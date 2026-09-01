“Arıklı, artık “gereğini yapacağım” deme. Gereğini yap: İstifa et”

CTP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü, Sol Gençlik ve Tam Parti Gençlik Örgütü, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya istifa çağrısında bulundu.

Ortak açıklamada, Arıklı’nın “ihmal tespit edilirse gereğini yapacağım” sözlerine tepki gösterilerek, “Artık ‘gereğini yapacağım’ deme. Gereğini yap: İstifa et” denildi.

Açıklama şöyle:

Girne açıklarında yaşanan faciada insanlarımızı kaybettik. Kayıplarımız hala aranıyor. Çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin bir haberini almak için bekleyen ailelerin yüreği yanıyor.

Ve bu ülkenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı hala bize, “İhmal tespit edilirse gereğini yapacağım” diyor.

Hayır Arıklı.

Artık bu ülkenin sizden duyacağı yeni bir açıklamaya, yeni bir savunmaya, yeni bir mazerete ihtiyacı yok.

Bu gemi sizin siyasi sorumluluğunuzdaki bir limandan çıktı. Deniz ulaşımının güvenliği, limanların işleyişi ve denetim sistemi sizin sorumluluğunuzdaki Bakanlığın görev alanındadır.

İnsanlar yaşamını yitirmişken, kayıplar hala aranırken ve aileler yakınlarından gelecek tek bir haber için beklerken “İstifa tartışmasının zamanı değil” diyorsunuz.

Tam da zamanıdır.

Çünkü siyasi sorumluluk, savcının suçlu bulmasını beklemek değildir. Siyasi sorumluluk, yönettiğiniz sistem böylesine büyük bir felaketin ardından sorgulanıyorsa makamı bırakıp hesabın önünü açmaktır.

Geminin sefere çıkmasına hangi koşullarda izin verildi? Güvenlik uyarıları neden dikkate alınmadı? Denetimler gerçekten yeterli miydi? Yolcuların dile getirdiği can yelekleri, kapılar ve mürettebata ilişkin iddiaların hangileri doğru?

Bunların hepsi araştırılmalıdır.

Ama yalnızca kaptan ve mürettebat değil.

Bu gemiyi denetleyen sistem de araştırılmalıdır. O sistemin başındaki siyasi irade de hesap vermelidir.

Bu ülke bitmeyen polemiklerinizden yoruldu.

Bu ülke sorumluluk almayan siyasetten yoruldu.

Bu ülke her felaketten sonra “araştıracağız” denilip koltukların korunmasından yoruldu.

İnsanlar artık aramızda değil.

Kayıplar hala aranıyor.

Aileler hala bekliyor.

Biz yargı kararı vermiyoruz. Kimin cezai kusuru bulunduğunu bağımsız soruşturma ortaya çıkaracaktır.

Ama siyasi hükmümüz açıktır:

“İhmal varsa gereğini yaparım” demek yetmez.

Gereğini şimdi yapın.

Sorumluluğu soruşturmanın arkasına saklamayın.

Koltuğunuzu değil, kamu vicdanını düşünün.

ERHAN ARIKLI, İSTİFA ET.

Kim ihmal etti?

Kim denetlemedi?

Kim izin verdi?

Kim görevini yapmadı?

Makamı, partisi, şirketi, unvanı ne olursa olsun herkes hesap versin.

Çünkü bu kez kaybedilen şey siyasi itibar değildir.

İNSAN HAYATIDIR.