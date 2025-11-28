Uluslararası Savaş Karşıtı Film Festivali Gazimağusa’da 5-7 Aralık arasında...

Bu yıl ilk kez Türkiye ve Almanya’nın yanı sıra Kıbrıs’ta da düzenlenecek olan Uluslararası Savaş Karşıtı Film Festivali, Gazimağusa Belediyesi’nin katkısıyla Gazimağusa’da da gösterim yapacak.

GMB’den yapılan açıklamada, festivalin gösterimlerinin her gün saat 19.00’da başlayacağı ve ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacağı kaydedildi.

Uluslararası seçki, 100’ü aşkın ülkeden gelen 870 başvuru arasından oluşturuldu. Ön jüri değerlendirmesiyle finale kalan 30 kısa film, ana jüri tarafından incelendi ve ödüller belirlendi.

Ana jüri üyeleri arasında oyuncu Melike Demirağ, gazeteciler Musa Özuğurlu ve Gözde Bedeloğlu, akademisyen Carlos Ortega Sanchez ve kısa film yönetmeni Ecre Begüm Bayrak yer aldı.

Kurmaca, belgesel ve animasyon türlerindeki filmler; savaşın insani, toplumsal ve kültürel etkilerini farklı bakış açılarıyla ele alırken, Festival, barış, dayanışma ve insan hakları odaklı anlatıları sinemanın gücüyle görünür kılmayı amaçlıyor.

Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Urfa’nın yanı sıra Almanya’nın Winnenden kentinde de düzenlenecek festivalin Kıbrıs ayağı, GMB’nin katkılarıyla gerçekleşecek.