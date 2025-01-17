Trafik Yönetiminde Laf ve İhmal var İcraat yok... 'MIŞ'lar Yönetimi...

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu niye çalışmıyor? Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapatıldı mı?

2025 yılı Ocak ayının ilk 17 gününde 7 kişi hayatını yollarda öldü. 2024 yılında 50 kişi trafik çarpışmasında hayatını kaybetti, yani en temel hak olan yaşam hakkı ihlal edildi. Hükümet edenlerin kılı bile kıpırdamadı. Sayısını bilmediğimiz pek çok insan da yaralandı ve belki de hayatı boyunca etkisi devam edecek ciddi sağlık sorunları ile baş etmek zorunda kaldı.

Peki durum bu iken ve yasaya göre özellikle trafikteki sorunları çözmek için görevlendirilen ve rutin şekilde ayda 1 kere toplanıp karar alması gereken 'Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu' en son ne zaman toplandı?

Bakanlığın web sayfasından görebildiğim kadarıyla geçen sene sadece 16/04/2024 ve 20/09/2024 tarihlerinde toplantı yapılmış. 20 Eylül'de kayda değer bir adım atılması için hayati bir karar alınmazken, 16 Nisan'daki önemli ama gerçekleştirildi mi sizce?

Ki bu kararlar yasaya göre en geç 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna gönderilip Resmi Gazetede yayınlanması ve tabi ki uygulanması gerekir.

16 Nisan 2024 tarihli toplantıda alınan kararlar neymiş?

* Öğrenci ehliyet sınavı yazılı yapılacak.

* Trafik Eğitim Kitabının ve sınav soruları üç dile (İngilizce, Rusça, Arapça) çevrilecek.

* Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonrasında okullarda trafik konusunda eğitim verilecek ve eğitimlerle ilgili pilot okul seçilecek.

Bunların hangisi uygulandı?

Hız Tespit Kameraları

Yine Bakanlık tarafından yapılan 16/09/2024 tarihli açıklamaya göre:

*Hız tespit kameralarının yenilenecek ve yasal hız sınırını ihlal edenler yeni kameralara yakalandığı anda cep telefonuna cezasının gönderilecek.

* Elektronik kantar sistemi hayata geçecek, yasal limitin üzerinde ağır yük taşıyan kamyon ve tırlar elektronik kantarla tespit edilecek.

Bunların hangisi uygulandı?

Önlem almak ve trafik güvenliğini sağlamak yerine ne yapıldı? Trafiği daha da zorlayacak bir adım atılıp yasak olmasına rağmen, sol direksiyon araba getirilmesine izin veren karar alındı. Neyse ki bu ülkeyi seven insanlar meseleyi Mahkemeye taşıdı ve bu rezillik durduruldu.