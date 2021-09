TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanlığına Evrim Hınçal seçildi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Lefkoşa İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı.

Açılış, divanın oluşumu, ilçe başkanı Doğa Yalçın, genel sekreter Halil Hızal ile genel başkan Cemal Özyiğit’in konuşması ile devam eden kongrede, faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı. Kongre, seçimler bölümünün ardından dilek ve temenniler ile sona erdi.

Kongrede TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığına Evrim Hınçal seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Yusuf Osman, Hüseyin Malyalı, Kerime Kasımoğlu Pere, Hasan Burgaç, Hakkı Gürcan, Ayşe Kişmir, Taşer Aşkın, Özmen Birinci.

Denetleme Kurulu: Hüseyin Harmancı, Tezcan Dereli, Mustafa Özkılıç.”

Kongrede ayrıca Lefkoşa İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığına Ezgi Özyiğit seçilirken Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Sude Koç, Ali Çakmak, Dalya Karkın, Serat Beyit Özcevher.”

Özyiğit: “Kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kongrede yaptığı konuşmada, sosyal demokrat çatı altında bugüne kadar görev yapan tüm kişilere teşekkürlerini ileterek, yeni seçilen kişilere başarılar diledi.

Dünyada olduğu gibi ülkede de pandemi ile birlikte yeni bir döneme girildiğini, bugünün ve gelecek planlamalarının da yeni duruma göre yapılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Ülke olarak biz de her anlamda yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz, bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak bunu yaparken de bir hususa özellikle dikkat etmeliyiz. Bu ülke bizim, bu ülkede söz yetki karar da bizim olmalı, karar mekanizmaları bizim kontrolümüzde olmalı. Bundan asla taviz vermemeliyiz” dedi.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin böyle bir gailesi olmadığını, dahası “müdahaleleri davet eder bir yapıda” olduklarını, hatta daha da ileri giderek, tüm yetki ve sorumluluklarını devrettiklerini iddia eden Özyiğit, “Müdahalelerle kurulan bu yapının önceliği toplum değil, önlerine konulan istekleri yerine getirmektir. Bunu da hiç çekinmeden yapıyorlar, ama bilsinler ki bu şekilde davranarak halka karşı büyük saygısızlık yapıyorlar” görüşünü ortaya koydu.

TDP Başkanı Özyiğit, halkın fakirleşmesine, işsizliğin artmasına, esnafın batma noktasına gelmesine neden olduğunu savunduğu hükümetin, “kamu maliyesini düzeltme” bahanesiyle tüm toplumun sağlığını riske attığını öne sürdü.

“Kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor” diyen Özyiğit, “İş bilmezlik ve sorumsuzluk nedeniyle testler konusunda tam bir kaos yaratıldığını, test sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını” belirtti.

Özyiğit, “Test sayısı düşmesine rağmen vaka sayısı aynı oranda seyretmektedir. Bu da bulaşın hızla arttığını göstermektedir. Böylesi bir durumda testleri artırmak gerekirken azalmasına neden olan hükümet toplum sağlığını riske atmıştır. Bu şekilde salgın daha da yaygınlaşacak. Herkesin gördüğünü hükümet edenler göremiyor mu, yoksa tek dertleri koltuk mu” diye sordu.

Vakaların yüksek rakamlarda seyrettiğini, ölümlerin arttığını, mevcut kapasitenin artık zorlandığını belirten Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor. Buna rağmen öncelikleri halen atamalar ve kurultay. Bu şekilde hem topluma hem ülkeye zarar veriyorlar” dedi.

Halil Hızal: “Bizi yönetenlerin, değil uzun vadeli planlama yapmak, maalesef günlük planlamaları bile yok”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da, gerek ülke gerekse de dünya olarak çok zor bir dönemden geçildiğini, dünyanın bir anlamda yeniden kurgulandığını ve yapılandırıldığını belirterek, bunda pandemi sürecinin de büyük etkileri olduğuna dikkat çekti.

Afganistan’da son dönemde yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak yaşanan dramlara vurgu yapan Hızal, Afganistan, Pakistan, Irak, Mısır, Ukrayna ve Türkiye ekseninde yaşanacak değişimlerin Kıbrıs’ı da etkileyeceğini vurguladı.

Ülke olarak pandemi ile birlikte ortaya çıkan duruma yönelik planlama yapılması gerektiğini belirten Hızal, “Bizi yönetenlerin, değil uzun vadeli planlama yapmak, maalesef günlük planlamaları bile yok” dedi. Pandemi başta olmak üzere ülkenin her anlamda kötü yönetildiğini belirten Hızal, vakalar bu kadar artmışken hükümet tarafından test konusunda yaratılan kaosun tehlikeler içerdiğini, toplum sağlığının ciddi bir risk altına sokulduğunu belirtti.

