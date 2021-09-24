Taçoy, kurultay, seçim!

Ulusal Birlik Partisi kurultayına sayılı günler kala adaylardan Hasan Taçoy’la buluştuk.

Görüşme daveti Hasan Taçoy’dan geldi ve gazeteci dostlarım Sami Özuslu ve Serhat İncirli ile birlikte yaklaşık bir saatlik bir sohbet fırsatı bulduk.



Hükümeti her gün eleştiriyor ve bir parti kurultayı uğuruna ülkenin enkaza dönüştüğünü haykırıyoruz.

Kıbrıs’ı “Ulusal” paspas yapıyorlar, yıllardır.

Yine de gündemden kaçamıyoruz.

Hele de gazeteci olarak.

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Taçoy’a göre UBP Kurultay yapılacak!

Kesinlikle aday ve geri çekilmeyecek!

Peki, sonuçta ne değişecek?

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Hasan Taçoy’un sözlerinden notlarımı paylaşmak istiyorum.



“16 bin 490 üye var. 9-10 bin katılım bekliyorum. 4 bin yeni üye var. Yeni üyeler bir aday lehine sonucu değiştirecek isimler değil, yeni üyelerden tüm adaylara oy çıkabilir.”

“Ersan Saner ikinci tura kalmayacak. O nedenle, Kurultay’ın ardından bu hükümet de sanırım sonlanmış olacak.”



“İkinci turda yarışacak iki isim Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’dur. Tüm veriler bu yönde. Oy farkının da çok yakın olacağını tahmin ediyorum.”

“Önceki kurultayın neden yarıda kaldığını halen bilmiyorum. İkinci tura ilk sırada giren aday yarıştan çekilince, benim farklı bir tavır almam mümkün değildi.”



“Faiz Sucuoğlu’nun bu topluma ve parti camiasına halen bir açıklama borcu vardır. Önde olduğu bir yarıştan niye çekildiği yönünde hem parti tabanı hem de halkı ikna edememiştir.”

“Ersan Saner hem parti başkanı hem de Başbakan olarak maalesef beklentileri karşılayamadı ve istenen performansın çok uzağında kaldı.”



“Ulusal Birlik Partisi Kurultayı sonrası ocak ya da şubat ayında bir erken seçim görünüyor. Parti başkanı olmam halinde bir ‘Seçim Hükümeti’ kurulmasından yana tavrım olacaktır.”

“Seçim Hükümeti’nin iki görevi olmalıdır, ilki 2022 Bütçesini yapmak. İkincisi ise Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oy sistemini kaldıracak bir düzenlemeye gitmek.”



“Kurultay’a Türkiye’nin müdahale edeceğini düşünmüyorum. Bu yönde bir sinyal gelmedi, böyle bir girişim de görmedim.”