Türkiye Pfizer/BioNTech’e geçiyor, Sinovaclar Kıbrıs’a

Sağlık Bakanı'na geçtiğimiz haftaki basın toplantısında sormuştum:

"Türkiye, 120 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı için anlaşma onayladı. Bize niye Biontech göndermiyor.”

Öyle ya, etkinliği en güvenilir ve yüksek olarak bilinen aşı bu!

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O gün, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara ziyaretinde " Pfizer/BioNTech" aşısı için girişim yapacağını söylemişti.

Ankara'ya gitti.

“Her hafta Sinovac aşısı gelecek” dedi.

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Öyle anlaşılıyor ki Türkiye, elindeki Sinovac aşılarını "dost ülkelere" dağıtacak ve kendisi, tümüyle Biontech'e geçecek.

120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi.

Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon Pfizer/BioNTech’in Türkiye’ye verileceği açıklandı.

Bu rakam Türkiye’nin aşı stratejisini tümüyle Pfizer/BioNTech üzerine kurduğunun kanıtıdır.

Erdoğan da "üçüncü doz" Biontech aşısını olduğunu duyurmuştu zaten...

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Türkiye öncelikle kendi bağışıklık düzeyini artırmayı hedefliyor.

Dünyanın kanunu değişmiyor: Önce can!

Sinovac da Dünya Sağlık Örgütü'nden 'acil kullanım onayı' aldı.

“Dijital Aşı Kartı”yla ilgili eğer gerekli altyapı koşulları sağlanırsa güneye geçişlerde de önemli bir kolaylık sağlayacak.

Yine de Sinovac "etkinlik" düzeyi anlamında Pfizer/BioNTech’in epeyce gerisinde kalıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Çin üretimi Covid-19 aşıları olan Sinopharm ya da Sinovac'a henüz onay vermiş değil.

İşin aslı yalnızca Sinovac ile güçlü bir “toplum bağışıklığı” oluşacağına inanan uzman henüz duymadım.

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Şimdi yapılması gereken Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'yle ilişkileri yoğunlaştırmak, en azından yeni dönem aşı planında risk grupları için daha etkin aşıları temin etmeye yönelmektir.

En başta Covid-19 eylem planı içinde olan doktor ve hemşireler ayrıca yüksek risk grubu için aşı markasında seçici davranmak gerekir.

Biliyorum, şimdiki yöneticiler “Avrupa Birliği karşıtlığı” üzerine tembihlidirler!

Hatta güneyden gelen aşıların bilgisini dahi verirken, her iki cümlede bir Türkiye’ye teşekkür ederek, sanki başka yerden aşı almak ayıpmış gibi davranıyorlar.



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“Hiç yoktan Sinovac” noktasındayız.

Çünkü ne Türkiye’ye, ne Avrupa’ya tek kuruş para ödüyoruz.

BioNTech şirketinin sahibinin bir Türk olması da yetmiyor.

İki devlet Türkiye ya da Kıbrıs Cumhuriyeti arasında “KKTC” bir anlam ifade etmiyor.