına inat çoğaltmalıyız ortak alanlarımızı ve çok daha fazla yan yana gelmeliyiz.

Bu güzel adayı “ayrı ayrı” isteyenlere karşı bütünlemeliyiz hayallerimizi…

Umudu haykırmalıyız daha yüksek sesle…



Bir bebeğin gülüşünde gizli o umut…

Düşlerinde bir bebeğin, tertemiz…

