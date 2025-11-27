Üç aday, “iktidar için hazırız” mesajında birleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 30 Kasım’daki Olağanüstü Kurultay öncesi “Aday Tanıtım Programı”nın İskele ayağını İskele Belediye Gazinosu’nda yoğun katılımla gerçekleştirdi. Üç genel başkan adayı Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli ve Erkut Şahali hem İskele Bölgesinin yıllardır biriken sorunlarına hem de ülkenin içinde bulunduğu yönetim ve güvenlik krizine dikkat çekerek, bu ülkenin yeniden ayağa kalkması, kurumların güçlenmesi, adaletin ve liyakatin hâkim olması için CTP’nin kararlı olduğu vurgusu yapıldı. Konuşmalarda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte elde edilen %63’lük başarının “iktidar yürüyüşünün de başlangıcı” olduğu belirtildi.

İskele İlçe Başkanı Öztörel:

“CTP, kucaklayıcı bir aile”

Programın açılış konuşmasını yapan İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP’nin yeni dönemde proaktif bir siyasetle yoluna devam edeceğini belirtti. Farklı görüşlerin partinin zenginliği olduğunu söyleyen Öztörel, CTP’nin “kucaklayıcı bir aile” olduğunu ifade ederek, “Birlikte en doğruyu, en güzeli ülkemiz için kazanacağız” dedi. Kurultay sürecinde seçilecek genel başkan adaylarına başarı dileyerek, “Biz mutlaka başaracağız” vurgusu yaptı.

Asım Akansoy:

“İskele-Karpaz bölgesinin güçlü desteği ile %63’lük sonuca ulaşıldı”

Genel Başkan adayı Asım Akansoy, konuşmasına “yeni bir yürüyüşün başındayız” diyerek başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen %63’lük oyun, toplumun tüm kesimlerinden gelen güçlü bir değişim talebini gösterdiğini belirtti.

Akansoy, CTP’nin kendi içinde birden fazla adayla süreci yürütmesinin demokrasi kültürünün bir göstergesi olduğunu; kurultaydan sonra üç adayın da “kol kola” devam edeceğini söyledi.

İskele–Karpaz bölgesinin seçimlerde ortaya koyduğu güçlü desteğe dikkat çeken Akansoy, bölgenin hayvancılıktan imar düzenine, nüfus politikalarından sosyal yapıdaki bozulmaya kadar derin sorunlar yaşadığını anlattı.

“Bu bölge için pozitif ayrımcılık yapmamız şarttır” diyen Akansoy, nüfus sayımı, yeni yurttaşlık yasası, imar düzeni, sosyal konut projeleri ve örgütlerin güçlendirilmesi gibi birçok başlıkta kararlı bir dönüşüm ihtiyacına vurgu yaptı.

Akansoy, CTP’nin kapsamlı programlarıyla hem ekonomik krizi aşacak hem de federal çözüm yolunda kararlılıkla ilerleyecek bir kadroya sahip olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte tek başına iktidar mümkün ve gereklidir” dedi.

Sıla Usar İncirli:

“İskele-Karpaz, dayanıklılığın ve üretimin sembolüdür”

Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, konuşmasına çocukluk yıllarında Karpaz köylerinde yaşadığı anıları anlatarak başladı. Bölge insanının dayanıklılığını ve üretkenliğini vurgulayan İncirli, CTP’nin 55 yıllık mücadelesi boyunca Kıbrıs Türk halkına kimlik, özgürlük, sosyal adalet, demokrasi ve barış sözü verdiğini hatırlattı.

Parti içindeki tartışmaların dışarıda beklenen bir “kopuş” yaratmadığını, tam tersine tüm CTP’lilerin eşit olduğunu belirten İncirli, “Bu parti başka partilere benzemez; bizim örgütlü gücümüz rakiplerimizin korktuğu bir güçtür” dedi.

CTP’nin 2026’da iktidara en yakın parti olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, ekonomik kriz, kayıt dışılık, vergi adaletsizliği, üretimdeki düşüş, nüfus politikalarındaki belirsizlik ve yerel yönetimlerdeki çöküşe karşı çözüm önerilerini anlattı.

“CTP bu memleketi 2026’da dizlerinin üzerine çöktüğü yerden kaldıracak partidir” diyen İncirli, federal çözüm ve kalıcı barışın da CTP’nin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Erkut Şahali:

“İskele-Karpaz tam teşekküllü bir ilçe olacak; iktidar hedefi nettir”

Genel Başkan adayı Erkut Şahali, İskele’nin hem coğrafi uzaklık hem de kamu hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle derin eşitsizlik yaşadığını ifade ederek başladı. CTP’nin tek başına iktidara gelmesi halinde İskele’yi “tam teşekküllü bir ilçe” haline getireceklerini vurguladı.

19 Ekim seçimlerinde İskele’de alınan sonucun önemine dikkat çeken Şahali, bu başarıyı “uyumlu örgütlülüğün” sonucu olarak değerlendirdi. Akaryakıt, enerji, su, iletişim altyapısı, kamu reformu, borç yönetimi, yolsuzlukla mücadele ve yerel yönetimlerdeki çöküş gibi birçok yapısal sorunun altını çizen Şahali, CTP’nin geçmişte büyük krizleri çözdüğünü ve yine çözeceğini söyledi.

“Esas maç genel seçimdir” diyen Şahali, CTP’nin toplumsal güveni büyüterek tek başına iktidara yürümek zorunda olduğunu vurguladı.

“Aday Tanıtım Programı”nın son durağı Güzelyurt’ta

“Aday Tanıtım Programı”nın son durağı 27 Kasım Perşembe günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi olacak. Üç genel başkan adayı burada da partililerle buluşarak kurultay öncesi son mesajlarını paylaşacak.