Türkiye’de Ne Olur; Devled Kapitalizmi-1

Gıbrıslı devrimciler Türkiye’yi bilmeg, annamag, tartışmag zorundadır. Türkiye başga bir ülke Kıbrıs’ın kuzeyi başga bir ülke deyildir. Türkiye Gıbrıs’ın sömürgecisidir. Hadda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediyimiz yapının içindeki sınıf, mülkiyed, ekonomig ve sosyal yapı Türkiye tarafından belirlendi, belirlenir, belirleneceg! Türkiye’de öngörülen siyasal rejimin isder siyasal islam isder Kemalisd rejim olsun daha serd bir versyonu heb burda uygulanmışdır. Gıbrıslıları Türkiye’de deyişen dinamigler dovrultusunda nelerin beglediyini gonuşmag zorundayıg. Türkiye köglü bir devleddir. Türgler da köglü halglardan biridir. Türkiye’nin sisdematig olarag 1958 yılından beri Gıbrısınan ilgili düşünceleri vardır. Bunnar hiş deyişmedi.Bu arzu Gıbrıs’ın ilg önce yarısının soğra da hebsinin kolonileşdirilmesidir. Türkiye’nin bura gönderdiyi elçilerninsa 1925’den itibaren belkim gendilerne göre belkim da Türg derin devletinin gendi ajandasına göre fikirleri olmuşdur. Sömürüleni, sömürgecinin gendi içinde yaşadığı politig çalkantılar hangi nogdada bağlar? Sömürgecide demograsi açılımları olursa bu sömürgeye da yansır mı? Sömürülen, sömürgecinin içindeki politig çalkantıları dekolonize siyasal söylemi ve yöntemi inşa ederkana yenñi ısdırateijiler belirlemeg annamında takib edmeli ve elbedda taraf olmamalıdır. Sömürgeci ve sömürülen arasındakı sömürge hukuku hiş bir zaman deyişmez. Adamızı işgal eden Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi’nin başganıydı. 2000’lerin başına gadar da Gıbrıs’da yaşanan faili mechul bombalama, gurşunlama, hadda cinayedlerden Türkiye’nin içindeki Kemalisd gadrolar sorumludur. Kemalisdler hişbir zaman bizleri gendileriynan eşid görmemişdir. Hişbir zaman Gıbrıs’da son sözü Gıbrıslılar söyleyeceg dememişdir. İkinci soruya geleceg olursam, batı bunun en önemli örneyidir. Batı da burjuva demograsisi varıkana, sömürgelerinde hiş olmadı. İkisi ayrı şeylerdir. Batı 1945’den soğra neo-kolonyal sürece gecereg sömürgelerni sömürmeye devam eddi. Bize da insan hag ve özgürlügleri dersi vermeye devam eddi.

14 Mayıs 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin seçimleriynan ilgili bir metin galeme aldıydım. Burada Türk kapitalizminin evrimi üzerinden Erdoğan’ın seçimleri gazanıb gazanmayacağını tartışdıydım. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin bize edgisinin ne olacağı üzerine de öngörülerde bulunduydum (Karapaşaoğlu, 2023). Bu yazıda ortaya goyduğum düşünceler böyünü annamag için önemlidir. Ekonomig teşgiladlanma yapısından, üretim ilişgilerinden, üretim ilişgilerinin mülkiyetinden ve sermayenin durumundan bağımsız veya bu paramedrelerden böyünü soyudlayarag siyasal bir tahlil yabarsag garşınızda sadece Erdoğan’ı görürsünüz. Erdoğan’ın ölmesini beglersiniz. Ölünce da her şeyin deyişeceyni düşünürsünüz. Erdoğan çog önemli bir liderdir. Fagad, Erdoğan’ın önemliynan beraber Türg kapitalizmi başga bir evreye geçmişdir. O yazıda Türkiye’nin neo liberal ve devled kapitalizmi arasında bir ekonomig modelleme üzerinde ilerlediyini ifade edmişdir. Örnegler verereg… Türg kapitalizminin evrimi üzerinden de hem seçimler üzerine hem da 14 Mayıs seçimlerinden soğra bizi nelerin beglediyine dair öngörülerde bulunmuşdum. Şu an durumlar deyişdi. Türkiye neo liberal ekonomiden çog ciddi bir kopuş yaşadı. Bu saadden soğra da neo liberal ekonominin ön gördüyü siyased, kültür, hukug modelleri tergedilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti devled kapitalizmine geçiş yabdı.

