UBP Kurultayının Düşündürdükleri…

Kurultay bir siyasi partinin iç işleyişindeki en önemli etkinliktir aslında ve üyesi olmayanların kurultaya yönelik fikir yürütmesi, yorum yapması pek doğru olmaz; iç işlerine müdahale etmek gibi bir durum olur…

Ancak, UBP’nin bugün başlayan kurultayı aylar öncesinden neredeyse memleket sorunu oldu… Hükümetin ne olacağı, seçimlerin ne zaman olacağı bu kurultayla ilişkilendirildiği için tüm siyasi kamuoyunun UBP kurultay sürecini yakından izlemesine, yorumlarda bulunmasına neden oldu… Son patlak veren video skandalı ise sadece siyasi kamuoyunu değil tüm kamuoyunu UBP kurultay sürecine dahil etti… Bu video skandalı konusunun çok yakışıksız ve yanlış bir siyasi hamle olduğunu öncelikle vurgulamak gerek. Kişisel özgürlüğe, özel yaşamın gizliliğine ve bir ailenin yapısına saldırı olmuştur… Konu mahkemeye yansıdığı için fazla bir yorumda bulunmak da yasalara aykırı… Saner ailesine geçmiş olsun; videoyu pervasızca paylaşanlar ve paylaşanların gerisinde olanlar ve paylaştıranlar da yargıdan ceza ile çıksın…

Skandalın kirli gölgesinde sürdürülen kurultay, AKP’lilerin deyişi ile, “Hayırlara vesile olsun” denilebilir mi?! Bu kurultayın sonucunda birisi UBP’ye başkan, CB Tatar marifeti ile de hükümete başbakan olacak ama olabilecek mi?! Rahatında, akıllı-uslu görev yapabilecek mi? Hayır! Skandalın açtığı olaylar zinciri ve halk üzerinde yarattığı olumsuz algılar onu kovalayacak. Pisliğe boğulmuş bir siyasi üst ekip… Birbirinin kuyusunu kazan siyasi üst ekip… Zehir saçan eller, kin ile bakan gözler, küfür eden diller, hınç ile kilitlenmiş dişler… “Onları partiden temizleyeceğim” diye ulu-orta atılan salvolar; UBP’nin kurultayının ve sonrasının günlerinde artacak ama eksilmeyecek… Kazananı, kaybedeni aynı ruh halinde… Ve kurultayda iki gün sürecek olan oylama devam ederken tartışmaların, tehditlerin ve hatta fiziki kavgaların olma olasılığı çok yüksek… Bunlar bu ruh haliyle polislik olay da yaratabilirler, kavganın boyutu büyürse kurultayı da iptal edebilirler…

Kurultay iptali?! İlk defaları olmaz… Bu kez de piyango Genel Sekreter Hasipoğlu’na çıkabilir ve bakarsınız başkanlığı vekaleten devralma, hükümeti de kurma onun payına düşebilir… Bu arada “Ne olacak memleketin hali?” diye bir sorgulama düşüncesi bu UBP’nin gündem maddesi olamayacaktır. Adaylarda biri zaten reklam panolarına yazmış “Önce UBP”… Yani, memleket ve yurttaş geri planda ve dolayısıyla, halen yaşanan sosyo-ekonomik çöküntü UBP eliyle ve UBP kurultayı nedeniyle süründürülecek… Pahalılık tırmanışta, TL’nin değeri düşüşte, toplumsal sağlık bir türlü toparlanamamış, okullar tedirgin… Turizm ve yüksek öğrenim sektörleri hareketleniyor gibi ama kaynak ülkelerde pandemi halen tehdit… UBP’ye dert değil bütün bunlar, önceliklerinde bunlar yok…

Kıbrıs sorunu?! Kıbrıslı Türklerin en büyük sorunu ne durumda diye sorsalar, klasik tabiriyle “Allaha emanet” denir herhalde; İslamist AKP marifetiyle… CB Tatar bu konuda ne yapıyor diye sorsalar, “AKP’ye emanet” denir herhalde; yacak-bucak Türkiye geziyor, arada bir de KKTC’ye uğruyor… Gezdiği yerlerden Kıbrıs sorunu için, Kıbrıslı Türklerin barış içinde sürdürülebilir geleceği için çalışmalar yapsa gam yok… Atıp tutuyor, kendi kendini coşturdukça da izleyenlerin yüzünde gülümsemeler beliriyor… Bu arada da UBP kurultayı bitince gelecek, yeni başkana hükümet kurma görevini verip gidecek… Hükümet kurulunca gelip onaylayacak, gene gidecek…

Ve Türkiye’de yaklaşan seçimler için şimdiden AKP propagandası yapıyor; malum diyeti ödemek gerek… Ayrıca, UBP’nin kurultay çalkantılarından da uzak duracak ki bir çanak da onun başına düşmesin…

Bugün başlayıp yarın bitecek olan kurultayda adaylardan biri ilk turda seçilmeyi başarırsa Pazartesi gün UBP’nin yeni bir başkanı olacak; belaların içinden çıkmış, belaların derdi ile yastığa başını huzurla koyamayacak bir başkan… Aş-iş-gelecek derdi ile başını yastığa zaten huzurla koyamayan yurttaş da bu UBP’den medet umacak?! Yok öyle bir dünya… Yurttaş erken seçimin beklentisi içinde olacak… Gününün derdinden ve geleceğine dair dertlerinden kurtulmak için ve başını yastığa huzur içinde koyabilmek için, “Önce UBP” diyenlere erken genel seçimlerde “Önce UBP’yi tertiplemek” diyecek yurttaş… Ve UBP’nin olaylı kurultay süreci yeni bir iç tartışmalı sürece evrilecek, yeni başkanı “Yeme” operasyonları başlayacak…

Şimdiki kurultay gösteriyor ki, bir süre daha UBP çalkalanacak; Tatar’lı AKP de kurtaramayacak onları seçmenin elinden…