Likya pentekonterleri ve apollonları  sergisi açılış törenine hoş geldiniz!

Zaman zaman züppeliğim tutar; İngiltere veya İngiliz demokrasisi ile KKTC demokrasisini kıyaslarım!

Mesela Adapass skandalı!

Bu olay İngiltere’de olsa, Sağlık Bakanı’nın ve hatta hükümetin istifa açıklama süresi, 10, bilemediniz 15 dakikadır!

Bunun savunması yoktur!

Bunun mazereti olamaz!

-*-*-

Bırakın belgede sahtecilik meselesini ki çok ağır bir suçtur; Adapass skandalı, toplum sağlığı ile alakalıdır!

Siz, toplumun sağlığını riske atıyorsunuz!

-*-*-

Dün elime birkaç belge ve bilgi geçti…

Daha doğrusu, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in sabah Kanal Sim’deki programımda dile getirdiği bilgilerdi bunlar…

-*-*-

Haaaa, bu bilgilerin bazılarını size aktarmadan önce şunu anlatayım; ülkede ciddi anlamda boşa harcanan para var…

Mesela New York Seyahati…

Öylesine kalabalık bir ekiple gidiliyor ki oraya, gören veya takip eden sanır ki, Ersin Tatar ile Tahsin Ertuğruloğlu, yabancı devlet yetkilileri ile temastan nefes alamıyor!

Oysa, bir çeşit turistik gezi!

Çünkü temas sıfır!

-*-*-

Temas sıfır ama masraf, bol!

-*-*-

Yıllardır, başbakanın, bakanların ziyaretçi, dernek, örgüt kabullerinin çok büyük masraf olduğunu yazarım…

Ama Gürcafer’den aldığım bilgiler, dün gün boyu gülümsememe neden oldu!

KKTC’de Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın yıl boyunca yaptıkları ziyaretler, katıldıkları törenler o kadar fazla ve o kadar gereksiz ki; harcamanın daniskasının ne olduğunu bunlara bakarak anlamanız mümkün!

-*-*-

Oysa, ülkede Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın görevi, çoğu gerçekten komik törenlere, açılışlara katılmak mıdır?

Üstelik bu açılış ve törenler, hem iş yapamamak hem de aşırı masraftır!

-*-*-

Belgelerde “özel ziyaretler” yok.

Yani düğün, sünnet listesi bulunmuyor.

Onları da hesaba katığınızda, Cumhurbaşkanı ile Başbakan, hiç çalışmıyor ya da gecede sadece 15 dakika uyuyor!

-*-*-

Başbakanın katıldığı üç beş törenden bahsetmek istiyorum…

Mesela bir tanesi şu: Dokuz üreticiye 189 küçükbaş hayvan dağıtım töreni!

Hangi ülkenin başbakanı böyle bir törene katılır ki?

Ve bu tür bir törene katılan başbakan, nasıl “egemen eşit devlet” diye siyaset yürütür!

-*-*-

Cypfruvex Hasat Sonu Töreni!

Nasıl törencik ama?

Düzenlenmesin mi?

Elbette düzenlensin, dokuz hayvancıya 189 koyun veya keçi dağıtılsın tamam da başbakanın bu törende ne işi var?

-*-*-

Karaoğlanoğlu’nda Balık Avlama Yarışması Ödül Töreni!

Kardeşim, balıkçılık dairesi, tarım dairesi, tarım bakanlığı müsteşarı hatta bakan gitsin de başbakan burada ne yapıyor ki?

-*-*-

Hiç mi yapacak işi yok?

Memlekete gerçekten güllük gülistanlık mı?

-*-*-

Haaaaa, “tek başıma gittim” da diyemez!

Yanında yığınla koruması, danışmanı, basıncısı, şoförü falan var!

Hep masraf!

Ve ayrıca hep ek mesai!

-*-*-

Başbakan, Günsel ailesinin yaptırdığı okulların açılış törenlerini de kaçırmamış…

Beş tane sayabildim…

Yine yalınız değil…

Bakanlar da orada…

Müsteşarlar, müdürler, danışmanlar, korumalar, şoförler derken, yemeler içmeler!!!

Peki iş ne saat yapılacak?

-*-*-

Kurultay da var, gelsin gitsin örgütler, partililer!!!

-*-*-

Başka nereye mi katıldı?

Mesela KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kugfu Kurash Wushu Federasyonu’nun yıldönümü törenine…

İsim nasıl?

Bu federasyonun başkanı bile sanırım bu uzunlukta bir ismi zor hatırlar ama başbakan yıldönümü törenine katılıyor!

-*-*-

Peki Cumhurbaşkanı?

Devletin başı!

Katıldığı törenlerin en ilginci, listeden aynen aktarıyorum: Ersin Tatar Parkı Temel Atma Töreni!

Yemin ederim şaka değil!

Maraş’ta Barış ve Özgürlük üzme Maratonu Ödül Töreni…

-*-*-

Tenis Federasyonu kupa töreni…

Süper Kupa final maçı…

Güzel Sanatlar Şubat Sergisi…

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Açılış Töreni…

Bu en son yazdığım en ilginçlerden bir tanesi çünkü “açılışı” için tören yapıldı ama yol henüz açılmış değil!

