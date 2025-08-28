TAM PARTİ, 3 Eylül’de Aslanköy’de basın toplantısı düzenleyecek

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ), kuruluşu dolayısıyla, 3 Eylül’de Aslanköy’de düzenlenecek olan basın toplantısında vatandaşla buluşacak.

TAM PARTİ’den yapılan açıklamaya göre, TAM PARTİ Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, yayınladığı video ile tüm halkı TAM PARTİ’nin kuruluşu dolayısıyla düzenlenecek basın toplantısına davet etti. Partinin manifestosunun tanıtılacağı toplantıda, kurucu üyeler de yer alacak.