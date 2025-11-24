“Tatil Evleri Yasası’ndan elde edilecek gelirin kullanımı tartışmalı”

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Tatil Evleri Yasa Tasarısı”ndan elde edilecek gelirin kullanım amacının belirsiz olduğunu belirtti.

Barçın, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun gelirin bir kısmının turizm giderleri için kullanımının amaçlandığını ancak Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın bu gelirlerin tamamen kamu maliyesine kalacağını ifade ettiğini aktararak, yasanın yürürlüğe gireceği 1 Mart tarihinden önce komiteye çekilerek incelenmesi gerektiğini söyledi. Barçın ayrıca yasadan elde edilecek gelirle belediyelerin mahalli katkı paylarının yeniden hukuken düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz:

“Tatil Evleri Yasasıyla amaç kayıt dışı satışları düzenlemek”

Meclis’te “Tatil Evleri Yasa Tasarısı” hakkında konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, uygulamanın asıl amacının yabancılara mal satışı sırasında alternatif yaratmak olduğunu savundu. Bakan Oğuz, sektörden gelen talep doğrultusunda rekabetçi koşulları ortadan kaldırmak ve müteahhitlerin zarara uğramasını önlemek için bu adımın atıldığını belirtti. Turizm Bakanı’nın da dünyada uygulanan modeli örnek alarak mevcut stokları tüketmek ve sektöre yeni alternatifler yaratmak amacıyla böyle bir uygulama talep ettiğini ifade eden Oğuz, “Amacımız, kayıt dışı olarak ülkeye gelen ve internet üzerinden satılan dairelerin çoğunu kayıt altına almak ve yasal boyut kazandırmaktır” dedi.