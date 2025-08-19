“Trafiğin yönünün değiştirilmesi gibi bir gündemimiz yoktur”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sol direksiyonlu araç ithaline izin verilmesi veya trafiğin yönünün değiştirilmesi gibi bir gündemleri olmadığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında, Bakanlıkla ilgili ilgili yanıltıcı bilgi ve haberler yer aldığını belirterek, konu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın danışmanı olduğu iddia edilen bir şahsın, "Sol direksiyonlu araçların ithaline izin verileceği ve trafiğin yönünün değiştirilip soldan akacağı" şeklinde yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, güncelmiş gibi servis edilen bahse konu açıklamaların yıllar önce sol direksiyon tartışması yapıldığı günlerden kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın sol direksiyonlu araç ithaline izin verilmesi veya trafiğin yönünün değiştirilmesi gibi bir gündemi olmadığı vurgulanarak, “Bu yönde ısrarla yapılan yayınlar yanıltıcıdır ve itibar edilmemelidir.” denildi.

“Tel-Sen'in bugün basına yansıyan açıklamalarına anlam vermek mümkün değildir”

Fiber-optik altyapıya ilişkin yürütülen süreçle ilgili Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirildiği ve toplantı sonunda süreçle ilgili memnuniyet belirtildiği ifade edilen açıklamada, “Oldukça olumlu bir havada geçen verimli bir toplantının ardından Tel-Sen'in bugün basına yansıyan açıklamalarına anlam vermek mümkün değildir.” denildi.

Açıklamada, fiber-optik altyapı süreciyle ilgili bilgi de verilerek, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında imzalanan uluslararası antlaşma ile ülkenin fiber-optik altyapı ağının yapımının Türk Telekom’a devredildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Türk Telekom’un ülkemize yapacağı yatırım öncesinde fizibilite dahil gerekli gördüğü çalışmaları yapması sürecin doğal bir parçasıdır. Türk Telekom, halihazırda KKTC ile dış dünya arasındaki iletişimi sağlayan iki ana fiber-optik hattın sahibi ve işletmeci firmasıdır. Geçmişte de birçok kez ifade edildiği üzere, fiber-optik altyapı kamu malı olmaya devam edecektir.

Uygulanacak projenin taslak sözleşme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak taslak, Tel-Sen ve ilgili tüm kesimlerle paylaşılacaktır. Telekomünikasyon Dairesi'nin çalışanları bu sürecin bir parçasıdır ve teknik konularda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları talep edilecektir.”