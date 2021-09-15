‘UÇAN EKONOMİ’DEN MANZARALAR

Harika bir hükümetimiz var. Ülkede ekonomi mükemmel yönetiliyor. Gerçekten ‘uçuşa’ geçtik. Bunu hissetmek mümkün… İliklerimize kadar hem de!..

Mesela en yakındaki markete girin. Evde en acil ihtiyaç duyulan 4-5 parça ürün koyun sepete. Ve kasaya yaklaşın. Sonra da kasiyerin söylediği hesabı dinleyin.

‘Uçmaya’ başladınız, değil mi?

Gördünüz mü?

Uçuyor işte…

Fiyatlar uçuşta!..



* * *

Ev sahibi mi olmak istiyorsunuz?

Taksit ödemeye ömrünüz yetmez!

Bakın, Türkiye’de çimento ve petrol girdilerinin inanılmaz derecede pahalı olması nedeniyle müteahhitler konut yapmaktan vazgeçti.

Bizde durum ne?

Farklı değil.

Zaten sorunun temeli Türk Lirası…

Eh, biz de TL-zone’dayız.

İthalata dayalı bir ekonomimiz var. Dış ticaret açığı sürekli büyüyor. Türkiye’den gelen mal ve hizmetler bile Dolar üstünden fiyatlanıyor. Devletin fon, KDV, harç ve sair dolaylı-dolaysız vergileri de bindi miydi, ne satan memnun ne de alabilen!

Bakın, ‘uçuyor’ işte…

Fiyatlar uçuşta!..



* * *

Asgari ücretliyi, özel sektör çalışanını zaten düşünen yok. Bu kesim ‘yoksulluk sınırı’nın da ‘açlık sınırı’nın da altına indi. Bu gidişle çıkış şansı falan da yok.

Peki ya ‘orta direk’?

Bu memlekette bu kategoriye en fazla memurlar, yani kamuda çalışanlar giriyor. Yüksek baremden maaş çeken dar bir kesim hariç, kamu çalışanlarının ve de emeklilerinin de durumu iç açıcı değil…

Eskiden bir memur emekli ikramiyesiyle bir ‘evcik’ ya da ‘arsacık’ alabilirdi. Borcu, harcı varsa bu parayla kapatabilirdi. Çocukların düğünü için çeyizi düzebilirdi.

Ya şimdi?

Bir hesap yapın. Göreceksiniz ki 30 yıldan emekliye çıkan bir memurun eline geçecek parayı Sterlin’e çevirdiğiniz vakit öyle arsacık, evcik falan almanın mümkünatı kalmadı.

Uçuyor uçuyor…

Sterlin de, Euro da uçuşta!..



* * *

Uygulanan ‘TC Yardım Heyeti’ mantıklı ekonomik protokoller sayesinde halihazırda ‘havalanmış’ olan KKTC ekonomisi şimdi Covid-19’un da katkılarıyla iyice uçuyor. Her gün, her saat irtifa kazanıyor, daha yükseklere çıkıyoruz.

Akaryakıttan elektriğe, yumurtadan ekmeğe, toplu iğneden iç çamaşırı lastiğine kadar fiyatlar sürekli yukarıya çıkıyor.

Sanki altlarında ‘uçurucu’ var!

Helyum gazıyla şişirilmiş balon gibi…

Velhasıl harika bir hükümetimiz var. Ülkede ekonomi mükemmel yönetiliyor. Gerçekten ‘uçuşa’ geçtik. Bunu hissetmek mümkün… İliklerimize kadar hem de!..

Hepimize iyi uçuşlar!..

