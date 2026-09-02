TCG Alemdar da bugün çalışmalara katılacak

Girne açıklarında FİLO JET isimli yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin kayıpları arama çalışmaları deniz yüzeyinde ve deniz altında sürdürülüyor.

Dün sabah saatlerinde bölgeye ulaşan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın, saat 09.00 itibarıyla batığın bulunduğu tahmin edilen bölgede çalışmalarına başladı. Görüntüleme sistemleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman akşam saatlerinde 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin tespit edildiğini açıkladı. Cismin FİLO JET olup olmadığının kesinleştirilmesine yönelik çalışmalar gece boyunca devam etti.

TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, batığın teşhis edilmesinin ardından uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) geminin çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme yapılacağını açıklamıştı.

Arama çalışmalarına bugün ikinci bir gemi daha katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar’ın bugün adaya gelerek çalışmalara başlaması bekleniyor. TCG Alemdar, ROV ve sonar sistemlerinin yanı sıra derin sularda arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik teknik donanıma sahip.

Öte yandan dün Girne Limanı önünde yakınlarından haber bekleyen ailelerin bekleyişi sürerken zaman zaman gerginlik yaşandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da ailelerle görüştükten sonra TCG Işın’a geçerek çalışmaları yerinde takip etti. Faciada yaralanarak hastanelerde tedavi gören 19 kişiden 13’ü ise dün taburcu edildi.