Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti.

Abacı, geçen hafta kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti.

"Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak"

Abacı'nın vefat haberini, menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Ciğerleri su toplamıştı

Bir hafta önce, Abacı'nın menajeri Budak, "Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için" açıklamasında bulunmuştu.

Muazzez Abacı kimdir?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. Klasik Türk müziği şarkıcısı olan Abacı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görüldü.

Abacı, Ankara Radyosu'na ilk olarak 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"yi Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı ve Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti.

2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" TV programında jüri olarak yer aldı.

2011 yılında Gönül Yazar ile beraber Snickers reklamında oynadı. Bu, Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.

İlk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden doktor olan kızı Saba dünyaya geldi. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ve iki yıl evli kaldı. Hasan Heybetli ile 1980'de evlenmiş ve 1983'te boşanan Abacı, 1986'da Heybetli ile ikinci kez evlendi ve 1993'te yeniden boşandı.

Stüdyo albümleri

1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar - (Kervan Plak)

1975: Muazzez Abacı Söylüyor - (As Plak)

1975: Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı - (As Plak)

1978: Dönüş - (Yavuz Asöcal)

1981: Yasemen - (Yavuz Asöcal)

1982: Muazzez Abacı Söylüyor - (Türküola)

1983: Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 - (Yavuz Asöcal)

1986: Geceler - (Harika MC)

1986: Şakayık - (Yavuz Asöcal)

1987: Söyleme Bilmesinler - (Uzelli)

1989: Felek - (Fono Müzik)

1990: Vurgun - (Yaşar Kekeva)

1991: Sensiz Olmadı - (Yaşar Kekeva)

1992: Efendim - (Raks Müzik)

1993: Musikinin Altın Çağı Vol.1 - (Raks Müzik)

1993: Musikinin Altın Çağı Vol.2 - (Raks Müzik)

1994: Kar Yangınları - (Raks Müzik)

1994: Güller Arasında - (Harika MC)

1995: Tutkunum - (Fono Müzik)

1998: Tövbe Allahım - (Klip Müzik)

1998: Cesaretim Var - (Klip Müzik)

1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren - (Klip Müzik)

2001: Hükümlüyüm - (Klip Müzik)

2013: Bir Efsanedir - (Yavuz Müzik)

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı - (DMC & GNL)

2018: Sezen'imin Şarkıları - (DMC)

Bazı 45'likleri

1973: Muazzez Abacı - Bir Sen Kaldın İçimde (İlk Plağı)

1973: Muazzez Abacı - Silemezler Gönlümden

1974: Muazzez Abacı Midi Long Play

1974: Muazzez Abacı - Akşam Dönüşü Geçtim

1974: Muazzez Abacı - Yine Neş'eyi Muhabbet

1975: Muazzez Abacı - Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım

Yer aldığı diğer albümler

1992: Sev Dünyayı - (Raks Müzik)

2016: İşte Benim Zeki Müren - (DMC)

5 Kasım 2025 tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı ve normal odaya alındığı açıklandı.

Böbreklerinde komplikasyon oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğinin duyurulmasının ardından Abacı, doğum günü olan 12 Kasım 2025'te hayatını kaybetti.