8 Ocag 2025; Siber Güvenlig Başganlığı

8 Ocag 2025 tarihinde TC Cumhurbaşkanlığı kararnamesiynan Siber Güvenlig Başganlığı guruldu. AKP bu başganlığı siber saldırılara ve veri güvenliyi üzerinden tartışsa da durum hiş da öyle deyil. Siber Güvenlig Başganlığı başga bir ıstratejinin başga bir yönetim biçiminin modellemesi olarag garşımızda durmagdadır. Türkiye Gazeteciler Sendikası Siber Güvenlig Başganlığı'nın gurulmasıynan gazeddacıların veri güvenliynin, havadis gaynaglarnın tehdid eddiyni belirddi. Siber Güvenlig Başganlığına Cumhurbaşganı Recep Tayyip Erdoğan başganlıg edeceg. Kurulda çeşidli bakanların yanında Milli İstihbarad Teşkiladı Başganı ve Savunma Sanayii Başganı ve Siber Güvenlig Başganı'nın yer alması planlanlanır (Siber Güvenlik, 2025). Başganlığın çog geniş yedgileri var. Siber Güvenlik Başkanlığı, siber saldırılara garşı koruma geregcesiynan, hakim gararı olmadan kamu kurumlarnın, şirkedlerin hadda bireylerin dijital gayıdlarına erişeceg. Başganlıg şirkedlerden verilerini taleb edeceg. Eyerlim şirgedler bunu reddedersa ağır cezalar verileceg. Bir veri sızdırıldıysa ve resmi gaynaglar bu verinin dovru olmadığnı açıglarsa havadisi yapan gazeddacılar 5 yıla gadar hapis cezasıynan yargılanacag. Havadisi yayanlar da yargılanacag (Erdoğan nereyi, 2025). Bu başganlıgla AKP bireyler, kurumlar ve sermaye üzerinde mudlag bir güce sahib oldu.

19 Şubad 2025 Darbesi

Neo liberal ekonominin tergedilmesinin eñ önemli göstergelerinden bir diyeri da, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başganı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başganı Mehmet Ömer Arif Aras’ın tutuglanmasıydı (Hacaloğlu, 2025). 1971’de gurulan TÜSİAD 54 yıllıg tarihinde ilg kez temsilcileri savcılığa götürülüb ifadeleri alınmışdı. 54 yılda bu goca Türkiye neler gördü, neler yaşadı. Kimsa bu sermaye sahiblerine dokunmadı, dokunamadı. Neo liberal ekonomig modellerde sermaye ve siyased arasındakı ilişgi sermayenin siyased üzerine gurduğu hegemonya üzerinden şekillenir. Hökümeti oluşduran siyasi partiler sermayenin aparatı olarag, igdidarı sermaye adına temsil ederler. 7 Mard 2025 tarihinde Turan ve Aras haggında 5 yıl 6 ay 15'er güne gadar mapıs istemiynan iddianame hazırlandı (Yeşildal, 2025). AKP’nin sermaye üzerinde addığı bu adım tarihi bir adımdır. Bunun siyasedde da garşılığı olmalıydı. Tam bir ay soğra İstanbul Büyükşehir Belediye Başganı CHP’nin muhdemel Cumhurbaşganı adayı Ekrem İmamoğlu tutuglandı.

