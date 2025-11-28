Tozlu hava etkili olacak
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliğine yol açacağını duyurdu.
Daire’den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayıp, yarın gece yarısına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle, özellikle toza karşı hassasiyeti bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi.
