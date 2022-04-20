TC, KC, KKTC!

“Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması gibi bir şey söz konusu değil.”

Değil!

Çünkü tanıyor zaten…



***



“Diplomatik” tanıma olmayabilir.

Önemli olan hayatın pratiğinde neler yaşandığıdır.



***



Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “tanımadığı” gibi KKTC’ye de davransaydı eğer…

KKTC’yi “tanıdığı” gibi de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne…

Neler olur neler…



Bir özet hazırladım, buyurunuz!



***



Anastasiadis’in seçilmesi için Ankara’dan bir ekip Lefkoşa’ya gelirdi (!)

Türkiye, KKTC gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de “tanısaydı” eğer…



***



Trabzonspor, Gazimağusa Dr. Fazıl Stadyumu’nda şampiyon takımımız Mağusa Türk Gücü’yle maç yapardı.

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi KKTC’yi de “tanımasaydı” eğer…



***



DİSİ Kurultayı, Ankara’dan gelen talimatla iptal edilir, başkan adayları da “geri çekildiklerini” açıklardı.

Türkiye, KKTC gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de “tanısaydı” eğer…



***



MCS Cruises'e ait kruvaziyer gemisi, Kuşadası Limanı’ndan ayrılarak, 846 turistle birlikte Girne Limanı’na demirlerdi.

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi KKTC’yi de “tanımasaydı” eğer…



***



AKP ve MHP’den gelen “rica” sonrasında Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodilidis görevden alınarak, yerine, Hristos Burguridis atanırdı.

Türkiye, KKTC gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de “tanısaydı” eğer…



***



Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda 'KKTC A Milli Erkek Hentbol Takımı' ile karşı karşıya gelirdi.

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi KKTC’yi de “tanımasaydı” eğer…



***



Adanın güneyinde “nüfus” yarı yarıya değişirdi, Anastasiadis’i vali yardımcısı karşılar, Oktay için tüm Kıbrıs Cumhuriyet bakanları Larnaka Havaalanı’na koşardı, Erdoğan’ın projesiyle Makarios’un sarayı yerine Külliye inşa edilirdi. (!)



***



Neler olurdu neler!

“Vazgeçtik” derlerdi o zaman…

“Sen yine eskisi gibi bizi tanıma…”



