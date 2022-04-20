TC, KC, KKTC!
“Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması gibi bir şey söz konusu değil.”
Değil!
Çünkü tanıyor zaten…
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“Diplomatik” tanıma olmayabilir.
Önemli olan hayatın pratiğinde neler yaşandığıdır.
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Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “tanımadığı” gibi KKTC’ye de davransaydı eğer…
KKTC’yi “tanıdığı” gibi de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne…
Neler olur neler…
Bir özet hazırladım, buyurunuz!
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Anastasiadis’in seçilmesi için Ankara’dan bir ekip Lefkoşa’ya gelirdi (!)
Türkiye, KKTC gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de “tanısaydı” eğer…
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Trabzonspor, Gazimağusa Dr. Fazıl Stadyumu’nda şampiyon takımımız Mağusa Türk Gücü’yle maç yapardı.
Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi KKTC’yi de “tanımasaydı” eğer…
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DİSİ Kurultayı, Ankara’dan gelen talimatla iptal edilir, başkan adayları da “geri çekildiklerini” açıklardı.
Türkiye, KKTC gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de “tanısaydı” eğer…
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MCS Cruises'e ait kruvaziyer gemisi, Kuşadası Limanı’ndan ayrılarak, 846 turistle birlikte Girne Limanı’na demirlerdi.
Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi KKTC’yi de “tanımasaydı” eğer…
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AKP ve MHP’den gelen “rica” sonrasında Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodilidis görevden alınarak, yerine, Hristos Burguridis atanırdı.
Türkiye, KKTC gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de “tanısaydı” eğer…
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Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda 'KKTC A Milli Erkek Hentbol Takımı' ile karşı karşıya gelirdi.
Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi KKTC’yi de “tanımasaydı” eğer…
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Adanın güneyinde “nüfus” yarı yarıya değişirdi, Anastasiadis’i vali yardımcısı karşılar, Oktay için tüm Kıbrıs Cumhuriyet bakanları Larnaka Havaalanı’na koşardı, Erdoğan’ın projesiyle Makarios’un sarayı yerine Külliye inşa edilirdi. (!)
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Neler olurdu neler!
“Vazgeçtik” derlerdi o zaman…
“Sen yine eskisi gibi bizi tanıma…”