-*-*-

Bunlar resmi törenler…

Protokol Dairesi ilgileniyor…

Memurlar, korumalar, şoförler, müdürler, müsteşarlar, danışmanlar derken, arada yemeler, içmeler, izaz – ikram…

-*-*-

Psefto Cratos diyorum, “hain” diyorlar!

Canlarım benim, çalışın, iş yapın, üretin, yolları bitirin, hastaneleri tamamlayın, limanları tamir edin, kazaları azaltın, turizmle ilgili bir şeyler yapın, narenciyeyi pazarlayın…

Yok!

Tören var; gideceğiz!

-*-*-

Mavrobullolar sürüsü gibi kurdellanın üstüne asılıp, Allah’ın izniyle açılışlar yapacağız, temeller atacağız!

-*-*-

Egemen eşit devletimizin cumhurbaşkanının katıldığı sergi açılışlarından birini de yazıp, bitirmek istiyorum:

“Likya pentekonterleri ve apollonları sergisi açılış töreni”…

Allah beni yaksın uydurmadım.

Cumhurbaşkanı, bu serginin açılışını da yaptı!

Pentekonter ne midir?

Vallahi Google yaptım, öğrendim!

Apollon konusunda emin değilim, cehaletimi bağışlayın!

Limasol’da bir spor kulübü olabilir!

-*-*-

Son bir not: Elimdeki listeler, 1 Ocak 2021 ile 13 Eylül 2021 tarihleri arasında, yurt içindeki törenleri gösteriyor… Yurt dışı geziler ve özel gezilerle bunları toplarsanız ve tüm refakatçi ekiplerin masraflarını da üç aşağı – beş yukarı hesaplarsınız; Asya bebek gibi beş hasta çocuğumuzu iyileştirecek paramız olur!

-*-*-

İngiltere mi?

İngiltere’de başbakan, işini gücünü bırakıp, seçim gezisi ya da bizdeki gibi abidik gubidik açılışlara mı katılacak?

Sanata çok düşkünse anlarım, ama sanatın “s”si ile ilgisi olmayanları anlamam!

Sahi neydi o federasyonun adı?

Notlar…

Bütün Dünya’da önümüzdeki iki yılın ekonomik anlamda çok çetin geçeceği yönünde ciddi tahminler ya da saptamalar var…

KKTC’de de gerek resmi rakamlar, gerekse iş insanlarının öngörüleri bu tahminlerin, bizde de gerçekleşeceğini işaret ediyor…

Başbakan ise tam tersini savunuyor…

-*-*-

Hapishanede pandemi nedeniyle ziyaret sıkıntısı yaşanıyor…

Türkiyeli mahkum ve tutuklu sayısı çok yüksek…

Dün bir acılı baba aradı…

Türkiye’den…

“Evladımızı ziyaret edemiyoruz; tamam salgın tedbirleri var, anlıyoruz ama bari görüntülü sohbet gibi bir şans verilse, yavrumuzla görüşebilsek” dedi…

Ağladı…

O ağladı, ben ağladım…

Allah kimseyi düşürmesin…

Evlat be kardeşim, evlat!

Lütfen bir şey yap sevgili Kutlu Evren…

Günay ya hu!

-*-*-

UBP’li bir önemli şahsiyete dedim ki; “… Sahte Adapass meselesinin, adı geçen danışmanlık şirketine verilmesinin arkasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, UBP’nin genel başkanlık yarışına kadar, tüm seçimlere maydanoz olan ekibin başı olan kişinin olduğu konuşuluyor…”

“Bu yargısız infazdır” dedi!

“Uh anam, bardon abi” dedim!

Ve ekledim:

“… Yargısız infazlara karşısınız ha! E be gavollem, Kıbrıs’ta çözüm isteyen herkesi hain ilan ederken aklınız neredeydi da şimdi hukukun üstünlüğü havarisi kesildiniz!”…

Güldü!

Yürüdü!

“… Bak gör, UBP bu seçimi yine kazanacak” gibi bir de saptama yaptı giderken…

-*-*-

Ersin Tatar, Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırıyor…

Sesimiz oldu falan ve de filan…

Oysa, işimiz hikaye…

Erdoğan, yağdırılan propagandaya karşılık, BM Genel Kurulu’nda kesinlikle egemen eşit devlet talep eden bir konuşma yapmadı…

Kaldı ki, Ersin Tatar bir şeyler yapmak istiyorsa, KKTC’deki aşıların uluslararası kabulü için çabalasın…

Çünkü ahbapları, Dünya’nın kabul etmediği, hatta Türkiye’nin bile tanımadığı sahte adapasların bile sahtesini satmaya başladı!

Herkes aşılanmazsa, bu salgın bitmeyecek… Yok hayır, altı aya biter… Beklemeyin, en az iki yıl daha sürecek… Kafalar hala çok karışık… Tüm dünya ve bizler, daha uzun bir süre belli ki bu tartışmaları yaşayacağız… Bu arada maske takmayı da sürdüreceğiz… “Lüten maske takınız” diyen bu fotoğraf, dün EPA foto muhabiri Idrees Mohammed tarafından çekildi…