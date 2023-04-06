‘TOMA, ‘AKREP’, ‘VURAN’...

Türkiye Emniyet Müdürlüğü’nün KKTC Polis Müdürlüğü’ne ‘hediye’ ettiği araçlara baktınız mı?

Adı ‘AKREP’ diye açıklanan ve iki adet olduğu söylenen bu araçlardan biri, düzenlenen tören sırasında, üzerine KKTC bayrağı asılarak kamuoyuna gösterildi.

Akıllara 2013 yılında adaya gelişi dönemin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu tarafından durdurulan ‘TOMA’lar geldi. Türkiye’de Gezi Parkı olayları dahil pekçok toplumsal olayda ‘orantısız güç kullanımı’nda başrollerdeydi ‘TOMA’lar.

Ve herkes şu soruyu sormuştu: ‘Kuzey Kıbrıs’ta TOMA gerektirecek toplumsal olay mı var? Hangi eylem, hangi grev, hangi miting için böylesi güçlü bir araç lüzum edecek?

Neydi TOMA’nın yaptığı?

Tazyikli su sıkıp eylemcileri dağıtmak...

Türkiye’deki birçok eylemde polisin başı, TOMA’lardan sıkılan su nedeniyle yaşanan yaralanmalar yüzünden derde girdi.

Silahsız, savunmasız göstericilere karşı kullanılan bu ‘orantısız güç’ nedeniyle TC Emniyet Müdürlüğü hakkında açılan davalar sonucu bazı polis memurları hapis cezaları aldı. Türkiye yargısı TOMA’nın ‘marifetlerini’ mahkum etti.

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10 yıl sonra ‘TOMA’lar yerine ‘AKREP’ler çıktı karşımıza!..

Bayram değil, seyran da değil ama her nedense TC Emniyeti bizim PGM’ye ‘hediye’ vermeye karar vermiş. Hem de törenle duyuruldu ahaliye, artık polisimizin ‘AKREP’leri var diye... Üstelik iki tane!..

Aslında bu bilgi doğru değil. Basına gösterilen araçların adı ‘AKREP’ değil, ‘VURAN’...

Her iki araç birbirine benziyor aslında... Özel bir bilgisi olmayanlar kolay kolay ayırt edemiyor aradaki farkı...

Her iki araç da ‘savunma sanayii’ ürünü... Yani ‘savaş endüstrisi’ tarafından üretilmiş.

‘AKREP’ler OTOKAR tarafından üretiliyor.

‘VURAN’lar ise BMC şirketinin ürünü...

Bizim polisin bayrak giydirdiği aracın fotoğrafına bakınca, en önde kocaman ‘BMC’ markası göze çarpıyor.

Yani bize gelen hediyeler ‘AKREP’ değil, ‘VURAN’...

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Peki ama nedir bu ‘VURAN’?

Ne işe yarar? Nerede, ne için kullanılır?

BMC şirketinin resmi web sitesinden öğrenelim:

“9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan VURAN, monokok gövde, zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile yolcuları için mayına ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Özel görüş sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan komutalı otomatik silah istasyonu, ve daha bir çok özelliği ile çok amaçlı zırhlı araç sınıfında beğeni topluyor…”

Dikkat buyurun: Mayına karşı yüksek koruma sağlıyormuş ‘VURAN’ adlı araç... Uzaktan komutalı otomatik silah monte edilebiliyormuş hem... Dahası, dağlık ve karlı arazide kullanılmak için dizayn edildiği de yazıyor yine BMC’nin sitesinde... Lav ya da 120 mm’lik top atan sistemler de kurulabiliyor üstelik...

Şimdi biri bize izah etsin lütfen...

Bu ‘VURAN’lar nerede, ne zaman, ne için kullanılacak?

Bizde ‘toplumsal olay’ diye anılan eylemler ya meclis önünde, ya Başbakanlık’ta, ya İnönü Meydanı’nda olur.

Bugüne kadar herhangi bir eylem alanının etrafına ‘mayın döşendi’ de biz mi unuttuk?

Yoksa bundan sonraki eylemlerin Beşparmak dağlarında, sarp kayalıkların üstünde yapılacağı mı varsayılıyor?

Bu ülkeyi yönetenler açıklasınlar:

Neye, kime karşıdır bu tedbir?

Kimi vuracak bu ‘VURAN’lar?



Törende ‘AKREP’ diye tanıtılan araç...



OTOKAR’ın ürettiği ‘AKREP’...



BMC’nin ‘VURAN’ı...