Trafik ters, ehliyet aynı!

Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda geçtiğimiz gün iki kişinin ölümden döndüğü kazada tutuklanan tır şoförünün bir gün önce adaya ‘turist vizesi’ ile giriş yaptığı belirlendi, yasal mevzuat eksikliğine yönelik tartışmalar yeniden gündeme taşındı.

Şoför okulları temsilcileri, Türkiye vatandaşlarının sürüş ehliyetlerinin ‘adaptasyon süreci’ olmadan KKTC ehliyetine dönüştürülmesini eleştirdi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı sorumlu tuttu.

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, “Bu şoför veya bir başkası, tır ile girdiği ülkede nasıl olur da turist oluyor? Olmamalı, herkesin can güvenliği için ülkeye böyle girmemeli. Yıllardır bu neden irdelenmiyor?” diye sordu.

Türkiye’ye göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafiğin ters yönden aktığını, bu nedenle iş amacıyla adaya günübirlik gelen şoförlerin hemen trafiğe çıkmasının sakıncalı bir durum olduğunu anlatan Yiğit Şoför Okulu Halil Yiğit, “Tüm suç bizim devletimizde, yönlendirme olmalı, kısa süreli hızlı bilgi aktarılmalı, gerekirse yardımcı şoför, refakatçısı sağlanmalı.” dedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı, yurt dışına seyahat eden bazı deneyimli tır şoförleri ise uzun süredir günübirlik yük taşıma maksadıyla adaya giriş yapan iş araçları ve şoförlerinin sınıflandırılığı bir kategori olmadığını, bu nedenle ‘turist vizesi’ ile ülkeye giriş yaptıklarını anlattı.

Bu durumu sert bir dille eleştiren tır şoförleri, bu yasal boşluğun bir an önce düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı, kısa vadeli çözüm önerileri sundu.

Öte yandan yasal mevzuatla ilgili bilgi almaya çalıştığımız Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’a ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

Bazı tır şoförlerinden kısa vadeli çözüm önerisi: “Uluslararası ehliyet şartı koşulabilir”

Ağır vasıtalarda büyük iş aracı şoförlerinin genel olarak ‘uluslararası’ ehliyeti olduğunu ve Avrupa’nın birçok ülkesinde araç kullandıklarını anımsatan tır şoförleri, iş amaçlı ülkeye giren tır şoförlerinde bu uluslararası ehliyet şartının koşulabileceğini anlattı. Bunun ülkedeki trafik güvenliği için geçerli bir tedbir olduğunu anlatan tır şoförleri, “Bu bir güvence olabilir. Çünkü bu şöförler yurt dışında ters trafikte de araç kullanan şoförlerdir. Uluslararası ehliyet şartı zor bir durum değil, bu ülkedeki trafik güvenliği için gerekli bir şart olabilir.” dedi.

Adaya girişlerde ilk etapta böyle bir şart koşarak kazaların hızlıca önüne geçilebileceğini kaydeden şoförler, “Bu güne dek hiçbir polis kaydında yollar kusurlu bulunmadı, kusurlu olanlar hep sürücüler oldu. Bunlar gibi çok çeşitli konular ele alınmalı” görüşünü paylaştı.

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki:

“Bu olayda birinci derecede suçlu Trafik Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı’dır”

“Nasıl olur da Türkiye’den gelen her şoför hemen ülke trafiğine çıkabilir?” diye soran Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, bu şoförlerin hem kendi can güvenliği hem de ülkedeki insanların can güvenliğinden Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu ifade etti.

Tilki, “Bu olayda birinci derecede suçlu Trafik Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı’dır” dedi.

Uzun süredir TC vatandaşlarının sürüş ehliyetinin sorgusuz-sualsiz hemen KKTC ehliyetine dönüştürülmesini eleştirdiklerini, bunun için mücadele verdiklerini anlatan Tilki, üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan ‘adaptasyon sürecinin’ TC vatandaşlarına da uygulanması gerektiğini anlattı.

“Hem bizim insanlarımız, hem Türkiye’den gelen insanlarımız ölüyor”

Tilki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tır plakası Türkiye plaka, nasıl olur da adaya girer ve hemen trafiğe çıkar? Bu şahıs tır ile girdiği ülkede nasıl turist oluyor? Türkiye ehliyetleri hemen KKTC ehliyetine çevriliyor. Adaptasyon dersi verilmeden, bu çok yanlış. Trafik çok ters ve bu yapılmamalı. Bunu defalarca dile getirdik, Türkiye’den gelen insanların ehliyetlerini çevirmeyelim dedik. Hem bizim insanlarımız, hem Türkiye’den gelen insanlarımız ölüyor. Bizim ülkemize Türkiye’den çok fazla nüfus geliyor ve bunun yapılması lazım. TC Elçiliği’nden onay belgesi alıyorlar ve Maliye Bakanlığı’nda ehliyetlerini kolayca çevriyorlar. TC vatandaşlarında adaptasyon süreci, üçüncü ülkelere uygulanan prosedür uygulanmalı. Bu şahıslar öğreci sınavına giriyor, 10 ders alma mecburiyetleri var, alıyor, imzaladığımız belgeyi Ulaştırma Bakanlığı’na gönderiyoruz ve bu şekilde ehliyetleri dönüştürülüyor. Özellikle bu gibi iş araçlarının şoförlerine önce birkaç ders adaptasyon dersi verilmeli, akabinde ehliyeti çevrilmeli. Tır ile geldi, bir günlüğüne geldi adaya sokmayın, hem kendi canları hem başkasının canı tehlikeye giriyor.”

“Trafik çok ters, şeritleri karıştırıp karşıya geçenler oluyor”

“Dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçmiş, çünkü trafik çok ters. Biz bu tarz şöferlerle çok sık karşılaşıyoruz, şeritleri karıştırıp karşıya geçenler oluyor. Adaptasyon dersi şart. Trafik Dairesi hiçbir şey yapmıyor, yapılan işler de hep torpil ile... Kurumlarımız parti karargahına dönüştürüldü. Bu olayda birinci derecede suçlu Trafik Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı’dır. Geçtiğimiz gün Dağyolu’nda dikkatsiz ve kontrolsüz sürüş için bir kamyon şoförünün ehliyetine el kondu ama burada bakanlık çıkıp hiçbir açıklama yapmıyor. Herkes koltuk sevdasında...”

Yiğit Şoför Okulu Halil Yiğit:

“Tüm suç bizim devletimizde...”

Türkiye’ye göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafiğin ters yönden aktığını, bu nedenle iş amacıyla adaya günübirlik gelen şoförlerin hemen trafiğe çıkmasının sakıncalı bir durum olduğunu anlatan Yiğit Şoför Okulu Halil Yiğit, “Tüm suç bizim devletimizde, yönlendirme olmalı, kısa süreli hızlı bilgi aktarılmalı, gerekirse yardımcı şoför, refakatçısı sağlanmalı.” dedi.

Yiğit, konuyla ilgili özetle şunları ifade etti:

“Çünkü zaten iş için günübirlik gelişler kısa süreli oluyor, burada kolaylık sağlanmalı. Ters şeride giren şoförler görüyoruz, bunlar çok sık yaşanıyor çünkü ters akan trafiğe herkes hemen uyum sağlayamıyor. Özellikle yük taşıyan araçlara bir adaptasyon süreci olabilir. Birçok kez kazalarla canımız yandı. Bunun üzerine oturulup geniş bir çalışma yapılmalı.”