Ülkenin bireysel değil toplumsal düşünen, kendi geleceğini değil ülke ve halkının geleceğini önemseyen yönetimlere ihtiyacı olduğunu belirten Hızal, “Sosyal demokrasinin önemi böylesi dönemlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyal demokrat yapılar ne kadar güçlü olursa, çağdaşlık, demokrasi, eşitlik ve adalet de o topraklarda o oranda güçlenir ve yerleşir” dedi. Sosyal demokrat politikaların hakim kılınması için TDP’ye büyük bir sorumluluk düştüğünü, TDP’de de bu vizyona sahip insanların olduğunu belirten Hızal, bıkmadan, usanmadan çalışmaya, ülkeyi ve toplumu daha ileri götürecek politikaları üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Evrim Hınçal: “En büyük ödevimiz irademizi geri almak”

TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Evrim Hınçal da göreve getirilmesine destek veren herkese teşekkür etti. Göreve geldikleri dönemin büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirten Hınçal, pandemi şartları bir yana, beceriksizlikleri ile toplumsal kargaşaya neden olan azınlık hükümetinin bu topraklara verdiği hasarlara karşı olan mücadele ile yaklaşmakta olan iki önemli seçime yönelik ciddi bir çalışma temposuna gireceklerini belirtti.

Ülke insanının günden güne fakirleştiği, ülkenin her geçen gün daha da kötü yönetildiği, toplumun uluslararası yalnızlığa itildiği bir dönem yaşandığını belirten Hınçal, “Bir toplum o günkü yönetimlerin başarısızlığı sonucu ekonomik anlamda geriye gidebilir, yalnızlaşabilir, ama hiçbir toplum kendi iradesinin üzerinde başka bir irade ile yönetilemez, yönetilmemelidir” dedi.

“Bu kötü yönetim” şeklinden ve halkın özgüveni üstünde oynanan oyunlardan kurtularak, hak edilen gibi bir yaşam sürmek için geleneklerinden gelen mücadele ruhuyla çok çalışacaklarını belirten Hınçal, “En büyük ödevimiz irademizi geri almak ve yapısal sorunlara karşı çözüm önerilerimizi halkımızla sürekli paylaşmak olacak” dedi.

Hınçal açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

“Siyasi geleneğimizin köklerini unutmadan, bu ülkede insanca ve onurlu bir yaşam için uğraşan herkesle bu yolu yürüyeceğiz. Bizler haktan, adaletten, eşitlikten taraf olalı on yıllar oldu. Bizler bu ülkede ırkçılığa, ötekileştirmeye, baskıcı zihniyete, bey idaresine karşı duralı on yıllar oldu. Yolumuz çetin ve zorlu ama her zorluğun üstesinden gelebilecek kararlılık, dinamizm, ortak akıl ve sarsılmaz birlikteliğe sahibiz”.

Doğa Yalçın: “Olumsuzluklardan ve “bir şey olmaz” anlayışından kurtulmalıyız”

Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini devreden Doğa Yalçın da konuşmasında, içinde bulunulan dönemde birlikte mücadelenin önemine vurgu yaparak, mevcut sorunları aşarak, daha iyi, daha refah, daha yaşanası bir yapı yaratmanın yolunun bundan geçtiğini kaydetti.

Olumsuzluklardan ve “bir şey olmaz” anlayışından kurtularak ve en önemlisi halk olarak gücün farkına vararak hareket edilmesi halinde birçok şeyin başarılacağına inanç belirten Yalçın, TDP’nin bu konuda öncülük yapabileceğini ifade etti.

TDP’de çok ciddi kadroların bulunduğunu, gençlerin de en kıymetli hazineleri ve gelecek adına umutları olduğunu belirten Yalçın, “Bu ülkede sosyal demokrat politikalara inanan, destek veren büyük bir kitle vardır. Yeter ki onlara ulaşalım, dinleyelim, anlayalım ve anlatalım. Halkımızla birlikte kararlılıkla mücadele edersek özlenen yarınlar yakındır. Buna emin olun ki tarihi bir daha yazacağız. Yaşasın emekçilerin en büyük kazanımı, Yaşasın umudun gücü, yarının gücü, halkın gücü” diyerek sözlerini tamamladı.

Ezgi Özyiğit: “Tüm çalışmalar artarak sürecek”

TDP Lefkoşa İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığına getirilen Ezgi Özyiğit de konuşmasında Gençlik Örgütü olarak yıllar sonra Gençlik Meclisini oluşturduklarını, ayrıca her ilçede de gençlik örgütü oluşturmaya başladıklarını belirterek, bu çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa örgütünün de oluşturulduğunu kaydetti.

Son dönemlerde ülkenin her yanından TDP Gençlik Örgütüne yeni katılım olduğunu ve daha dinamik daha etkin bir yapıya büründüklerini belirten Özyiğit, gerek örgütlenme gerekse de diğer alanlardaki tüm çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

TDP’nin geleneğinden gelen öğretiyle temel ilkelerinden sapmadan başta gençlik olmak üzere ülke sorunlarına yönelik çözüm önerileri üretmeye, daha yaşanası bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini belirten Ezgi Özyiğit, barış, demokrasi, özgürlük, adalet ve emek mücadelesinde ön saflarda mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.