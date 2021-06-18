EN ÖNEMLİ YASA

‘Halk Meclisi’ aşağıdaki yasayı yapar.

Kısa İsim:

Bu yasa ‘Yalakalık ve Biat Kültürü ile Mücadele ve önleme Yasası’ olarak anılır.

Gerekçe :

Ülkede, özellikle siyasi arenada yükselişe geçtiği tespit edilen ‘yaranma’, ‘yağlama’, ‘yalakalık’ gibi hal ve tavırların halk indinde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir.

Sosyolog, psikolog, antropolog ve bilumum sosyal bilim erbabından elde edilen bilgi ve raporlar ışığında bu trendin daha da ileriye gidebileceği, toplumsal anlamda deformasyon yaşanabileceği, gelecek nesillerin daha biatçı, daha yalaka, daha demokarsi ve özgürlük düşmanı, daha az modern ve daha faşist olabilme riski bulunduğu anlaşılmaktadır.

İşbu cihetle sistemin başka bir şekle evrilmesini, ahalinin yaşam tarz ve davranış biçimlerinin bozulup kılık değiştirmesini önleyici tedbirleri hayata geçirmeyi öngören yasa koyucumuz, gidişatın önüne androş koyacak bu yasayı yapar.

Genel Kurallar:

Sürekli birilerine yaranma duygusu hissedip öyle davrananlar Yalakalık yapmayı huy edinenler Durmadan yağ yakanlar ‘Evet efendim’, ‘sepet efendim’ciler Yukarıdan gelen ‘emirlere itaatte kusur etmeyenler’ ‘Hık deyiciler’ Yüzü, gözü, kulağı ‘usta’larında olup ‘halkına sırt dönenler’ Her türlü fırsatı kendine yontma becerisine sahip ‘çıkarcı ve menfaatçiler’ ‘Laiklik ve modern yaşam düşmanları’

10.Şu veya bu şekilde halkı ezen ‘faşistler’

11. İnsan sevgisinden uzak ve ‘insan haklarına saygısız olanlar’

12. ‘Özgürlüklere ve demokrasiye karşı’ olanlar

13. ‘Emir almaya meraklı’ olanlar

14. ‘Üç kağıtçılar’

15. Halkın gözünün içine baka baka ‘yalan söyleyip başka işler çevirenler’

Son kurallar:

Yukarıda listelenen karakterdekiler bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılacak Cumhurbaşkanlığı, parlamento, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği, muhtarlık ve azalık seçimlerine katılmaları yasaktır.

Yürürlük tarihi öncesinde bu makamlara gelmiş olanlar, derhal gerekli testlere tabi tutulacaklar ve listelenen huy ve tabiatlara sahip olanlar behemehal mahalleye yollanacaklardır.

Mahalleye gitmemekte ısrar edecek olanlara uzman heyetler kontrolünde ‘iyi huylara dönüş kursları’ açılacak, derslere devam etme ve sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla ‘şartlı goyverme’ hakkından yararlanabileceklerdir.

Kurs sonunda ilerleme kaydetseler dahi ‘yalakalık’, ‘biat etme’, ‘yağ yakma’, ‘demokrasi ve özgürlükler düşmanı olma’, ‘faşistlik’ ve ‘müzevirlik’ gibi davranışlara rücu etme ihtimali tespit edilenler ekstra bir eğitime daha alınarak kapalı kamplarda bir süre insanlardan tecrit edilecekler ve sabah-akşam günde iki defa 40’ar şınav, 50’şer mekik çekecekler, ‘mısmıl huy mısmıl vücutta bulunur’ prensibiyle yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenecektir.

Bu kamptan sonra da hala ‘yağcı’, ‘biatçı’, ‘yalaka’ falan olmaya devam edenler hakkında ‘ısgartaya ayırma’ işlemi yapılacaktır.

‘Hayali’ olsa da, geldiğimiz konakta en acil ve lüzumlu yasa budur.

‘Halk Meclisi’ gereğini yapmalıdır.

Zira ortalık ‘böyleleri’yle doludur!..