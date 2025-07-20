Tabloda görülen engelli sayıları normal mi?

Öncellikle gerçek/tüzel kişiyle olmadığı gibi ENGELLİ bireylerle de kimsenin olmayacağı gibi benim de asla ve katla bir sorunum olamaz. Neticede bu engelli bireyler sağlıklı bireylerin bile yaşaması hayatını idame ettirebilmesinin güç olduğu bu ülkede engelli bireyler maddi/manevi çok büyük zorluklarla karşılaşarak yaşam mücadelesi vermektedir.

ENGELLİ KİME DENİR? Engelli; doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenek kayıpları nedeniyle, bireyin günlük yaşamını sürdürmede ve toplumsal yaşama uyum sağlamada güçlük yaşadığı durumdur.

Bu bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için koruma, bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

Anayasamızda da belirtildiği üzere SOSYAL DEVLET anlayışı gereği devlet kamu veya özelde istihdam edilemeyen bu engelli bireylere engel derecelerine göre maaş bağlamaktadır.

Bu maaş azdır çoktur bu yazının konusu değildir. Bu yazının konusu sürekli bir şekilde ülkedeki ENGELLİ VATANDAŞ sayısının artmasıyla ilgilidir.

Çünkü kamuoyunda bir türlü kırılamayan algı ki bana göre yanlıştır. Bütçenin şu kadarı MEMURLARA GİDER söyleminin yanlış olduğudur. Bu söylemin doğrusu,

BÜTÇENİN ŞU KADARI MAAŞ NİTELİKLİ ÖDEMELERE GİDERDİR.

Bu maaş nitelikli ödemelerin kendi içinde de alt kırılımları olmakla birlikte ana gruplar:

1- MEMUR MAAŞLARI 2- İŞCİ MAAŞLARI 3- EMEKLİ MAAŞLARI ve 4- DESTEK VERİLENLER olmak üzere 4 gruptur.

Yazının esas konusu olan ENGELLİ MAAŞI ALAN KİŞİLER 'de 4. grupta yani destek verilenler gurubunda yer almaktadır.

Tablodan da görüldüğü üzere maaş desteği verilen engelli sayısı sürekli olarak ki kanaatimce ülke nüfusuna (Nüfusun kaç olduğu belirsiz) oranla sürekli bir şekilde artmaktadır

Bu durum olağan bir süreç mi? Her 6 aylık periyotta 41 -139 kişi arası artması normal mi? Özellikle son 1 yılda yani,

HAZİRAN 2024 - HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE 267 KİŞİ ARTTI.

Bu noktada aklıma farklı, farklı şeyler geliyor! Sağlık sistemimizde sorun olduğunu herkes biliyor da bu durum ülkedeki engelli birey sayısına mı etki etmeye başladı, engelli kriterlerini taşımamasına rağmen maaş bağlanarak siyasi popülizm mi yapılıyor? Yoksa nüfusumuz yeni vatandaşlıklarla tahminlerin çok ötesinde ve bu yeni vatandaşlıklarla yeni engelli vatandaşlarımızda mı oluyor ve maaş bağlanıyor?

NOT: Bir süre merkezi bütçeden ödenen kişi sayılarındaki artışları yazımızda belirttiğimiz ana gruplar ve alt kırılımlarını ileriki yazılarımızda kamuoyuyla paylaşacağım. Bu yazı dizisinin ilk yazısı olarak ENGELLİ maaşı alanlar olarak belirlememizin nedeni yazıda da belirttiğim gibi engelli sayısının durmaksızın sürekli olarak kanaatimizce olağan dışı artması olmuştur.