19 Mard 2025 Darbesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başganı Ekrem İmamoğlu 19 Mard sabahı 100’den fazla gişiynan göz altına alındı (İBB'ye, 2025). İstanbul Barosu, 21 Aralıg 2024 tarihinde Suriye'de öldürülen gazeddacı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin haggında açıglama yabmışdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu açıglamaları terörle bağlantılandırarag soruşdurma başladdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Barosu yöneticilerne açdığı bu davada Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevlerine 21 Mard 2025 tarihinde son verildi (İstanbul Barosu, 2025). Bu süreç devam ediyor. Sağlıglı bir tahlil yapabilmeg için sürecin sonlanması gerekir. Ancag elimizdeki verilere bagdığmızda bu sürecin derinleşeceyi ve CHP’deki krizin böyüyeceği yönündedir. CHP her ne gadar partiye kayyum atanmaması için 21 Mard 2025 tarihinde kurultay gararı alsa da, igdidarlar Giorgio Agamben'in ifade ediyiyi gibin “istisna halleri” ilan edereg mevcud yasal sürecleri asgıya alabilirler. “İstisna halleri” totaliter rejimlerin en önemli karagderisdig özelliyidir. Devled kapitalizminin ön gördüğü siyasi yapılanma, eylerlim olağanüstü gelişmeler yaşanmazsa bu yönde olacagdır. Türkiye’nin yüzyılında siyasal İslam Kemalizmi zaten biçimlendirmişdi. İmamoğlu oruç dudan, namaz gılan hadda belediye başganlığnı kazandığında başganlığa imam getirib dualar okudan bir siyasal karagder olarag Kemalizmi temsil edmegdeydi. Kemalizm tarihin hiş bir döneminde bu şekilde temsil edilmemişdi. Siyasal İslam tarihin bu döneminde Kemalizm’den arda galanları da tasviye edmeg zorundaydı. Türg ordusunun resterasyonunu gercegleşdiren AKP’yi İmamoğlu gorgudamaz. İmamoğlu, tasviye sürecinin içindeki gurbanlardan biridir.

Devled kapitalizminin ana öğelerinden bir tanesi varlıg fonudur. 2016 yılında Türkiye Varlık Fonu (TVF) gurulmuşdu. Varlıg fonuynan beraber, devledleşdirilen şirkedler serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi kar odaglı, parti ve parti başganın kondrolü altında çalışdırılır. Türkiye Varlık Fonu kısa bir süre içinde kurulmasına rağmen dünyanın eñ böyüg varlıg fonu olarag, dünyanın ilg 10 böyüg varlıg fonu içine girmeg için sınırları zorlamagdadır. Türkiye’de ne olur, ne olacag? Bu soruya yanıd aramag için devled kapitalizmini ve Türg Devled kapitalizminin ana araçlarnı gonuşmag, belirlemeg lazımdır. Hafdaya bu gonuyu tartışmaya devam edeceyig.

Gaynag

1-Erdoğan nereyi geniş yetkilerle donatıyor? (2025, 13 Mard). DW Türkçe. [Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=kfu7hHLrOcM

2-Hacaloğlu, H. (2025). TÜSİAD’ın 54 yıllık tarihinde ilk: Başkanları savcılığa götürüldü, ifadeleri alınacak. VOA Türkçe. https://www.voaturkce.com/a/tusiad-54-yillik-tarihinde-ilk-baskanlari-savcilig-goturuldu-ifadeleri-alinacak/7980569.html

3-İBB'ye operasyon: Ekrem İmamoğlu dahil 100'den fazla kişiye gözaltı kararı. (2025, 19 Mard). Euro News. https://tr.euronews.com/2025/03/19/ibbye-operasyon-ekrem-imamoglu-dahil-100-kisiye-gozalti-karari

4-İstanbul Barosu yöneticilerinin görevlerine neden son verildi? (2025, 21 Mard). BBC Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/articles/cly3x107kyko

5-Karapaşaoğlu, H. (2023).14 Mayıs Seçimleri ve Kıbrıslı Türk Aydınların Durumu Üzerine Kaynak: 14 Mayıs Seçimleri ve Kıbrıslı Türk Aydınların Durumu Üzerine . Gaile Dergisi. Yenidüzen Gazetesi. https://www.yeniduzen.com/14-mayis-secimleri-ve-kibrisli-turk-aydinlarin-durumu-uzerine-163312h.htm

6-Siber Güvenlik Başkanlığı nedir? Yetkileri neden tartışılıyor? (2025, 16 Ocag). BBC Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/articles/ckgxn7yvw8jo.

7-Yeşildal, Z. (2025). TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında iddianame hazırlandı. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/tusiad-baskani-turan-ve-yik-baskani-aras-hakkinda-iddianame-hazirlandi/350293